 Комментарий: В Украине Путин лишил себя ″Великой Победы″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.03.2022

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Мнения

Комментарий: В Украине Путин лишил себя "Великой Победы"

Война, развязанная Путиным против Украины, лишила Россию морального права называть себя "страной, победившей нацизм", считает Иван Преображенский.

Горящий дом в Харькове после обстрела

Горящий дом в Харькове после обстрела

Бомбы падают на Киев, Харьков и Одессу, вероломное нападение без объявления войны - раньше мы все твердо знали, слыша такое, что речь о начале Великой Отечественной войны - о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Та война разделила время на "до" и "после", и десятилетиями не требовалось уточнять. Скажешь "после войны" - и всем понятно, что это после 1945 года. С февраля 2022 года прошлое от настоящего отделила другая война, в которой Россия выступила агрессором.

Пала последняя "скрепа"

Основой идентичности россиян до февраля 2022 года была память о победе во Второй мировой войне. Важность той победы в общественном сознании показывали все социологические исследования начиная как минимум с конца 1990-х годов. Недаром именно память о победе была выбрана путинским режимом как главная "скрепа". На ее базе сформировалась даже своеобразная гражданская религия, адептами которой было большинство россиян.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Память о погибших выражалась через акцию "Бессмертный полк" - изначально общественную, альтернативную государственному пафосу победы и речевкам, вроде "Можем повторить". Эта общественная инициатива, как и "георгиевская ленточка", были быстро приватизированы государственной пропагандой. Общество пошло на поводу кремлевской пропагандистской повестки. Но в феврале 2022 года Путин сам вырвал "несущий гвоздь" российской идентичности.

Российские войска в Украине обстреливают сейчас не только Харьков, Одессу, штурмуют Николаев или оккупируют Херсон. Они бросают бомбы рядом с Бабьим Яром, от испуга стреляют по мемориальным танкам, оставшимся на постаментах в украинских городах. Их мишенью стала "Великая Победа". Танковая атака против не только памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, но и нападение на вполне реальных ветеранов - немногих выживших стариков, которые не могут во время обстрелов покинуть свои квартиры и дома.

Другая война

Чем бы ни завершилась агрессивная война, развязанная Владимиром Путиным (если она не закончится ядерным ударом), у украинцев и тех россиян, которые выступили против агрессии, - своя война. "Великая отечественная украинская", как ее уже называют некоторые. Она разделит теперь жизни целых поколений на "до" и "после".

Она, а не какие-то другие конфликты, например война 2008 года с Грузией или аннексия Крыма 2014 года, станет точкой отсчета конца постсоветского периода истории. Да и самого "постсоветского пространства" тоже; ведь теперь есть "империя России" - и те, кто смог от нее отбиться. Россия же, с 1991 года по инерции сохранявшая ореол "главной демократии" постсоветского пространства благодаря победе над путчем именно в Москве, теперь становится "тюрьмой народов".

Не все и не сразу заметят произошедшие изменения. У Украины с февраля 2022 года начинается "новая эра", но многие россияне пока прячут, как страусы, голову в песок.

Однако пришедшее "новое время" уже на пороге и неизбежно даст им мощный пинок. Через западные санкции и российские антисанкции, бьющие и по собственному населению. Через неизбежное подорожание в разы продуктов из-за срыва посевных на юге России и в Украине. Через товарный дефицит и галопирующую инфляцию из-за изоляции. А когда им все это не понравится - посредством российской полиции и Росгвардии, которые встретят возмущенных россиян, если те полезут протестовать на улицы.

Другая Россия

Россияне наконец получили "новую Россию будущего", и она вовсе не прекрасна. Оказалось, что у Владимира Путина есть четкое видение будущего страны. Но он не раскрывал его все эти годы, потому что большинству такой вариант точно бы не понравился и люди могли бы взбунтоваться.

Теперь это большинство оказалось в совершенно новой, непохожей на еще недавнюю Россию, стране. С военной уже цензурой и изоляцией от остального мира. И основа национальной идентичности - победа над фашизмом - расстреляна "Градами", стрелявшими по Харькову. И для России это путь к прямому общественному конфликту, последняя преграда Путиным снесена.

Теперь или массовые чистки несогласных, или плавное перетекание общественного конфликта к гражданскому противостоянию, если (во что слабо верится) противники войны и пацифисты смогут оказать сопротивление. Иное дело Украина - она никогда не была так едина, как после начала "новой Отечественной войны", чем бы эта война ни закончилась.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Николай Пермяков


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