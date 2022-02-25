 Как живет Львов в условиях войны: беженцы, волонтеры, солидарность | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 02.03.2022

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Украина

Как живет Львов в условиях войны: беженцы, волонтеры, солидарность

Нападение России на Украину не запугало, а еще больше сплотило украинцев. О том, как жители Львова активно поддерживают украинских военных, готовятся защищать город, а также помогают беженцам - в репортаже DW.

В одном из волонтерских центров Львова

В одном из волонтерских центров Львова

В самом центре Львова разместилась, на первый взгляд, обычная библиотека. Однако отворив дверь, оказываешься словно в муравейнике. Муравейник из людей, каждый из которых чем-то занят. Одни носят коробки, другие режут ткань и плетут маскировочные сетки для украинских военных. Не успеваешь моргнуть глазом, как открывается дверь, заходят новые люди и спрашивают, чем можно помочь.

Волонтеры из разных городов Украины 

Одна из таких - Виктория, которая этот волонтерский пункт нашла в интернете. "Я приехала из Одессы. Мой сын живет во Львове, и после начала российского вторжения он позвонил мне, сказал ехать. Я пришла, чтобы хоть как-то помочь. Как потом людям в глаза смотреть?", - говорит женщина.

Виктория из Одессы

Виктория из Одессы

В то же время Виктория расстроена, что не может помочь своему родному городу - Одессе. "Я знаю, что в Одессе очень активное волонтерское движение. Там тоже плетут сетки, раздают еду, готовят "коктейли Молотова", варят противотанковые ежи. Одесса - город свободных людей", - отмечает она.

Каждый стремится помочь 

Поднявшись на второй этаж библиотеки, перед глазами похожая картина - куча людей, которые плетут сетки в залах и коридорах. Подходим к 20 летней девушке, представившейся Эльвирой. Она также пришла сюда недавно, узнав об этом месте из соцсетей. "Я увидела пост с местами, где нужна помощь. Сегодня пришли сюда. Я из Мариуполя, но с 2014 живу во Львове. Сейчас доплетем и пойдем покупать памперсы и продукты деткам из интерната, которых привезли во Львов", - рассказывает она.

Помощники во Львове плетут маскировочные сетки

Помощники во Львове плетут маскировочные сетки

Рядом на корточках плетет сетку Инна из Львова, которая пришла сюда вместе со своими детьми. "Дома сидеть невозможно. Надо что-то делать. Люди гибнут, поэтому сидеть дома перед телевизором не выход", - отмечает она.

Не хочет сидеть без дела и Светлана, приехавшая из Херсона. "Мы ехали сюда, чтобы перевезти ребенка через границу и планировали ехать назад. Но теперь там все в осаде. Поэтому мы сейчас плетем сетки и работаем над тем, чтобы перевезти лекарства на Херсонщину. Я смотрю и не устаю говорить, насколько украинцы крутые", - говорит она в разговоре с DW.

Маскировочные сетки и "коктейли Молотова"

Волонтерский пункт в библиотеке работает без перерыва и выходных, объясняет DW директор библиотеки Татьяна Пилипец. "До полномасштабного вторжения РФ здесь был штаб для восточноукраинского литературного фестиваля Кальмиус, который проводился вместе с активистами из Донецка и Луганщины. Но сейчас штаб превратился в пункт сопротивления. К нам приходит не менее 1500 человек в день. Здесь плетем маскировочные сетки и собираем медикаменты которые отправляем нашим военным", - говорит она.

Помощь военным и беженцам

Помощь военным и беженцам

Также, по словам Пилипец, в библиотеке остаются на временное пребывание беженцы и проводится сбор бутылок для, как здесь говорят, "бандеровского смузи" ("коктейль Молотова". - Ред.).

Как рассказал львовянин Александр, идея делать зажигательные смеси появилась в первый день войны, когда увидели в интернете фото, где показано куда бросать коктейль для уничтожения бронетехники. "Это самый действенный способ для гражданских остановить бронетехнику без наличия оружия", - говорит он. По словам Александра, проблем с поставками сырья нет. "Бутылки люди несут из дома, бензин покупают, а масло несут из СТО, где обычно много этой отработанной жидкости. Также тару начали приносить бездомные", - говорит он, добавляя, что "бандеровское смузи" делается для защиты Львова.

Гуманитарный штаб помогает беженцам и военным  

Гуманитарный штаб во Львове

Гуманитарный штаб во Львове

Далее двигаемся во Львовский дворец искусств, который во время войны превратился в Гуманитарный штаб. Здесь каждый день работают более 100 волонтеров по своим направлениям, объясняет DW руководитель штаба Юрий Визняк.

"Наш штаб начал работать буквально через несколько часов после вторжения российских оккупационных войск. Первый день мы передали аккумуляторы в воинские части. Но сейчас мы занимаемся сбором одежды, матрацев, карематов, еды, памперсов, медикаментов, готовим сухпайки. Все это идет для военных и беженцев", - говорит он. Все вещи нам поступают от тысячи волонтеров, добавляет Юрий.

"Варта" Львова

Еще одно направление волонтерской работы во Львове - патрулирование улиц с целью отлавливания диверсантов. Этим, в частности, занимается общественная организация "Варта-1". В отличие от территориальной обороны здесь не нужно подписывать договоры и быть занятым определенный период, объясняет DW глава общественного движения "Варта" и депутат одноименной партии во Львовском городском совете Игорь Зинкевич.

"Активисты могут работать несколько часов в свободное от работы время. Но мы уже имеем результаты от патрулирования улиц Львова - позапрошлой ночью задержали двух девушек, которые ставили метки", - говорит он. Однако активисты из стражи занимаются не только патрулированием. "Варта" создавалась еще в 2013 году как площадка для общественных активистов, объясняет Зинкевич. "Не все воины и умеют воевать, но очень многие могут траншею копать, делать ежи, строить блокпосты. Сейчас люди хотят помогать, но их нужно координировать, чтобы не было хаоса", - говорит он.

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    Автор: Николай Пермяков


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