 Евросоюз ожидает свыше 7 млн беженцев из Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 27.02.2022

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Европа

Евросоюз ожидает свыше 7 млн беженцев из Украины

Как отмечают в Брюсселе, в случае если война в Украине продолжится, прибывающим в ЕС беженцам понадобится срочная гуманитарная помощь.

Украинские беженцы

По оценкам Европейской комиссии (ЕК), из-за развязанной Россией войны в Украине несколько миллионов человек окажутся вынужденными переселенцами внутри и за пределами этой страны. В настоящее время ожидается, что число перемещенных украинцев составит более 7 млн человек, заявил в воскресенье, 27 февраля, на брифинге в Брюсселе еврокомиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич. По его словам, в случае если война продолжится, беженцам понадобится срочная гуманитарная помощь. Поэтому Организация Объединенных Наций обращается к международному сообществу с призывом о срочной помощи. Согласно сведениям Ленарчича, ЕК уже мобилизовала 90 млн евро на гуманитарную поддержку.

ЕС намерен ввести единую процедуру приема украинских беженцев

Евросоюз планирует создать во всех странах - членах ЕС единую, небюрократическую процедуру приема беженцев, покинувших Украину из-за ведущейся на ее территории войны. Это означает, что украинским беженцам не придется проходить стандартную для ЕС процедуру получения убежища и они без излишних бюрократических проволочек будут получать временную защиту в ЕС на срок до трех лет, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в воскресенье вечером по окончании экстренного заседания министров внутренних дел стран - членов ЕС в Брюсселе.

"Ввиду российской угрозы Европа сегодня еще больше объединилась", - подчеркнула Фезер. По ее словам, к приему бежавших от войны граждан Украины готовы все страны ЕС. "Это решительный ответ Европы на ужасные страдания, которые Путин причиняет своей преступной агрессивной войной. Мы солидарны с народом Украины", - заявила глава МВД ФРГ, отметив, что "это будет первый случай применения правовой базы, созданной после балканских войн".

Как пояснила немецкий политик, данная директива должна применяться в тех случаях, когда количество заявлений о предоставлении убежища настолько велико, что стандартная процедура может привести к перегрузке соответствующих ведомств. Комиссия ЕС объявила, что соответствующий регламент будет предложен к следующей встрече министров внутренних дел ЕС, намеченной на четверг, проинформировала журналистов Фезер и сообщила, что правительство Германии уже пообещало всевозможную поддержку для беженцев из Украины.

В Евросоюз уже прибыло не менее 300 000 украинцев

По данным ЕК, в Евросоюз из Украины уже прибыло не менее 300 000 беженцев. Однако ЕС должен подготовиться к приему гораздо большего числа людей, отметила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и призналась, что "гордится" тем, с какой готовностью на границах ЕС принимали беженцев из Украины.

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    Автор: Николай Пермяков


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