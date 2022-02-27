Мэр Киева Кличко опроверг информацию о том, что город окружен

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Ряд государств Европы закрыли небо для российских авиакомпаний. Страны Запада договорились отключить ряд банков РФ от SWIFT. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 февраля (время московское).

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Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что эвакуация населения невозможна, потому что город окружен.

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Разрушенный в ходе военных действий жилой дом в Киеве

По официальным данным Киева, в результате вторжения российских войск в Украину погибли 210 мирных граждан. По всей Украине ранено 1100 человек из числа гражданского населения, заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

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США настоятельно призывают своих граждан покинуть РФ. Американцам, находящимся в России, следует немедленно покинуть страну, говорится в обращении посольства Соединенных Штатов в Москве. "Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков", - заявили в воскресенье в американском дипломатическом представительстве и порекомендовали гражданам США рассмотреть возможность немедленного выезда из России по пока доступным коммерческим вариантам.

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Спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies в воскресенье, 27 февраля, зафиксировали движение российских войск в сторону столицы Украины. Большая (длиной свыше 5 км) колонна, включающая в себя танки, другую боевую технику и грузовики с топливом, согласно снимкам, находится в 64 км от Киева.

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Международная федерация футбола приняла решение запретить российские флаг и гимн на соревнованиях под своей эгидой, сообщает пресс-служба ФИФА. "Флаг или гимн России не будут использоваться в матчах, в которых участвуют команды из Российского футбольного союза", - говорится в сообщении. Сборная России сможет играть лишь под названием "РФС". Домашние матчи будут проходить на нейтральных полях и без зрителей. Также ФИФА ведет диалог с МОК и УЕФА для разработки новых санкций вплоть до отстранения сборной России от соревнований.

Мэр Киева заявил, что эвакуация невозможна - город окружен

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Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью AP 27 февраля ответил на вопрос о том, есть ли планы эвакуировать гражданское население, если российские войска смогут занять Киев. Как пишет AP, после паузы, длившейся несколько секунд, Кличко сказал: "Мы не можем этого сделать, потому что все пути блокированы. Прямо сейчас мы окружены". Он также отметил, что столица Украины "находится на грани гуманитарной катастрофы": в городе пока есть электричество, вода и отопление, но инфраструктура для доставки еды и медикаментов уничтожена.

Вскоре после этого сообщения пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева в разговоре с The Insider опровергла информацию о блокаде города. По ее словам, скоро Кличко выпустит видео-заявление по этому поводу.

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Европейский лизингодатель отзывает три самолета Boeing 737 у авиакомпании "Победа", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в группе "Аэрофлот". По данным источника, речь идет об ирландской лизинговой компании. По его словам, один из самолетов "Победы" лизингодатель в 27 февраля арестовал в аэропорту Стамбула. "Победа" пока официально не комментировала ситуацию.

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Российское министерство обороны впервые официально признало потерив ходе конфликта в Украине. Конкретных данных о погибших и раненых ведомство не привело. Между тем Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры РФ заблокировал запущенный МВД Украины сайт для поиска погибших и плененных российских военных, сообщает Zona media. Но несмотря на наличие сайта в реестре, доступ к нему пока не ограничивается.

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Офис компании Роснефть

Британский энергетический концерн BP отказывается от своей доли в Роснефти на фоне вторжения российских войск в Украину, об этом заявил глава компании. BP принадлежит 19,75 процента компании Роснефть. Глава BP Бернард Луни заявил, что выходит из совета директоров "Роснефти".

ЕС вводит новые санкции против РФ и Беларуси

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Кроме закрытия воздушного пространства для российских самолетов, ЕС запрещает работу российских государственных телеканалов RT и Sputnik на своей территории, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Кроме того, ЕС вводит новые санкции против режима Лукашенко, еще больше ограничив экспорт из Беларуси.

ФРГ рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в РФ

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Здание МИД ФРГ

МИД ФРГ рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Россиюи предостерег от пребывания на юге РФ и в приграничье с Украиной. Авиасообщение между Россией и странами ЕС ограничено, как и использование на территории РФ не российских кредитных карт, сообщили в немецком МИД.

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Эстония на фоне вторжения российских войск в Украину призвала своих граждан, которые находятся в РФ, если возможно, вернуться на родину, сообщает агентство Reuters.

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Самолет АН-225 "Мрия"

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен уникальный АН-225 "Мрия" - самый большой транспортный самолет в мире. В "Укроборонпроме" подтвердили факт уничтожения самолета российскими войсками. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и для этого понадобится 5 лет, сообщили в ведомстве.

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Все больше европейских стран закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. В последние часы к ним присоединились Финляндия, Швеция, Дания, Исландия. В ближайшее время закрыть небо для российских авиасудов может и ЕС, заявил представитель Евросоюза. Кроме того, ряд стран намерены закрыть и морские порты для российских кораблей.

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Турция грозит России закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью CNN. Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов, Турция как страна - член НАТО имеет право ограничить движение военных судов в военное время. "В Украине ситуация превратилась в войну. Турция выполнит Конвенцию Монтрё о турецких проливах", - заявил глава МИД Турции.

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27 февраля во многих российских городах продолжаются акции против российского вторжения в Украину. Российские власти задерживают участников протестов. По данным ОВД-Инфо, в настоящий момент задержано уже более 1150 человек в 45 городах РФ.

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Украинские беженцы на границе со Словакией

По данным УВКБ ООН, число украинских беженцев в настоящий момент составляет около 368 000 человек и эта цифра растет. По данным польской пограничной службы, с начала российского вторжения в Украину в Польшу прибыло более 200 000 беженцев из Украины. Украинцы бегут от войны также в приграничные Словакию, Венгрию, Молдову и Румынию. Кроме того в Украине наблюдается и большой поток внутренних беженцев. Точные данные неизвестны.

Украина согласилась на переговоры с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский

Украина согласилась на переговоры с Россией. Как сообщает Офис президента Украины, "российская и украинская делегация встретятся на украинско-белорусской границе возле реки Припять без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле". Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что переговоры России и Украины пройдут в Гомельской области. Как заявил депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, переговоры начнутся в ближайшие часы.

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Виктор Медведчук

Народный депутат Украины Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") сбежал из-под домашнего ареста, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Проверил. Подтверждаю", - написал Геращенко в своем телеграм-канале в воскресенье. Эту информацию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора.

Путин поручил перевести российские ядерные силы в особый режим

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Президент РФ Владимир Путин поручил перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в ответ на "агрессивные высказывания" на Западе. Об этом он заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС Валерием Герасимовым в Кремле. Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные и оборонительные силы. Первые оснащены ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности и высокоточным оружием большой дальности. Также в состав стратегических наступательных сил входят соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, подводные лодки, корабли и морская ракетоносная авиация с обычным высокоточным оружием большой дальности. На сайте Минобороны поясняется, что стратегические силы сдерживания могут применяться в том числе и "в войне с применением ядерного оружия".

Хроника событий 27 февраля 00.00 - 15.00 >>>

Хроника событий 26 февраля >>>

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