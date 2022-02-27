Мэр Киева Кличко опроверг информацию о том, что город окружен

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 27 февраля.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.
Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Ряд государств Европы закрыли небо для российских авиакомпаний. Страны Запада договорились отключить ряд банков РФ от SWIFT. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 февраля (время московское).
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Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что эвакуация населения невозможна, потому что город окружен.
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По официальным данным Киева, в результате вторжения российских войск в Украину погибли 210 мирных граждан. По всей Украине ранено 1100 человек из числа гражданского населения, заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
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США настоятельно призывают своих граждан покинуть РФ. Американцам, находящимся в России, следует немедленно покинуть страну, говорится в обращении посольства Соединенных Штатов в Москве. "Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков", - заявили в воскресенье в американском дипломатическом представительстве и порекомендовали гражданам США рассмотреть возможность немедленного выезда из России по пока доступным коммерческим вариантам.
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Спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies в воскресенье, 27 февраля, зафиксировали движение российских войск в сторону столицы Украины. Большая (длиной свыше 5 км) колонна, включающая в себя танки, другую боевую технику и грузовики с топливом, согласно снимкам, находится в 64 км от Киева.
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Международная федерация футбола приняла решение запретить российские флаг и гимн на соревнованиях под своей эгидой, сообщает пресс-служба ФИФА. "Флаг или гимн России не будут использоваться в матчах, в которых участвуют команды из Российского футбольного союза", - говорится в сообщении. Сборная России сможет играть лишь под названием "РФС". Домашние матчи будут проходить на нейтральных полях и без зрителей. Также ФИФА ведет диалог с МОК и УЕФА для разработки новых санкций вплоть до отстранения сборной России от соревнований.
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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью AP 27 февраля ответил на вопрос о том, есть ли планы эвакуировать гражданское население, если российские войска смогут занять Киев. Как пишет AP, после паузы, длившейся несколько секунд, Кличко сказал: "Мы не можем этого сделать, потому что все пути блокированы. Прямо сейчас мы окружены". Он также отметил, что столица Украины "находится на грани гуманитарной катастрофы": в городе пока есть электричество, вода и отопление, но инфраструктура для доставки еды и медикаментов уничтожена.
Вскоре после этого сообщения пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева в разговоре с The Insider опровергла информацию о блокаде города. По ее словам, скоро Кличко выпустит видео-заявление по этому поводу.
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Европейский лизингодатель отзывает три самолета Boeing 737 у авиакомпании "Победа", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в группе "Аэрофлот". По данным источника, речь идет об ирландской лизинговой компании. По его словам, один из самолетов "Победы" лизингодатель в 27 февраля арестовал в аэропорту Стамбула. "Победа" пока официально не комментировала ситуацию.
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Российское министерство обороны впервые официально признало потерив ходе конфликта в Украине. Конкретных данных о погибших и раненых ведомство не привело. Между тем Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры РФ заблокировал запущенный МВД Украины сайт для поиска погибших и плененных российских военных, сообщает Zona media. Но несмотря на наличие сайта в реестре, доступ к нему пока не ограничивается.
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Британский энергетический концерн BP отказывается от своей доли в Роснефти на фоне вторжения российских войск в Украину, об этом заявил глава компании. BP принадлежит 19,75 процента компании Роснефть. Глава BP Бернард Луни заявил, что выходит из совета директоров "Роснефти".
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Кроме закрытия воздушного пространства для российских самолетов, ЕС запрещает работу российских государственных телеканалов RT и Sputnik на своей территории, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Кроме того, ЕС вводит новые санкции против режима Лукашенко, еще больше ограничив экспорт из Беларуси.
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МИД ФРГ рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Россиюи предостерег от пребывания на юге РФ и в приграничье с Украиной. Авиасообщение между Россией и странами ЕС ограничено, как и использование на территории РФ не российских кредитных карт, сообщили в немецком МИД.
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Эстония на фоне вторжения российских войск в Украину призвала своих граждан, которые находятся в РФ, если возможно, вернуться на родину, сообщает агентство Reuters.
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В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен уникальный АН-225 "Мрия" - самый большой транспортный самолет в мире. В "Укроборонпроме" подтвердили факт уничтожения самолета российскими войсками. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и для этого понадобится 5 лет, сообщили в ведомстве.
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Все больше европейских стран закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. В последние часы к ним присоединились Финляндия, Швеция, Дания, Исландия. В ближайшее время закрыть небо для российских авиасудов может и ЕС, заявил представитель Евросоюза. Кроме того, ряд стран намерены закрыть и морские порты для российских кораблей.
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Турция грозит России закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью CNN. Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов, Турция как страна - член НАТО имеет право ограничить движение военных судов в военное время. "В Украине ситуация превратилась в войну. Турция выполнит Конвенцию Монтрё о турецких проливах", - заявил глава МИД Турции.
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27 февраля во многих российских городах продолжаются акции против российского вторжения в Украину. Российские власти задерживают участников протестов. По данным ОВД-Инфо, в настоящий момент задержано уже более 1150 человек в 45 городах РФ.
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По данным УВКБ ООН, число украинских беженцев в настоящий момент составляет около 368 000 человек и эта цифра растет. По данным польской пограничной службы, с начала российского вторжения в Украину в Польшу прибыло более 200 000 беженцев из Украины. Украинцы бегут от войны также в приграничные Словакию, Венгрию, Молдову и Румынию. Кроме того в Украине наблюдается и большой поток внутренних беженцев. Точные данные неизвестны.
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Украина согласилась на переговоры с Россией. Как сообщает Офис президента Украины, "российская и украинская делегация встретятся на украинско-белорусской границе возле реки Припять без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле". Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что переговоры России и Украины пройдут в Гомельской области. Как заявил депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, переговоры начнутся в ближайшие часы.
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Народный депутат Украины Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") сбежал из-под домашнего ареста, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Проверил. Подтверждаю", - написал Геращенко в своем телеграм-канале в воскресенье. Эту информацию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора.
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Президент РФ Владимир Путин поручил перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в ответ на "агрессивные высказывания" на Западе. Об этом он заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС Валерием Герасимовым в Кремле. Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные и оборонительные силы. Первые оснащены ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности и высокоточным оружием большой дальности. Также в состав стратегических наступательных сил входят соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, подводные лодки, корабли и морская ракетоносная авиация с обычным высокоточным оружием большой дальности. На сайте Минобороны поясняется, что стратегические силы сдерживания могут применяться в том числе и "в войне с применением ядерного оружия".
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