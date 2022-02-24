 Певица Руслана - о войне в Украине, помощи Запада и надежде на россиян | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 25.02.2022

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Украина

Певица Руслана - о войне в Украине, помощи Запада и надежде на россиян

Победительница Евровидения 2004 Руслана рассказала в интервью DW о своих чувствах после двух дней войны в Украине и причинах, по которым она не уезжает из страны.

Руслана

Руслана: "Мы слишком любим Украину, чтобы отдать ее кому-то, кто на нее позарился"

Победительница Евровидения-2004, украинская певица Руслана в интервью DW рассказала о том, что она чувствует после нападения России на Украину, собирается ли она уезжать из страны, а также о том, чем, на ее взгляд, могут помочь Украине Запад и жители России.

DW: Руслана, ты сейчас в Карпатах, приехала туда из Киева. Что ты видела по пути? Что сейчас происходит в Украине?

Руслана: Сейчас по всей стране происходит одно и то же. Кто-то вынужден прятаться в бункере от ракетных атак, кто-то на свой страх и риск пытается выехать на машине, стараясь проскочить в перерывах между сиренами и ракетными ударами. Люди слышат сирены даже во Львове и должны прятаться. Я не ожидала, что Киев будут бомбить, я не была к этому готова и думала, что это все просто запугивания. И вдруг на Киев начали падать ракеты - одна, вторая, третья… За одно утро по Киеву нанесли шесть ракетных ударов: беспилотники, ракеты… Ракетные удары в Мелитополе, Харькове, Чернигове - и все это сдвигается к Киеву.

Украинская певица Руслана

Украинская певица Руслана

Наступление идет со всех сторон, и сейчас все выглядит так, как будто Киев может попасть в кольцо, как это было в Иловайске (в 2014 году - Ред.). Люди проснулись и ужаснулись: почему их спокойная, мирная жизнь нарушена? Я мирный человек, музыкант, и вдруг мне на голову падают ракеты, на меня летят самолеты, едут танки… За что?! Но я должна сказать: наши военные, наши ребята, они такие бесстрашные, уверенные в себе и так любят свою землю - я вижу это по их лицам, я слышу это по тому, что они говорят в эфире… Они не отдадут Украину. Мы не отдадим Украину.

- Ты думала о возможности на какое-то время уехать из страны?

- С какой стати я должна уезжать из своей страны? Ты слышала, что говорят все украинцы? Ты видела, что они постоянно пишут в соцсетях? "Мы никуда не уйдем! Это наша земля! Это наш дом! Это наша улица! Это наш город!" Уйти? Да никогда в жизни!

- Президент Зеленский в одном из своих обращений сказал, что украинцы защищают свое государство в одиночку, а мощнейшие силы мира наблюдают со стороны. Как ты считаешь, что сегодня должен делать Запад?

- Запад должен прямо сейчас отключить Россию от SWIFT. Все операции со SWIFT должны быть заблокированы. Запад должен ввести санкции для всех путинских олигархов. Отказаться от использования российского газа и нефти. И это все нужно сделать прямо сейчас. И еще он должен помочь Украине с закрытием воздушного пространства и прикрыть нас в Черном море.

Я не побоюсь сказать открыто - возможно, они боятся ядерной кнопки Путина. Тем более, что он открыто этим пригрозил. И их, наверное, это испугало. Но ведь своим страхом они потакают войне! Ведь Путин не остановится на Украине, он пойдет дальше, и рано или поздно его все равно придется останавливать. Поэтому пока агрессор еще не разыгрался, давайте останавливать его вместе.

- Некоторые твои коллеги из России сейчас выступили с осуждением войны в Украине. Как ты оцениваешь их заявления? Не опоздали ли они с ними на восемь лет?

- Те, кто был за Украину во времена Майдана, так и остались за Украину. Я никогда не забуду заявление Аллы Пугачевой. Андрей Макаревич - я даже не представляю, какой силы это человек, он же просто потрясающий! Я его песни стала любить в два раза больше! Галкин сделал заявление… То есть сейчас [в России] пошла волна, и я думаю, она поднимется еще выше, и мы увидим другую Россию, мы увидим новую Россию. Поэтому, если меня читают россияне: это момент вашей свободы. Воспользуйтесь им! Украина сейчас страдает, но мы хоть понимаем, что мы боремся за общую свободу. Поддержите нас с той стороны. Покажите, что вы свободные люди, и вы - сила. Люди всегда были силой, когда они вместе. Скоординируйтесь - и у вас получится. Ведь у нас же получилось!

- Руслана, что бы ты хотела сказать украинцам в этой ситуации?

- Нам, украинцам, повезло, что мы - украинцы. Что у нас такая прекрасная страна. Что мы - именно такие, как мы есть. Нам очень не повезло с тем, что сейчас на нашей земле агрессор, что постоянно какая-то империя пытается украсть у нас нашу родину. Но мы слишком ее любим, чтобы отдать ее кому-то, кто на нее позарился. В Украину можно прийти только с добрыми помыслами, и тогда Украина примет всей душой. Но если кто-то придет к нам со злом, он сам себя закопает. Нам всего лишь нужно верить в себя и в страну. Просто сказать: я Украина. Была, есть и буду.

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    Автор: Николай Пермяков


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