 Ряд стран ЕС сомневаются в целесообразности отключения Россию от SWIFT | Новости из Германии о Германии | DW | 25.02.2022

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Германия

Ряд стран ЕС сомневаются в целесообразности отключения Россию от SWIFT

Некоторые страны ЕС опасаются последствий отключения России от платежной системы SWIFT. Кроме того, ряд стран против того, чтобы санкции из-за вторжения в Украину затрагивали поставки российских нефти и газа.

Лого системы межбанковских платежей SWIFT

У Германии и других европейских стран имеются сомнения по поводу отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Как сообщил в пятницу, 25 февраля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), подобного мнения придерживаются также Италия и Франция, полагая, что осуществить эту меру технически сложно, она потребует длительной подготовки и ее последствия будут ощутимы в Европе.

Вместе с тем, по словам Хебештрайта, некоторые государства ЕС выступают против введения каких-либо санкций против России, связанных с поставками нефти и газа, поскольку они не могут быть немедленно заменены. В министерстве экономики Германии сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы найти замену импорту российского угля.

Согласованные ЕС санкции вступят в силу очень скоро

Представитель правительства ФРГ заявил, что согласованные Евросоюзом санкции против России должны вступить в ближайшее время. Он подчеркнул, что в Берлине были бы рады, если бы к санкциям присоединилась Швейцария.

Берлин предложил помощь беженцам из Украины

В связи с развязанной Россией войной в Украине германские власти предложили помощь украинским беженцам. Штеффен Хебештрайт указал, что первым перевалочным пунктом для многих из них станет соседняя Польша.

После нападения российских войск на Украину, в ночь на 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский призвал Совет ЕC одобрить жесткие санкции в отношении России - отключить страну от системы SWIFT и ввести эмбарго на импорт российских нефти и газа.

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    Автор: Марина Барановская


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