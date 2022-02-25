Ряд стран ЕС сомневаются в целесообразности отключения Россию от SWIFT

У Германии и других европейских стран имеются сомнения по поводу отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Как сообщил в пятницу, 25 февраля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), подобного мнения придерживаются также Италия и Франция, полагая, что осуществить эту меру технически сложно, она потребует длительной подготовки и ее последствия будут ощутимы в Европе.
Вместе с тем, по словам Хебештрайта, некоторые государства ЕС выступают против введения каких-либо санкций против России, связанных с поставками нефти и газа, поскольку они не могут быть немедленно заменены. В министерстве экономики Германии сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы найти замену импорту российского угля.
Согласованные ЕС санкции вступят в силу очень скоро
Представитель правительства ФРГ заявил, что согласованные Евросоюзом санкции против России должны вступить в ближайшее время. Он подчеркнул, что в Берлине были бы рады, если бы к санкциям присоединилась Швейцария.
Берлин предложил помощь беженцам из Украины
В связи с развязанной Россией войной в Украине германские власти предложили помощь украинским беженцам. Штеффен Хебештрайт указал, что первым перевалочным пунктом для многих из них станет соседняя Польша.
После нападения российских войск на Украину, в ночь на 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский призвал Совет ЕC одобрить жесткие санкции в отношении России - отключить страну от системы SWIFT и ввести эмбарго на импорт российских нефти и газа.
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Автор: Марина Барановская