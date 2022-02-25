Ряд стран ЕС сомневаются в целесообразности отключения Россию от SWIFT

У Германии и других европейских стран имеются сомнения по поводу отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Как сообщил в пятницу, 25 февраля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), подобного мнения придерживаются также Италия и Франция, полагая, что осуществить эту меру технически сложно, она потребует длительной подготовки и ее последствия будут ощутимы в Европе.

Вместе с тем, по словам Хебештрайта, некоторые государства ЕС выступают против введения каких-либо санкций против России, связанных с поставками нефти и газа, поскольку они не могут быть немедленно заменены. В министерстве экономики Германии сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы найти замену импорту российского угля.

Согласованные ЕС санкции вступят в силу очень скоро

Представитель правительства ФРГ заявил, что согласованные Евросоюзом санкции против России должны вступить в ближайшее время. Он подчеркнул, что в Берлине были бы рады, если бы к санкциям присоединилась Швейцария.

Берлин предложил помощь беженцам из Украины

В связи с развязанной Россией войной в Украине германские власти предложили помощь украинским беженцам. Штеффен Хебештрайт указал, что первым перевалочным пунктом для многих из них станет соседняя Польша.

После нападения российских войск на Украину, в ночь на 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский призвал Совет ЕC одобрить жесткие санкции в отношении России - отключить страну от системы SWIFT и ввести эмбарго на импорт российских нефти и газа.

Смотрите также:

Что происходит в Украине после вторжения России Российские войска движутся на Украину из Крыма, Донбасса и Беларуси Российские войска наступают на Украину по трем направлениям: из аннексированного Крыма, с территории сепаратистских самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и с территории Беларуси. На фотографии - военная техника движется в направлении границы с Украиной через город Армянск в Крыму.

Что происходит в Украине после вторжения России Обращение президента Украины Владимира Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.

Что происходит в Украине после вторжения России Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar после начала войны в Украине

Что происходит в Украине после вторжения России Российские ракетные удары по Киеву В пять утра в разных частях Киева были слышны звуки ракетных взрывов. На фотографии - пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Украины.

Что происходит в Украине после вторжения России Взрывы в Мариуполе Два мощных взрыва прогремели в восточной части Мариуполя. По данным украинских госслужб, в результате обстрелов загорелись семь жилых домов. На фотографии - база ПВО в Мариуполе, подвергшаяся ракетному удару. Мариуполь находится на юге Донецкой области, контролируется правительством Украины и расположен на берегу Азовского моря.

Что происходит в Украине после вторжения России Ракетные удары по Харькову Самым сильным ракетным ударам подвергся Харьков и Харьковская область. В результате обстрела жилого дома в городе Чугуево погиб ребенок, сообщило украинское МЧС.

Что происходит в Украине после вторжения России Удары по жилому дому в городе Чугуево Харьковской области Целью российских атак в Харьковской области были военный аэродром в городе Чугуево и расположенные там же военные базы. На фотографии - мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

Что происходит в Украине после вторжения России Рухнувший российский беспилотник в центре Киева Работники дорожных служб убирают с проезжей части остатки российского беспилотника, рухнувшего в центре Киева.

Что происходит в Украине после вторжения России Жители Киева уезжают из города Дороги на выезде из Киева заполнены большим количеством автомобилей, которые покидают столицу и направляются в западную часть страны. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о DDOs атаке на официальные сайты. Оповещение населения о начале войны идет через социальные сети.

Что происходит в Украине после вторжения России Очереди у банкоматов У многих банкоматов в Киеве, Львове и других городах стоят очереди. Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день. Автор: Марина Барановская

