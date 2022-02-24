В ЕС заговорили уже о третьем пакете санкций за нападение России на Украину

Главы государств и правительств стран Евросоюза согласуют на саммите в Брюсселе второй пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Об этом, как сообщает корреспондент DW, заявил высокопоставленный чиновник ЕС в четверг, 24 февраля, за пару часов до начала саммита. Заседание должно стартовать в 22:00 (мск).

"Мы ожидаем, что лидеры стран ЕС согласуют второй пакет санкций, а также дадут задание начать работу над дальнейшими ограничительными мерами и санкциями", - отметил источник.

По его словам, второй пакет будет касаться запрета экспорта вРоссию высокотехнологических товаров, а также финансового сектора, транспорта, энергетики. Ожидаются и персональные санкции.

Ранее Еврокомиссия подготовила большой пакет санкций на случай, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Именно этот пакет и станет основанием для обсуждения на саммите. "У нас есть подготовленный пакет. Мы сосредоточимся на нем. После этого мы увидим, что лидеры хотят видеть в будущем, третьем пакете", - добавил высокопоставленный чиновник. По его словам, там могут оказаться и санкции против соглашения между ЕС и РФ об упрощении визового режима.

Напомним, что в среду, 23 февраля, Евросоюз ввел первый пакет санкций - за признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе.

Лидеры стран ЕС могут дать только политическое согласие на второй пакет санкций. Принимать юридические акты по этим санкциям будет Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет уже в пятницу, 25 февраля. Санкции сразу вступят в силу.

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