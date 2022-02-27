Совбез ООН примет решение о спецсессии Генассамблеи по Украине  

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 27 февраля.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.
Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Ряд стран Европы закрыли небо для российских авиакомпаний. Власти ФРГ впервые объявили о прямых поставках летального оружия Украине. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 февраля (время московское).