Совбез ООН примет решение о спецсессии Генассамблеи по Украине  

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Ряд стран Европы закрыли небо для российских авиакомпаний. Власти ФРГ впервые объявили о прямых поставках летального оружия Украине. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 февраля (время московское).

Австралия передаст Украине летальное оружие через партнеров по НАТО