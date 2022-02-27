 Совбез ООН примет решение о спецсессии Генассамблеи по Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 27.02.2022

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Украина

Совбез ООН примет решение о спецсессии Генассамблеи по Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 27 февраля.

Совбез ООН

Совбез ООН

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Ряд стран Европы закрыли небо для российских авиакомпаний. Власти ФРГ впервые объявили о прямых поставках летального оружия Украине. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 февраля (время московское).

Австралия передаст Украине летальное оружие через партнеров по НАТО

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Австралия передаст Украине летальное оружие через партнеров по НАТО. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Его слова приводит The Sydney Morning Herald. "Мы уже предоставляем значительную помощь в виде нелетального оружия, однако я только что поговорил с министром обороны (Питером Даттоном. - Ред), и мы будем пытаться обеспечить любую возможную поддержку в области летальных вооружений через наших партнеров по НАТО, в частности через США и Великобританию", - пообещал глава кабмина.

++07.30++

Ван И

Ван И

Пекин не готов поддержать введение санкций в отношении Москвы. Это подтвердил китайский министр иностранных дел Ван И в Twitter. "Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и выступает против односторонних ограничительных мер, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве", - отметил глава внешнеполитического ведомства КНР. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) Ван И заявил, что Совет Безопасности ООН должен внести вклад в разрешение текущего кризиса - вместо того, чтобы провоцировать противостояние. Бербок в свою очередь указала на особую ответственность КНР в качестве постоянного члена Совбеза ООН.

Десять этнических греков убиты близ Мариуполя

++07.00++

Военное вторжение России в Украину привело к гибели мирных жителей третьих стран. Десять этнических греков убиты "в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя", написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter. "Немедленно прекратите бомбардировки!" - добавил он. По сведениям агентства Reuters, инцидент произошел в районе сел Бугас и Сартана в Донецкой области. Консульство Греции в Мариуполе остается открытым для оказания помощи, отметил Мицотакис.

++06.42++

Беженцы, пытающиеся покинуть пределы Украины на собственных автомобилях, столкнулись с непредвиденными бюрократическими препонами, сообщает агентство dpa. В первую очередь, во Львовской области многие автомобили не пропускали в Польшу в связи с отсутствием у владельцев так называемой "зеленой карты" - международной системы страхования гражданской ответственности, действующей за рубежом. "Пересечение границы на автомобиле без "зеленой карты" невозможно", - заявили, по данным агентства, украинские пограничники.

В SWIFT готовятся исполнить решение стран Запада о санкциях в отношении ряда российских банков

++06.22++

Эмблема SWIFT

Эмблема SWIFT

В штаб-картире SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение стран Запада о санкциях в отношении ряда российских банков. "Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы прояснить детали относительно организаций, на которые будут распространяться новые меры, и готовимся к выполнению требований в соответствии с законом", - говорится в заявлении SWIFT.

++06.09++

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвали Москву и Киев воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть угрозе безопасность ядерных объектов в Украине. Генеральный директор агентстваРафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация по-прежнему вызывает у него серьезную озабоченность, и призвал все стороны воздерживаться от каких-либо мер или действий, которые могут поставить под угрозу сохранность ядерного материала и безопасную эксплуатацию всех ядерных установок. По словам Гросси, персонал АЭС должен иметь возможность продолжать выполнять свою работу без излишнего давления или стресса.

СМИ: Швейцария могла бы выступить посредником между Москвой и Киевом

++05.54++

Как передала швейцарская газета Der Tages-Anzeiger, президент Украины Владимир Зеленский мог попросить своего швейцарского коллегу Иньяцио Кассиса выступить в качестве нейтрального посредника между Киевом и Москвой и помочь в достижении прекращения огня между двумя странами. В понедельник, 28 февраля, в Женеве стартует 49-я регулярная сессия Совета по правам человека. Днем позднее ее посетит глава МИД РФ Сергей Лавров. Швейцария активно занималась посредническими усилиями в 2014 году, после аннексии Москвой Крыма. Официального подтверждения информации Der Tages-Anzeiger пока не поступало.

++05.30++

Японский миллиардер Хироси Микитани заявил, что пожертвует 8,7 млн долларов (7,7 млн евро) правительству Украины. Предприниматель назвал вторжение России "вызовом демократии". Основатель гиганта электронных продаж Rakuten Inc. сообщил в письме на имя президента Украины Владимира Зеленского, что средства пойдут на "гуманитарную помощь населению Украины, пострадавшему от насилия". Бизнесмен напомнил, что посетил Киев в 2019 году и тогда же встречался с Зеленским. "Мои мысли с вами и народом Украины", - отметил Хироси Микитани в письме. "Считаю, что попрание мирной и демократической Украины с использованием непропорциональной силы - это вызов демократии. Искренне надеюсь, что Россия и Украина смогут решить вопрос мирным путем и что народ Украины сможет снова обрести мир как можно скорее", - написал предприниматель.

Трамп сказал, что молится за украинцев

++05.15++

Экс-президент США Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев. Как передало агентство Reuters, высказывание ознаменовало резкую смену тона по сравнению с комментарием ранее на этой неделе, в котором бывший глава американского государства восхвалял президента России Владимира Путина. Выступая на конференции с участием консерваторов в штате Флорида, Трамп на этот раз похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "храбрым" в связи с тем, что тот не покидает Киев. "Российская атака на Украину ужасает. Мы молимся за гордый украинский народ. Да благословит их всех Господь", - сказал экс-глава Белого дома.

++05.00++

Российская актриса Лия Ахеджакова перевела украинской армии 10 тысяч долларов (около 8795 евро) из своих сбережений. Об этом исполнительница сообщила в Instagram. По словам актрисы, она сделала это, потому что очень не хочет видеть города Украины разрушенными, а людей - опустошенными. По словам Ахеджаковой, у нее "все в груди сжимается", когда она осознает, что "сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни". "Искренне хочу, чтобы все это закончилось", - добавила она.

Для авиаперевозчиков из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии вводятся ограничения на выполнение полетов в РФ

++04.38++

Для авиаперевозчиков из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии вводятся ограничения на выполнение полетов в РФ, а также на транзитный пролет через воздушное пространство России. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты российских авиакомпаний из Калининграда выполняются штатно, несмотря на закрытие воздушного пространства Литвы.

++04.30++

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение лишить некоторые российские банки доступа к международной межбанковской системе SWIFT первым важным шагом на пути к исключению России из глобальной финансовой системы. Соответствующую запись глава британского кабмина разместил в Twitter. Мы продолжим совместную работу, чтобы удостовериться, что Путин заплатит цену за свою агрессию", - написал Джонсон.

Посол Мельник одобрил решение властей ФРГ о поставках вооружений в Украину

++04.09++

Украинский посол в Германии Андрей Мельник одобрил решение федеральных властей ФРГ о поставках вооружений в Украину. "Мы рады, что Германия наконец развернулась на 180 градусов", - привело слова дипломата агентство dpa. До недавнего времени правительство Германии отказывалось направлять оружие в Украину, несмотря на неоднократные призывы Киева. "Я всегда говорил своим немецким друзьям и федеральному правительству, что они не смогут долго выносить ужасные картины войны в Украине, не реагируя и не меняя курса", - добавил Мельник. "Немцы проснулись", - резюмировал посол.

++04.05++

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) в связи с российским вторжением в Украину призвал к большему общественному консенсусу по вопросу о финансовой поддержке бундесвера. "После более чем десятилетних упущений ситуация в бундесвере не может оставаться как прежде", - заявил Линднер изданию Bild am Sonntag. Средства, необходимые для этих нужд, придется перенаправить из других отраслей, добавил он.

Госспецсвязь: В Харькове подорван газопровод

++03.46++

В Харькове подорван газопровод. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины в Telegram.

 

++03.36++

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Еврокомиссии, Германии и пяти другим государствам за "обязательство отключить некоторые российские банки от SWIFT, паралич активов Центрального банка России и запрет российским олигархам использовать свои финансовые активы на евроатлантических рынках".

Маск открыл терминалы Starlink для Украины

++03.28++

Американский миллиардер Илон Маск поддержал Киев в борьбе с РФ и открыл терминалы Starlink для Украины. Так Маск ответил в Twitter на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова. "Дополнительные терминалы на подходе", - написал основатель SpaceX.

++03.11++

Руководители ведущих российских театров, известные деятели культуры обратились с призывом о мирном урегулировании в Украине. Обращение поступило в редакцию журнала ТЕАТР. Под ним - более 50 подписей, в том числе - Евгения Миронова, Олега Басилашвили, Софьи Апфельбаум. "В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди", - написали авторы обращения.

В Василькове горит нефтебаза

++02.55++

Нефтебаза в Василькове Киевской области Украины горит, предположительно, после взрыва. Кадры пожара разместило в Telegram агентство УНИАН.

++02.46++

Около 150 тыс. человек покинули Украину по состоянию на 26 февраля. Об этом сообщила DW представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джун-ах Гедини-Уильямс. По ее словам, это число "продолжает расти". "Боюсь, что будет еще множество беженцев, которые либо уже пустились в путь, либо сделают это, когда безопасность позволит им более свободно выехать из Украины", - указала представительница организации.

США введут санкции против РФПИ

++02.30++

Министр финансов США Джанет Йеллен "введет полностью блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций(РФПИ) - государственной финансовой структуры, функционирующей как суверенный фонд благосостояния, призванный привлекать капитал в быстрорастущие сектора российской экономики". Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

++02.17++

Совет Безопасности ООН 27 февраля примет решение о созыве чрезвычайной спецсессии с участием 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН. Для созыва необходимы голоса девяти членов Совбеза ООН в поддержку этого шага. Дипломаты предполагают, что решение удастся провести, и заседание будет созвано 28 февраля. С 1950 года было проведено всего десять таких чрезвычайных спецсессий, напомнило агентство Reuters. США и Албания инициировали созыв заседания Совбеза с целью проведения сессии Генассамблеи по Украине. 

Германия и союзники хотят лишить состоятельных россиян возможности получить "золотые паспорта"

++02.10++

Берлин, Еврокомиссия и пять его союзников намерены лишить состоятельных россиян возможности получить так называемые "золотые паспорта" и тем самым европейское гражданство. Шесть государств особо выделили готовность принять дальнейшие меры, если Россия "не прекратит нападение на Украину и, следовательно, на европейский мирный порядок".

++02.00++

Еврокомиссией, Германией, США, Францией, Канадой, Италией и Великобританией достигнута договоренность ограничить возможности Центрального банка России использовать собственные международные резервы таким образом, чтобы нивелировать воздействие санкций. "Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком", - сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Правозащитники: На антивоенных акциях в России задержали 3093 человека

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На антивоенных акциях в России, начиная с 24 февраля, задержали 3093 человека, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".

++01.36++

Президент Франции провел телефонные переговоры с правителем Беларуси 26 февраля. Эмманюэль Макрон обратился к Александру Лукашенко с просьбой потребовать скорейший вывод российских войск из Беларуси. "Братские отношения между белорусским и украинским народами должны побудить Беларусь отказаться быть вассалом и фактическим соучастником в войне России против Украины", - говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом по итогам разговора.

Западные страны решили отключить ряд банков РФ от SWIFT

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Требование отключения РФ от Swift (акция в Дюссельдорфе)

Требование отключения РФ от Swift (акция в Дюссельдорфе)

В ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине западные союзники решили отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в Берлине. Решение принято США, Францией, Канадой, Италией, Великобританией, Еврокомиссией и Германией.

"Мы обязуемся обеспечить отключение отдельных российских банков от системы SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе", - указали в Еврокомиссии

++01.06++

Нидерландская авиакомпания KLM, дочерний перевозчик Air France-KLM, приостанавливает все рейсы в Россию на предстоящей неделе. Этот шаг предпринимается с учетом европейских санкций в отношении РФ, говорится в сообщении компании. KLM также будет избегать воздушного пространства России в течение следующих семи дней.

Франция направит Украине оборонительное оружие

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Франция направит Украине оборонительное оружие и топливо. Об этом сообщили в президентской канцелярии в Париже. Там также готовы принять меры в отношении российских СМИ и блогеров, распространяющих ложную информацию о войне в Украине.

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Lufthansa

Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что временно прекращает рейсы в Россию, и на семь дней приостанавливает полеты в воздушном пространстве РФ. "Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России в течение следующих семи дней в связи с текущей и предстоящей ситуацией. Полеты в Россию в этот период будут приостановлены", - говорится в заявлении компании. "Самолеты, которые сейчас находятся в российском воздушном пространстве, покинут его в ближайшее время", - добавили в компании. Так в ней отреагировали на вторжение РФ в Украину и связанную с этим ситуацию в области безопасности.

Германия готовится закрыть воздушное пространство для самолетов РФ

++00.37++

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) заявил, что поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов. Виссинг распрорядился подготовить все необходимое для этого, передало агентство Reuters.

++00.22++

В Киеве в 22.57 по местному времени (23.57 мск) 26 февраля объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил "24 Канал". Как в свою очередь отметила народный депутат Ирина Геращенко, столицу Украины в ночь на 27 февраля ждут тяжелые бои. Российские войска бросят "на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган", уверена она. Геращенко призвала киевлян укрыться в убежищах.

Хроника событий 26 февраля >>>

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