 Китай пожаловался в ООН на компанию Маска из-за спутников Starlink | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.12.2021

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Мир

Китай пожаловался в ООН на компанию Маска из-за спутников Starlink

Спутники, запущенные компанией Илона Маска в рамках проекта Starlink, опасно сближались с китайской орбитальной станцией "Тяньгун", которой пришлось менять траекторию полета, утверждает Пекин.

Флаги Китая и США

Власти Китая во вторник, 28 декабря сообщили, что подали в Управление ООН по вопросам космического пространства жалобу на частную космическую компанию SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Спутники связи, запущенные фирмой Маска в рамках проекта Starlink, в июле и октябре опасно сближались со  строящейся китайской орбитальной станцией "Тяньгун", заявил представитель министерства иностранных дел КНР. В результате китайский аппарат был вынужден изменить траекторию.

Во время обоих инцидентов на космической станции находились китайские астронавты, указали в Пекине. По мнению китайской стороны, речь идет о нарушениях действующих космических договоров.

Призывы к бойкоту SpacеX и Tesla

Сообщение КНР вызвало масштабную критику американской компании в китайских соцсетях, в том числе призывы бойкотировать SpacеX и Tesla - еще одну компанию Маска, производящую электромобили.

Представители SpaceX на момент публикации не отреагировали на ситуацию. В рамках проекта Starlink компания Илона Маска планирует развернуть в космосе тысячи космических аппаратов для создания масштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

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