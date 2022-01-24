Lufthansa и три другие авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве

Немецкая авиакомпания Lufthansa, а также швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались оставлять свои лайнеры на ночную стоянку в Киеве. Как пишет отраслевой портал Avianews в понедельник, 24 января, причиной этого решения были сообщения об угрозе военного вторжения России в Украину.

По данным сайта flightradar24.com, все эти авиакомпании 23 января изменили график рейсов в столицу Украины так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в этой стране.

Изменения в рейсах европейских авиакомпаний

Авиакомпания Austrian Airlines 23 января выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Самолет должен был остаться ночью на стоянке в международном аэропорту Борисполь, а утром 24 января - доставить пассажиров в Вену регулярным рейсом OS668. Однако вместо этого лайнер сразу вернулся в Австрию специальным рейсом OS 1402.

В свою очередь швейцарский авиаперевозчик Swiss 23 января отказался от вечернего рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо этого самолет этой авиакомпании вылетел в столицу Украины специальным рейсом LX7390 утром 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться обратно.

Рейсы нидерландской авиакомпании KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев были отменены с 22 января, заметили журналисты Avianews, проанализировав данные онлайн-радара. Эти перелеты предусматривали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно.

Опасения авиакомпаний в связи с конфликтом вокруг Украины

23 января онлайн-издание "Европейская правда" сообщила, что авиакомпания Lufthansa меняет время вылета из Киева у многих своих рейсов "из-за угрозы российского нападения на Украину". Издание ссылается на слова одной из пассажирок вечернего рейса Lufthansa из Мюнхена в Киев. 22 января время его вылета перенесли на утро следующего дня. По словам собеседницы издания, во время регистрации на рейс ей сказали, что авиакомпания отказывается от ночевок экипажа в стране "из-за политической ситуации в Украине". При этом Lufthansa оплатила отель пассажирам, вынужденным дожидаться вылета до утра, указала женщина.

Немецкая авиакомпания Lufthansa владеет австрийской Austrian Airlines и швейцарской Swiss.

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