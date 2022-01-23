 Лондон сообщил о намерении Кремля сменить власть в Киеве | Новости из Германии о Европе | DW | 23.01.2022

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Европа

Лондон сообщил о намерении Кремля сменить власть в Киеве

В Кремле хотели бы установить в Украине власть пророссийского руководства, возможный кандидат - экс-депутат Рады Евгений Мураев, сообщило внешнеполитическое ведомство в Лондоне.

Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне

Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне

В Кремле хотели бы установить в Киеве власть пророссийского руководства и изучают вопрос о вторжении и оккупации Украины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 22 января, на сайте министерства иностранных дел Великобритании. Уточняется, что "в качестве потенциального кандидата рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев".

Спецслужбы РФ контактируют с украинскими политиками

Кроме того, у британской дипломатии имеется информация, что российские спецслужбы имеют контакты с бывшими украинскими политиками, среди которых экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-первый вице-премьер Андрей Клюев, экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович и экс-премьер Николай Азаров.

Некоторые их этих политиков контактируют именно с теми сотрудниками спецслужб РФ, "которые в настоящее время вовлечены в составление планов нападения на Украину", утверждается в документе.

Глава британского МИДа предостерегает РФ от атаки на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Лиз Трасс

По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, опубликованные данные "проливают свет на масштабы российской подрывной деятельности против Украины, а также дают представление о том, как мыслят в Кремле". "Любое российское военное вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой, влекущей существенные издержки", - подчеркивает Трасс, призывая власти РФ перейти на путь дипломатии.

МИД РФ назвал сообщение дезинформацией

Как стало известно в ночь на 23 января, в МИД РФ назвали обнародованные в Лондоне данные "дезинформацией и провокационной деятельностью", обвинив в эскалации напряженности вокруг Украины "страны НАТО во главе с англо-саксами".

В Вашингтоне обеспокоены

Информация британского МИДа вызывает "глубокую озабоченность" в Вашингтоне. "Украинский народ имеет суверенное право определять свое будущее", - в тот же день заявила представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эмили Хорн, заверив, что США стоят " на стороне демократически избранных партнеров в Украине".

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