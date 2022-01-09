Санкции против России: Байден пугает, но страшно ли Кремлю?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Президент США предупредил Москву, что в случае вторжения России в Украины Кремль ждут санкции жестче прежних. От повторения угроз их эффект может ослабеть, считает Сергей Елкин.
Смотрите также:
По словам президента США, Путин "никогда не видел санкций, подобных тем, которые" будут введены в случае военного вторжения России в Украину.
Эстония, Латвия и Литва, а также Великобритания могут поставлять Киеву вооружения, приобретенные в США. Украине могут быть переданы противотанковые и зенитные комплексы.