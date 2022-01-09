 Санкции против России: Байден пугает, но страшно ли Кремлю? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.01.2022

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Россия

Санкции против России: Байден пугает, но страшно ли Кремлю?

Президент США предупредил Москву, что в случае вторжения России в Украины Кремль ждут санкции жестче прежних. От повторения угроз их эффект может ослабеть, считает Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: президент США Джо Байден, сжав кулаки и закрыв глаза, говорит в микрофоны во время пресс-конференции: Прошлые-то санкции - это еще было баловство, а вот нынче введем самые что ни на есть лютые санкции.

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    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 19:17

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