Блинкен в Берлине: чем ответят США и ЕС, если РФ нападет на Украину

По пути из Вашингтона в Женеву, где госсекретарь США проведет в пятницу, 21 января, переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Энтони Блинкен сделал остановку сначала в Киеве, а в четверг - в Берлине. Утром он принял участие в четырехсторонней встрече с главами МИД Германии и Франции Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и Жаном-Ивом Ле Дрианом, а также заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Во второй половине дня Блинкена принял канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). И утром, и после обеда речь шла об одном - растущей угрозе прямого российского вторжения на восток Украины.

Четырехсторонняя встреча в МИД ФРГ

На совместной с Блинкеном пресс-конференции по итогам четырехстороннего совещания Бербок заявила, что согласование позиций по проблеме российско-украинского конфликта "и не могло быть более интенсивным".

Единственный выход из кризиса она видит в политическом диалоге. Общая же позиция Германии и США, как и в рамках Евросоюза, по словам Бербок, заключается в требовании к России срочно "предпринять шаги по деэскалации ситуации". Любые же дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины, заявила она, "будут иметь очень серьезные последствия" (для России. - Ред.) даже в том случае, если ответные действия Запада "будут и для нас самих иметь экономические последствия".

Энтони Блинкен и Анналена Бербок на пресс-конференции в МИД ФРГ 20 января

Более конкретным не был на пресс-конференции и госсекретарь США. Энтони Блинкен тоже говорил о необходимости "диалога, а не агрессии", соблюдения международных правил поведения, "которые обеспечили Европе десятилетия мира, безопасности и процветания", и пообещал отстаивать на предстоящих переговорах с Сергеем Лавровым интересы европейских союзников США.

"Мы не можем принимать за Москву решение, каким путем идти, - указал Блинкен, - но мы можем четко дать понять, какими будут последствия в случае того или иного, позитивного или негативного сценария развития ситуации". Но какой бы вариант не выбрал Кремль, пообещал Блинкен, ответ США и их союзников будет единодушным.

Это, однако, не означает, что, например, по вопросу о поставках вооружений Украине Вашингтон и Берлин также придерживаются единых позиций. В отличие от сдержанной на этот счет Германии, США, заявил Блинкен, готовы поддержать усилия Украины "по укреплению ее обороноспособности на случай повторной агрессии России". Украина должна быть в состоянии воспользоваться своим правом на самооборону, указал госсекретарь США.

Какие западные вооружения получает Киев

За пару часов до прилета Блинкена в Берлин стало известно, что Вашингтон разрешил странам Балтии и Великобритании поставлять Украине имеющиеся в их арсеналах вооружения, произведенные в США. Об этом сообщил представитель Госдепартамента, не уточнив, о каких именно вооружениях идет речь.

Противотанковые ракетные комплексы Javelin уже поступили на вооружение украинской армии

По сведениям информированных источников, в частности, Эстония собирается передать украинской армии доставшиеся ей окольными путями 122-мм гаубицы из арсеналов бывшей ГДР, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Литва - переносные зенитно-ракетные системы Stinger. Javelin предназначен для поражения бронетехники, а также вертолетов или заходящих на посадку винтомоторных самолетов, а Stinger применяется для стрельбы по низколетящим воздушным или небронированным наземным и надводным целям.

Еще раньше поступила информация о том, что Великобритания поставила Украине и собственные противотанковые ракетные комплексы NLAW совместного со Швецией производства. Они предназначены для поражения танков на дистанциях от 200 до 800 метров и считаются лучшими в мире для боя в городских условиях.

Сами США выделили дополнительно 200 млн долларов на оказание Украине военной помощи. Какой именно - пока остается неясным. В общей же сложности, начиная с 2014 года, после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины, Вашингтон потратил 2,5 млрд долларов на поставки украинской армии военного снаряжения и обучение ее военнослужащих.

В экспорте вооружений ФРГ делает исключение для Израиля, но не для Украины

Германия, как и США, также ставит покупателям своих вооружений условие перепродавать их третьим странам только с разрешения Берлина. До сих пор немецкое правительство не давало таких разрешений и отказывается удовлетворить все более настойчивые просьбы Киева о прямых немецких поставках хотя бы оборонительных вооружений для украинской армии. Германия, дескать, в принципе не продает оружие в кризисные регионы. Разве что военный госпиталь помогла украинцам построить, о чем напомнила Анналена Бербок на пресс-конференции с Энтони Блинкеном.

Германия поставляет Израилю, в частности, подводные лодки

В случае с Израилем, правда, из этого правила делается исключение, и в правящей коалиции все громче звучат голоса сделать такое исключение и для Украины. Так, представитель правящих либералов в комитете бундестага по вопросам обороны Александер Мюллер (Alexander Müller) в интервью газете Augsburger Allgemeine критически прокомментировал отказ правительства поставлять вооружения Украине и потребовал обсудить этот вопрос на заседании Федерального совета безопасности (Bundessicherheitsrat).

Именно этот Совет, в который входят канцлер, главы МИД, Минфина, Минэкономики, силовые и некоторые другие министры, принимает решение об удовлетворении заявок на продажу или безвозмездную поставку немецких вооружений за рубеж.

"Северный поток - 2" - более не табу

"Не следует что-либо заведомо исключать ни в том, что касается поставок оборудования и вооружений, ни в теме газопровода "Северный поток - 2", - заявил Мюллер. - Никаких табу быть не должно". Не имеет смысла, добавил он, с самого начала ограничивать возможности для наших действий. Такой или даже еще более жесткой точки зрения придерживаются и также входящие в правительственную коалицию "зеленые". В частности, Анналена Бербок, не скрывала этого во время своего визита в Москву во вторник на этой неделе.

Йосип Юратович

Немецкие социал-демократы, которые прежде в целом положительно относились к этому газопроводу, называя его сугубо коммерческим проектом, теперь тоже начинают пересматривать свою позицию. Эксперт фракции СДПГ по Восточной Европе Йосип Юратович (Josip Juratovic) приветствовал заявление канцлера Шольца на пресс-конференции с генсеком НАТО о том, что теперь он уже не исключает введения санкций против "Северного потока - 2" в ответ на возможное вторжение российских войск в Украину.

"Мы не можем позволить России заново перекраивать границы в Европе, - заявил Юратович. - Поэтому все должно учитываться, нельзя исключать никакую тему - ни платежную систему SWIFT, ни газопровод "Северный поток - 2".

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