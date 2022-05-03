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Фото: Petrov Sergey/Globa Look Press/picture alliance
Фото: Petrov Sergey/Globa Look Press/picture alliance
МИД России
Министерство иностранных дел Российской Федерации.
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Контекст
Талибы в РФ больше не террористы, или Скажи, кто твой друг…
Талибы в РФ больше не террористы, или Скажи, кто твой друг…
МИД и Минюст предложили исключить "Талибан" из списка террористов. С кем хотят дружить власти в РФ - в карикатуре DW.
Политика
27.05.2024
27 мая 2024 г.
В бундестаге критикуют возможный запрет обмена паспортов РФ
В бундестаге критикуют возможный запрет обмена паспортов РФ
Немецкие парламентарии критикуют возможные планы властей России приостановить оформление паспортов РФ за рубежом.
Политика
25.04.2024
25 апреля 2024 г.
"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев
"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев
Российский дипломат объявлен Кишиневом персоной нон-грата за организацию Россией выборов президента РФ в Приднестровье.
Конфликты
20.03.2024
20 марта 2024 г.
РФ закрыла въезд 347 политикам и деятелям стран Балтии
РФ закрыла въезд 347 политикам и деятелям стран Балтии
Въезд в Россию запретили политическому руководству, общественным деятелям и журналистам Латвии, Литвы и Эстонии.
Конфликты
12.03.2024
12 марта 2024 г.
РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе
РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Договор устанавливал квоты на количество военной техники, включая танки, артиллерию, авиацию.
Политика
07.11.2023
7 ноября 2023 г.
Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?
Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?
Главы МИД стран G20 не приняли декларацию на встрече в Индии. Карикатура DW об отношениях Лаврова со внешним миром.
Политика
03.03.2023
3 марта 2023 г.
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Лавров высказался о евреях на коммунальном уровне
Антисемитские высказывания Лаврова - символ профессиональной катастрофы МИД России при Путине, пишет Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Колонка
Политика
03.05.2022
3 мая 2022 г.
Всего публикаций: 532