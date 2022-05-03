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Фото: Petrov Sergey/Globa Look Press/picture allianceФото: Petrov Sergey/Globa Look Press/picture alliance

МИД России

Министерство иностранных дел Российской Федерации.

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Контекст

Карикатура: мужчины в тюрбанах и балаклавах с оружием в руках проходят мимо карикатурного главы МИД России Сергея Лаврова, который смотрит в лист с надписью "Список террористов" и говорит: "Так, вычеркиваем"

Талибы в РФ больше не террористы, или Скажи, кто твой друг…

Талибы в РФ больше не террористы, или Скажи, кто твой друг…

МИД и Минюст предложили исключить "Талибан" из списка террористов. С кем хотят дружить власти в РФ - в карикатуре DW.
Политика27 мая 2024 г.
Человек держит в руке российский паспорт

В бундестаге критикуют возможный запрет обмена паспортов РФ

В бундестаге критикуют возможный запрет обмена паспортов РФ

Немецкие парламентарии критикуют возможные планы властей России приостановить оформление паспортов РФ за рубежом.
Политика25 апреля 2024 г.
Здание Верховного совета и правительства непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" в Тирасполе (фото из архива)

"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

Российский дипломат объявлен Кишиневом персоной нон-грата за организацию Россией выборов президента РФ в Приднестровье.
Конфликты20 марта 2024 г.
МИД РФ

РФ закрыла въезд 347 политикам и деятелям стран Балтии

РФ закрыла въезд 347 политикам и деятелям стран Балтии

Въезд в Россию запретили политическому руководству, общественным деятелям и журналистам Латвии, Литвы и Эстонии.
Конфликты12 марта 2024 г.
Российский истребитель Су-30

РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Договор устанавливал квоты на количество военной техники, включая танки, артиллерию, авиацию.
Политика7 ноября 2023 г.
Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров выглядывает из-за надписи G20 и говорит: "Ну, я вас предупредил!"

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Главы МИД стран G20 не приняли декларацию на встрече в Индии. Карикатура DW об отношениях Лаврова со внешним миром.
Политика3 марта 2023 г.
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Константин Эггерт
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Политика3 мая 2022 г.
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