В бундестаге критикуют возможный запрет обмена паспортов РФ

Депутаты германского бундестага подвергли критике возможные планы российских властей о временной приостановке выдачи документов в консульских учреждениях РФ за рубежом. О наличии таких планов в четверг, 25 апреля, сообщила "Новая газета" , опубликовав проект соответствующего документа. В тот же день МИД России категорически опроверг эту информацию. Тем не менее, на фоне аналогичного запрета со стороны Беларуси для своих граждан это сообщение вызвало тревогу у части граждан РФ за границей.

Власти РФ хотят заставить оппозиционеров вернутся домой

В бундестаге ФРГ сообщение тоже не осталось незамеченным. Глава парламентского комитета по правам человека Рената Альт (Renata Alt) возможные планы МИДа России прекратить оказание консульской помощи россиянам, находящимся за границей, назвала преследованием, которое направлено на то, чтобы сделать их жизнь невыносимой. По ее мнению, власти РФ прежде всего хотят заставить оппозиционеров вернуться домой и подвергнуться риску незаконного задержания и дальнейших нарушений прав человека.

Рената Альт Фото: DW

"Это ясно показывает, что это государство заинтересовано в собственных гражданах только как в пушечном мясе в войне против Украины; их права, интересы и потребности не волнуют этот преступный режим", - написала в комментарии для DW Альт, представляющая Свободную демократическую партию Германии (СвДП).

По мнению депутата бундестага от консервативного блока ХДС/ХСС Юргена Хардта (Jürgen Hardt), указанное возможное решение России, естественно, будет "направлено против тех россиян, которые выступают за свободу и демократию", демонстрируя плюрализм мнений, с которым Кремль не может мириться. "Те россияне, которые решат сделать Германию своим домом, могут быть полезны для нашей страны. Немецкое правительство не должно ставить на их пути препятствий", - отметил Хардт в письменном комментарии для DW.

В свою очередь, депутат бундестага из парламентской группы "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) Андрей Хунко (Andrej Hunko) считает - в случае, если информация "Новой газеты" верна - что и Германия, и другие страны должны немедленно отреагировать на подобные планы властей России и продолжать предоставлять россиянам право на проживание в них.

Андрей Хунко Фото: picture-alliance/dpa/L. Schulze

"Федеральное правительство должно позаботиться о том, чтобы российские граждане, оказавшиеся в подобной ситуации, не были ущемлены в правах и не были высланы в РФ. В аналогичной ситуации между тем также находятся граждане Беларуси и украинские мужчины, проживающие в Германии. Я призываю правительство ФРГ защитить в равной степени все три группы", - сообщил Хунко в ответ на просьбу DW прокомментировать публикацию в "Новой газете".

МИД РФ назвал "провокацией" публикацию в "Новой газеты"

Из материала "Новой газеты", обнародованного 25 апреля, следует, что вышеупомянутые запреты могут быть введены российскими властями уже в этом году. Если это произойдет, то россиянам, живущим за границей, придется вернуться в страну для получения или замены документов. Помимо замены паспортов и нотариальных услуг, ограничения затронут услуги по легализации и истребованию документов и решения вопросов гражданства, указывает издание. Других источников, подтверждающих наличие проекта приказа МИДа, "Новая газета" не приводит.

Между тем министерство иностранных дел России категорически отрицает существование такого проекта приказа. В МИДе заявили, что информация о приостановке выдачи россиянам документов за границей "абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер", сообщил ТАСС.

Опубликованный "Новой газетой" документ анонимно присылали другим редакциям

Как отмечает издание "Медиазона", такой же документ, фрагмент которого опубликовала "Новая газета", отправляли "Медиазоне", SOTAVision и другим изданиям еще 18 апреля.

"Думаю, это вас заинтересует. Я сотрудник МИДа и мне нужно было передать на вычитку такой вот документ. У нас в отделе поговаривают, что это либо месть релокантам, либо чтобы вернуть их для пополнения доблестных рядов нашей армии", - говорилось в одинаковых сообщениях от пользователя Валентин. Как обращают внимание независимые журналисты, в тот же день указанный пользователь перестал заходить в свой аккаунт. Каких-либо подтверждений подлинности документа он не прислал, верифицировать свою личность не смог, пишет "Медиазона".