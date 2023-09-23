"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

В 2022 году сотни тысяч человек покинули Россию после ее вторжения в Украину и объявления мобилизации. Но часть уехавших потом вернулись. DW поговорила с ними об их мотивации.

В феврале 2022 года Алина* почти каждый день обсуждала с друзьями, уезжать ли из России. "Я всегда была за отъезд. Когда настало 24 февраля, я зашла в пекарню за булочкой, а там все вокруг только и говорили про то, кто куда покупает билеты", - рассказывает DW девушка. Она почти сразу после полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Грузию, ее подруга Кира - тоже. Кира потом перебралась в Израиль.

Той же весной россиянка Анна стала чувствовать, что "не выдерживает, не справляется, не принимает", и уехала в Армению. Юрий покинул Россию осенью - после объявления мобилизации он срочно выехал в Казахстан. Все они не поддерживают войну России с Украиной. И все вернулись в РФ.

Из Грузии - назад в Россию

Алине 27 лет, она исследовательница в сфере социальных наук. В Грузии она делила квартиру с четырьмя друзьями: "Мне было тяжело, я находилась в очень гнетущей атмосфере, остро воспринимала новости - они били со всех сторон. Я каждый день плакала".

В Грузии Алина не чувствовала себя как дома, там у нее не было и работы, а ей важна "физическая привязка к месту" - возможность приходить куда-то и общаться с коллегами: "Но тогда я затыкала всех вокруг и говорила: "Зачем вообще думать о ваших проблемах, когда война и умирают люди". Я была из тех, кто говорит: "Вы недостаточно поддерживаете ВСУ и жителей Украины". Я волонтерила, покупала гуманитарку, много донатила и продолжаю это делать. Сейчас уже не с российских карточек".

Россияне направляются к границе РФ и Грузии, сентябрь 2022 года Фото: Shakh Aivazov/AP/picture alliance

Алина вспоминает, что на нее давила невозможность жить: "Больше всего мне хотелось исчезнуть. То, что я тоже носительница этой коллективной вины, съедало меня изнутри". Девушке поставили диагноз - тревожное депрессивное расстройство и выписали антидепрессанты. Уже в России. Она вернулась туда год назад и считает, что в целом поступила неправильно: "Россия лучше и демократичнее не становится, идет война, и я, работая здесь, плачу налоги в казну. И это не очень хорошо, исходя из моих политических взглядов. Я чувствую, что у меня сделка с совестью - но оказалось, что для меня и моего ментального здоровья так сейчас лучше".

Вернуться в РФ она решила после того, как съездила на научную конференцию в Австрию: "Там я увидела, что люди занимаются делами и не думают каждый день: "О боже, война, как жить, что делать". Исследования и наука - кайф и ими нужно заниматься. Меня увлекает, как люди делятся своими идеями, делают дела. Я тоже так хочу". Алина получила место в одном из университетов в России. Она уверена, что социальные науки и академические исследования в стране в беде, но свой вуз называет "островком стабильности и счастья".

"Часто хочется просто закрыть глаза"

Кире тоже 27 лет, она занимается сбором пожертвований для различных проектов. Свой отъезд в Грузию весной 2022 года она объясняет так: "В России тогда для меня было невозможно находиться. И тем более потом я не понимала, как люди возвращаются в эту страну".

Россияне, прибывшие в Грузиию, в центре Тбилиси, сентябрь 2022 года Фото: Alexandr Burakow/DW

Из Грузии Кира уехала в Израиль, где поступила в аспирантуру, где жила в общежитии и получала стипендию. Но этим летом ее размер сократили вдвое, а работать в Израиле девушка не имеет права. Тогда она поучаствовала в конкурсе на вакансию в одной из российских организаций: "Я хочу профессионально развиваться, мне предоставилась такая возможность. И я решила - надо брать".

Девушку приняли на работу, она вернулась в Россию, но и из университета в Израиле пока не уходит. "Я залечиваю эмоциональные раны, стараюсь не особо выезжать в большие города. У меня большое (внутреннее. - Ред.) сопротивление по поводу России, часто хочется просто закрыть глаза. Но и Израиль для меня оказался тяжелой страной", - признается Кира.

Армения как "побег от себя"

"Армения была импульсивным решением, там я поняла, что это не про то, что я хочу быть в этой стране, это был побег от себя", - так о своем отъезде из России в апреле 2022 года рассказывает Анна. Ей 31 год, она бренд-менеджер и могла работать удаленно, но через несколько месяцев решила вернуться из Армении обратно: "Я поняла, что готова выдерживать, все что происходит. Не говорить, что это нормально, но быть честной. Вернуться и признать, что вообще-то да, это тоже моя ответственность, и вот я тут".

Анна подчеркивает, что это ее выбор: "Я хочу, чтобы не было такого, что все единогласно говорили бы, что война - это нормально. Кто-то пройдет по улице и скажет: "Война - это нормально". А я тот человек, который ответит: "Нет. Вы что, совсем с ума сошли?". Анна говорит, что в целом ей страшно, но "долго бояться нельзя": "Я не знаю, поехала ли я кукухой или еще нет. Конкретные события меня не пугают, скорее создают эффект приземления в реальность".

Отъезд после мобилизации

Программист Юрий говорит, что с началом войны паники у него не было, мобилизация его тоже не испугала. "Но тогда моя девушка стала сильно переживать, не могла нормально спать и по сути "выгнала" меня из дома, - делится он. - Я не знал, чего ожидать, и мы решили - вернуться всегда можно, а вот уехать - не факт. А девушка не работает, у нас большие кредиты. Мы еще в IKEA кредит взяли, когда она закрывалась, - чтобы купить вещи, а то потом их нигде где достанешь". Юрий провел несколько месяцев в Казахстане, потом еще несколько - в Кыргызстане.

"Мы думали, что ситуация скоро станет понятной, ждали вторую волну мобилизации. Я жил с шестью мужиками на съемной квартире. За полгода особо ничего не изменилось, а рубль падал, жить становилось все дороже и люди вокруг возвращались в Россию", - вспоминает мужчина.

По его словам, все это время он вообще ничего не чувствовал, ему просто все это надоело: "Я не скучал по России. Я хотел именно домой, в свою квартиру". Зимой мужчина вернулся. "Мы отремонтировали нашу квартиру, купили мебель, а тут бац, война. А я очень прикипел к этому месту и ни сдавать, ни продавать ее не хочу", - признается Юрий. В России у него родители, недееспособный брат и девушка, с которой Юрий уже 13 лет вместе.

Эмигранты меняют страны

В 2022 году из России, по оценкам демографов, сделанных на основе изучения статистики принимающих стран и заявлений официальных лиц, уехали 500-800 тысяч человек. За этот год произошли два всплеска эмиграции: сразу после вторжения РФ в Украину и после объявления мобилизации.

"Очень многие поехали не в те страны, куда хотели. Большинство потом сменили как минимум одну страну. Максимум, с которым я сталкивалась, одна молодая семейная пара сменила шесть стран", - сообщила DW социолог из Москвы Любовь Борусяк. По данным ее исследования, заметно больше было тех, кто приехал в страну, где никогда не думал оказаться, практически без документов, с очень небольшими финансовыми ресурсами: "Часть из таких людей потом вернулись в Россию, хотя бы на время". Социологи проекта OutRush, посвященного российской эмиграции , утверждают, что в РФ вернулись 16 процентов покинувших страну после 24 февраля, две трети из них сказали, что вернулись временно.

Яна Семенова Фото: privat

Психологи, с которыми поговорила DW и которые специализируются на работе с эмигрантами, подтвердили, что в 2022 году к ним стали обращаться чаще. "Эмиграция - сама по себе стресс, а уж если она вынужденная и экстренная, то часто это провоцирующий фактор, который может спровоцировать регресс - откат к психическим состояниям, которые до этого были в ремиссии, или манифестацию новых болезней", - поясняет DW психолог Яна Семенова.

К ней уже обращались с такими проблемами: "В начале 2022 года это были симптомы, связанные со стрессом: кошмары, депрессия, тревожные состояния и навязчивые мысли". По мнению психолога, это во многом происходило из-за того, что людям в очень сжатые сроки нужно было принять очень много важных решений в условиях сильной неопределенности. "Сейчас, через полтора года, острых состояний стало меньше, мы реже говорим про посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), расстройства адаптации и больше - про долгосрочные последствия активизации различных болезней, таких как расстройства личности, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР), депрессия, тревожные расстройства".

"Возвращение - это не поражение"

По наблюдениям Семеновой, экстренно и вынужденно покинувшие страну эмигранты чаще сталкиваются с трудностями самоидентификации на новом месте, также из-за большого стресса им труднее общаться с людьми, адаптироваться и интегрироваться. "У людей разрушилась картина мира про мирное небо над головой, они оказались в полной дезориентации в новой стране", - констатирует психолог Юлия Морозова. По ее выражению, так люди попадают в тиски не своей жизни и ощущение, что я автор своей жизни, теряется.

Юлия Морозова Фото: Anastasia Tikhonowa

Морозова считает, что за проблемой вернуться или остаться стоит более важный вопрос: "Что мне делать со своей жизнью и как прожить ее хорошо, с внутренним согласием". И Семенова, и Морозова уверены, что если человек может и хочет вернуться обратно в Россию и взвешенно принимает это решение, то в плане психического здоровья это лучше, чем по непонятной причине оставаться в стране, где он чувствует себя плохо.

"Возвращение - это не поражение и не неудача. Оно абсолютно не означает согласия с политическим строем страны, - уточняет Морозова. - Важно ориентироваться на то, что для меня и моей семьи будет хорошо в этих обстоятельствах". Оба психолога замечают, что если их клиенты приняли решение вернуться, то это приносит им облегчение и радость. Они также говорят, что многие приезжают обратно в Россию на время.

Впереди новый отъезд из России?

Юрий говорит, что они с девушкой всегда думали о том, чтобы уехать из России, но не знали куда: "Мы хотели попутешествовать, присмотреться и спокойно выбрать страну, но у нас на это не было ни времени, ни денег". Сейчас пара в неопределенности. Юрий признается: "Мы хотели бы жить в России, но проблема в режиме и в его векторе".

Анну после возвращения в Россию очень расстраивало то, что у людей здесь просто идет жизнь: "Мне казалось, что я в фильме с декорациями и все притворяются, что все нормально. Сейчас мне просто иногда бывает очень тяжело и очень грустно видеть, как все меняется в худшую сторону". Она дает себе год на то, чтобы уехать из России, но уже осмысленно. Девушка выбирает между Берлином и Бали.

Кира сейчас тоже думает о том, куда ей уезжать на этот раз, среди вариантов США, Канада, Великобритания и Германия. Алина хочет получить научную степень и подается на PhD в европейские вузы. "Я чувствую, как здесь сгущаются тучи. Градус шуток про присесть на пожизненное в моей тусовке за последние полгода вырос очень сильно. Меня заставляет просыпаться каждый день то, что пока люди что-то делают и моя сфера деятельности чуть-чуть живет, может доживает, но барахтается", - заключила она.

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* Имена всех героев изменены.

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