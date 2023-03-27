"Проект": Десятки ведущих ученых покинули РФ с начала войны
Екатерина Венкина
30 мин. назад
Минимум 28 выдающихся ученых и преподавателей ведущих вузов покинули Россию с начала войны, пишет "Проект". При этом общее число уехавших деятелей науки гораздо выше.
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Минимум 28 выдающихся ученых и преподавателей ведущих вузов покинули Россию с начала войны с Украиной. Такие цифры привело в понедельник, 27 марта, издание "Проект". По его данным, среди них есть специалисты с мировым именем, лауреаты многочисленных премий. При этом общее число уехавших ученых гораздо выше, пишет издание.
Только базирующаяся в США организация Scholars at Risk вывезла из России 200 человек. Еще 62 деятелям науки помог уехать немецкий Фонд имени Александра фон Гумбольдта (Alexander-von-Humboldt-Stiftung), пишет "Проект". В Telegram-чатах для ученых, которые нуждаются в релокации, по данным журналистов, состоят более шести тысяч человек.
"Остановились целые научные отрасли"
"Остановились целые научные отрасли, исследования просто не ведутся. Мы отброшены на годы назад", - констатировал астрофизик, профессор Российской академии наук Сергей Попов.
Многие перед отъездом подписали открытое письмо с осуждением войны.
По оценке бывшего профессора Высшей школы экономики Константина Сонина, вуз с 24 февраля 2022 года покинули не менее 150 преподавателей.
Из института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Полетаева ушли 60% сотрудников, пишет "Проект". По его данным, институт потерял в начале 2023 года статус международной лаборатории.
Оставили без работы и сотрудников факультета журналистики МГУ - преподавателей с оппозиционными взглядами лишили нагрузки, сохранив минимальную зарплату и убрав их из учебного расписания, пишет издание.
Математики, астрофизики, биологи
Среди покинувших РФ - глава Московского математического общества академик Виктор Васильев, астрофизик, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, астрофизик, популяризатор науки Сергей Попов и доктор биологических наук Александр Марков.
Письмо российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной было обнародовано в феврале 2022 года. "Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России", - говорилось в документе. На текущий момент подписи под ним поставили 8489 человек.