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Фото: Kheng Ho Toh/Zoonar/picture alliance
Наука и инновации
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Публикации Deutsche Welle о событиях в мире науки и новых технологий.
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Контекст
Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов
Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов
Столетие назад в Берлине плеяда физиков-энтузиастов совершила настоящий квантовый скачок.
Наука
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
ДНК Бетховена: чем болел и от чего умер композитор?
ДНК Бетховена: чем болел и от чего умер композитор?
Аксель Шмидт из боннского Института генетики человека принимал участие в исследовании ДНК Бетховена и знает детали.
Культура
24.03.2023
24 марта 2023 г.
Запрет ученым в Украине на источники из РФ. Что не так?
Запрет ученым в Украине на источники из РФ. Что не так?
В Украине хотят запретить российские источники в образовании и науке. Многие ученые считают такую инициативу вредной.
Общество
19.12.2022
19 декабря 2022 г.
Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?
Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?
Все, что нужно знать о новой технологии для производства электроэнергии без выделения парниковых газов, - у DW.
Технологии
13.12.2022
13 декабря 2022 г.
Немецкий институт работал с КНДР несмотря на санкции
Немецкий институт работал с КНДР несмотря на санкции
DW выяснила, что институт в Берлине продолжал сотрудничать с КНДР в области лазерных технологий.
Политика
04.12.2022
4 декабря 2022 г.
Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию
Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию
Уже в 2035 году грузовые электромобили будут доминировать на основных рынках планеты, считают эксперты PwC.
Экономика и бизнес
11.10.2022
11 октября 2022 г.
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Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Книга об отношениях РФ и ФРГ номинирована на премию
DW рассказывает о финалистах немецкой премии в области научно-популярной литературы.
Литература
30.05.2022
30 мая 2022 г.
Немецкие вузы и фонды не бросят стипендиатов из-за войны
Немецкие университеты и фонды академических обменов пересматривают свою политику из-за войны в Украине.
Культура
03.03.2022
3 марта 2022 г.
Протест ученых в Германии
Работа по временным контрактам, практикуемая в сфере науки в Германии, подрывает у ученых уверенность в завтрашнем дне.
Культура
29.06.2021
29 июня 2021 г.
Карьера в науке в Германии
О шансах молодых ученых в Германии.
Образование
30.10.2012
30 октября 2012 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Контроль за поездками российских ученых - наука по карточкам
Иван Преображенский
Колонка
Общество
29.09.2021
29 сентября 2021 г.
2021-й будет годом новых расследований и скандалов в России
Федор Крашенинников
Комментарий
Политика
29.12.2020
29 декабря 2020 г.
Спрос россиян на знания рождает предложение в Европе
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
11.05.2017
11 мая 2017 г.
Гомеопатия расколола общество, как политика
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
13.02.2017
13 февраля 2017 г.
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