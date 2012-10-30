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Фото: Kheng Ho Toh/Zoonar/picture alliance

Наука и инновации

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Контекст

Сольвеевская международная научная конференция в 1927 году

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Столетие назад в Берлине плеяда физиков-энтузиастов совершила настоящий квантовый скачок.
Наука24 апреля 2023 г.
Людвиг ван Бетховен

ДНК Бетховена: чем болел и от чего умер композитор?

ДНК Бетховена: чем болел и от чего умер композитор?

Аксель Шмидт из боннского Института генетики человека принимал участие в исследовании ДНК Бетховена и знает детали.
Культура24 марта 2023 г.
Научная библиотека Киевского национального университета после российского ракетного обстрела 11 октября 2022 года

Запрет ученым в Украине на источники из РФ. Что не так?

Запрет ученым в Украине на источники из РФ. Что не так?

В Украине хотят запретить российские источники в образовании и науке. Многие ученые считают такую инициативу вредной.
Общество19 декабря 2022 г.
Техник в калифорнийской лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) (фото из архива)

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Все, что нужно знать о новой технологии для производства электроэнергии без выделения парниковых газов, - у DW.
Технологии13 декабря 2022 г.
Корейский диктатор Ким Чен Ын наблюдает за испытательным пуском баллистической ракеты

Немецкий институт работал с КНДР несмотря на санкции

Немецкий институт работал с КНДР несмотря на санкции

DW выяснила, что институт в Берлине продолжал сотрудничать с КНДР в области лазерных технологий.
Политика4 декабря 2022 г.
Тяжелый электрический грузовик Tesla Semi

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Уже в 2035 году грузовые электромобили будут доминировать на основных рынках планеты, считают эксперты PwC.
Экономика и бизнес11 октября 2022 г.
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Университет имени Гумбольдта

Немецкие вузы и фонды не бросят стипендиатов из-за войны

Немецкие университеты и фонды академических обменов пересматривают свою политику из-за войны в Украине.
Культура3 марта 2022 г.
Женщина с микроскопом

Протест ученых в Германии

Работа по временным контрактам, практикуемая в сфере науки в Германии, подрывает у ученых уверенность в завтрашнем дне.
Культура29 июня 2021 г.

Карьера в науке в Германии

О шансах молодых ученых в Германии.
Образование30 октября 2012 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Контроль за поездками российских ученых - наука по карточкам

Иван Преображенский
Колонка
Общество29 сентября 2021 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

2021-й будет годом новых расследований и скандалов в России

Федор Крашенинников
Комментарий
Политика29 декабря 2020 г.
Иван Преображенский

Спрос россиян на знания рождает предложение в Европе

Иван Преображенский
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Политика11 мая 2017 г.
Иван Преображенский

Гомеопатия расколола общество, как политика

Иван Преображенский
Комментарий
Политика13 февраля 2017 г.