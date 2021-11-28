 ВШЭ уволила двух профессоров за критику состояния права в России | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2021

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Россия

ВШЭ уволила двух профессоров за критику состояния права в России

Сергей Пашин и Геннадий Есаков, по словам студентов, критически высказывались о состоянии законности в стране. Пашин, состоящий в Московской Хельсинкской группе, сообщил, что увольняется не по своей воле.

Студенты Высшей школы экономики

Студенты Высшей школы экономики, фото из архива

Двух профессоров Высшей школы экономики (ВШЭ), Геннадия Есакова и Сергея Пашина, которые, со слов студентов, критиковали состояние законности и права в России, внезапно уволили из вуза, сообщило издание Znak.com в субботу, 27 ноября.

"Сегодня последний день моей работы во ВШЭ. Это были хорошие девять с небольшим лет (ну разве что за исключением последних полутора). Грустнее всего мне расставаться со студентами, которым я оставлю на память евангельский стих (от Матфея, глава 5, стих 6). Сам же утешусь стихом 10", - написал Есаков в Facebook и закрыл комментарии к посту. 

Между тем издание "Сота" уточняет, что контракт с Пашиным, который является федеральным судьей в отставке, будет расторгнут 24 декабря. Сам Пашин, состоящий в Московской Хельсинкской группе, заявил, что увольняется не по собственной инициативе.

В последние годы Высшую школу экономики - один из крупнейших в России гуманитарных вузов - по различным формальным причинам были вынуждены покинуть несколько известных преподавателей, публично критиковавших политику властей РФ. В их числе - юрист Елена Лукьянова, филолог Гасан Гусейнов и философ Кирилл Мартынов. Часть из них впоследствии основала Свободный университет, который не имеет официального статуса вуза.

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