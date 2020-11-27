Экс-преподаватели ВШЭ судятся с вузом из-за их увольнения

В пятницу, 27 ноября, Басманный районный суд Москвы начал рассматривать иски преподавателей, с которыми НИУ "Высшая школа экономика" (ВШЭ) не продлил трудовые договоры. Истцы - Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова и Илья Гурьянов - считают, что администрация вуза сделала это летом текущего года по политическим мотивам, требуют признать увольнение незаконным, восстановить их на работе, выплатить средний заработок за вынужденный прогул и компенсацию за моральный ущерб.

Уволили под предлогом реорганизации

По подсчетам профсоюза "Университетская солидарность", минувшим летом Высшая школа экономики решила не продлевать трудовые отношения с 28 преподавателями. В ряде случаев причиной этого администрацией была названа реорганизация факультетов, иногда вуз ссылался на недостаточное количество публикаций у педагогов.

Студенты ВШЭ

Например, из-за сокращения числа курсов по философии университет вынужден был покинуть преподаватель философии и редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилла Мартынова. По причине реорганизации не продлили договоры с известными юристами, профессорами факультета права Еленой Лукьяновой и Ириной Алебастровой. До увольнения они критически высказывались по поводу президентских поправок к Конституции России.

Основания и суммы исков

В сентябре трое бывших преподавателей подали иски к Высшей школе экономике. Истцами выступили уже упомянутые Лукьянова и Алебастрова, а также преподаватель Школы философии Илья Гурьянов. Последний, помимо преподавательской деятельности, был зампредом вузовской ячейки профсоюза "Университетская солидарность". Лукьянова и Алебастрова - члены этого профсоюза.

Елена Лукьянова

У Ирины Алебастрой срок договора с ВШЭ истек 31 марта 2020 года, но она с Еленой Лукьяновой продолжали работать и получали зарплату. А 31 августа ей сообщили, что договор расторгается, так как его срок истек. Алебастрова рассчитывает получить 167 тысяч рублей за время вынужденного прогула и 200 тысяч рублей за моральный ущерб.

Илья Гурьянов - 60 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно, хотя у него ситуация чуть иная. В отличие от Алебастровой и Лукьяновой, срочный трудовой договор Гурьянова истек 31 августа 2020 года. Он в своем иске делает акцент на то, что в феврале успешно прошел конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. Детали иска Елены Лукьяновой неизвестны, она отказалась обсуждать с DW судебный процесс.

Все дело в критике поправок к конституции?

На предварительном заседании представители истцов ходатайствовали, чтобы судья Кристина Борисова привлекла в качестве третьего лица профсоюз "Университетская солидарность". Глава организации и председатель ее первички в ВШЭ Павел Кудюкин уверен, что увольнение трех преподавателей было политически мотивированным.

Павел Кудюкин

"Очевидно, что с Лукьяновой и Алебастровой отказались продлевать трудовые договоры именно из-за их позиции относительно поправок к Конституции, - считает Кудюкин. - Причем Лукьянова справедливо говорит, что это даже не политическая позиция, а профессионально-правовая - но в России она часто становится политической".

Илья Гурьянов в интервью DW предположил, что с ним расстались из-за его профсоюзной активности. По словам Гурьянова, благодаря его работе в профсоюзе, например, удалось избежать принятия в вузе правил, по которым сотрудника можно было бы уволить за пост в соцсетях. "Вместо того, чтобы расценить мою работу как вклад в репутацию университета, меня, похоже, приняли за главного профсоюзного бузотера", - сетует Гурьянов.

"Я защищаю свободу слова"

Истцы полагают, что начавшийся суд потенциально может не только защитить их трудовые права. Каждый ставит перед собой более высокую цель. "Я отстаиваю не только свои интересы, но и интересы других преподавателей, и конституционную свободу слова, и право на труд, - поясняет Ирина Алебастрова. - Если уже даже в Facebook нельзя без всякой крамолы писать то, что думаешь, то все очень грустно".

Илья Гурьянов видит свою цель в повышении значимости профсоюзов. "Я как избранный член профкома чувствую ответственность перед коллегами в университете и постараюсь как можно дольше остаться в ВШЭ, - указывает ученый. - Я буду стараться сделать профсоюз более видимым, показывать, что он дает серьезную защиту. Например, сейчас я не плачу деньги юристу, который ведет мой иск - мне его предоставил профсоюз".

Несмотря на уход из ВШЭ, истцы без работы не остались. Алебастрова возглавляет кафедру конституционного и международного права Всероссийского государственного университета юстиции. Гурьянов занимается исследовательскими проектами и входит в редколлегию международного научного журнала. А Елена Лукьянова стала инициатором платформы дополнительного образования "Свободный университет".

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