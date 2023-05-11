Россияне в Грузии и Армении: кто они и что думают о будущем

Грузия и Армения дали убежище десяткам тысяч россиян, покинувшим Россию после 24 февраля 2022 года. Кто-то планирует надолго оставаться там, пользуясь либеральным режимом пребывания для иностранцев, кто-то использует Тбилиси или Ереван как транзитный хаб. Что за люди туда уехали, как они обустроились и что думают о войне в Украине, политическом будущем России и своих личных перспективах вернуться на родину?

Попытку описать типажи и настроения этих людей предприняли исследователи Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине. При поддержке фонда имени Фридриха Эберта (FES) и других с поздней осени 2022 года они проводили очные опросы среди 1600 респондентов. Выборка не была случайной, и исследование , опубликованное на этой неделе (до указа Владимира Путина о снятии визового режима с Грузией и возобновлении авиасообщения. - Ред.), не может считаться статистически репрезентативным. Тем не менее оно, по убеждению авторов, "показывает важные закономерности" как по отдельно взятым странам, так и в целом.

Россию покинула образованная, терпимая и прозападно настроенная молодежь

Первое, на что обращают внимание авторы исследования, это возраст и образование новых эмигрантов: они в целом моложе и образованнее, чем в среднем население в России. Причем, это именно столичная молодежь: четверо из пяти уехавших - это выходцы из крупных городов, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга, и променяли они российские столицы прежде всего на три кавказских метрополии - Ереван, Тбилиси и Батуми.

В основном, оказавшиеся в Грузии и Армении мигранты из России - это критически настроенные по отношению к российским властям люди, которые одновременно положительно отзываются о президенте Украины Владимире Зеленском (66% в Армении, 46% в Грузии) и о Европейском Союзе (57% и 60%, соответственно). Большинство из опрошенных винит именно российское руководство в войне, которую то ведет против соседней Украины.

От оставшихся в России сограждан эмигранты отличаются в целом более либеральными и терпимыми взглядами, пишут авторы исследования. Если и в целом в России молодежь (18-24 года) в большинстве поддерживает право каждого выбирать партнера вне зависимости от пола, то среди эмигрантов, опрошенных ZOiS, этот показатель составил 91% (в Армении) и 58% - в Грузии.

В Армению уезжают более политически активные, в Грузию - женатые с детьми

Армения, следует из опроса, стала целью прежде всего для мужчин (почти две трети из всех приехавших), по преимуществу молодых (средний возраст - 30 лет) и неженатых, многие из которых заняты в IT-сфере (37 процентов). Что касается женщин, то Армению выбирают часто те, кто в РФ был политически активен, хотя интерес к российской политике и в целом характерен для уехавших в Армению, Больше половины опрошенных россиян в Армении (50,4%) считают, что эмигранты должны продолжать активность за рубежом, чтобы повлиять на ситуацию в РФ.

Живет и работает в Армении, например, автор документальных фильмов Маргарита Михайлова Фото: Margarita Mihailova

Среди тех, кто уехал в Грузию, меньше тех, кто с этим согласен, и в целом мнения разделились практически поровну: 39,6% - за продолжение активности, которая может повлиять на ситуацию в РФ, 38,6% - против. Что касается в целом тех россиян, кто уехал в Грузию, то это, в тенденции, тоже молодые люди, но чуть постарше, и у многих уже есть семья и дети (каждый третий). Они реже, чем россияне в Армении, участвовали в политической активности у себя на родине.

Исследователи также обращают внимание на разницу в условиях для россиян в этих странах. С одной стороны, они могут находиться и в Грузии, и в Армении де-факто неопределенно долго (в Армении достаточно зарегистрироваться, в Грузии - один раз в год выезжать за пределы страны, уточняет ZOiS). Тем не менее Армения, по наблюдениям исследователей, остается социально и политически ближе к России, в то время как в Грузии более ощутимо критичное отношение к российским властям в частности и к россиянам в целом - как к тем, кто едва ли готов интегрироваться. Их чаще не пускают именно на территорию Грузии. Сами же россияне жалуются прежде всего на две главные проблемы: сложности с поиском жилья и психологические трудности (особенно актуально - в Армении).

Оценивая настроения эмигрантов после отъезда, исследователи обращают внимание, что в Армении россияне выглядят более политически ангажированными и после отъезда: чаще обсуждают политику с друзьями и с семьей, готовы вступать в дискуссии в соцсетях. Они также теснее связаны друг с другом, в отличие от менее политизированной и более разобщенной российской диаспоры в Грузии. Тем не менее россияне, оказавшиеся и в Грузии, и в Армении, редко готовы участвовать в акциях протеста против действий российских властей, заключают авторы ZOiS.

Россияне в Армении и Грузии: разрыв с РФ?

Обращает на себя внимание тот факт, что уехавшие из РФ россияне в целом продолжают очень внимательно следить за войной в Украине. Этот интерес крайне высок у мигрантов в Грузии (там за событиями следят почти 90% респондентов). А вот у россиян в Армении этот интерес падает: хотя за происходящим в Украине следят почти 70%, уже 23% респондентов заявили, что раньше следили, но затем следить перестали.

Маршрутки из России в Грузию и обратно. Фото из Тбилиси Фото: Alexandr Burakow/DW

В целом же, несмотря на интерес к происходящим событиям, свою ответственность за политическое будущее России чувствуют менее 40% уехавших и в Грузию, и в Армению. Более политически активные россияне в Армении при этом скорее готовы теперь разорвать с родиной "гражданский договор" - не хотят чувствовать себя ответственными за политическое будущее РФ 27% респондентов. Россиян в Грузии с такими же настроениями меньше - только 19%.

Результаты опроса также показывают, что больше половины российских мигрантов в Грузии и Армении пока еще не определились, надолго ли они покинули Россию. Примечательно только то, среди уехавших в Армению больше настроенных не возвращаться в РФ: 20 против 12 процентов респондентов в Грузии.

Оставив родину, россияне столкнулись со значительной неопределенностью в жизни, замечают исследователи. Но и с точки зрения Кремля это обоюдоострый нож, пишет ZOiS: правящий режим таким образом сумел избавиться от наиболее громких критиков, что может снизить "внутреннее сопротивление Кремлю".

С другой стороны, отъезд молодых и образованных создал брешь на российском рынке труда, усилил демографические проблемы и вполне сравним с "утечкой мозгов" 1990-х годов. Наконец, оппозиция россиян за рубежом режиму Путина может расти в будущем, не исключают авторы исследования. "Кажется вероятным, что чем дольше продолжается война России в Украине, тем меньше россиян вернется в свою страну, по крайней мере в ближайшем будущем", - заключают авторы.

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