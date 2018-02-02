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Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

ARD-Deutschlandtrend

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Один из важнейших ежемесячных соцопросов на темы политики в Германии.

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Новости

1 ч. назад

Опрос: Немцы довольны курсом Берлина в поддержку Украины

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Контекст

Участники акции солидарности с Украиной в Берлине

Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину

Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину

Что немцы думают о войне, ее последствиях и поддержке Украины - в мартовском соцопросе Deutschlandtrend.
Конфликты2 марта 2023 г.
Плакат на демонстрации во Франкфурте-на-Майне с требованием прекратить импорт газа из России

Большинство немцев продолжают поддерживать санкции против РФ

Большинство немцев продолжают поддерживать санкции против РФ

Жители Германии готовы к тому, что санкции против РФ приведут к трудностям в энергоснабжении и подорожанию жизни.
Общество7 июля 2022 г.
Газоизмерительная станция "Суджа" (фото из архива)

В ФРГ стало больше сторонников ужесточения мер против России

В ФРГ стало больше сторонников ужесточения мер против России

В Германии выросло число тех, кто считает реакцию Берлина на войну России против Украины недостаточно жесткой.
Общество7 апреля 2022 г.
Ангела Меркель в бундестаге

Более половины немцев - за отставку Меркель

Более половины немцев - за отставку Меркель

Почти каждый второй немец выступает за проведение новых выборов в Германии.
Политика21 сентября 2018 г.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Рейтинг партии Меркель упал до антирекордного уровня

Рейтинг партии Меркель упал до антирекордного уровня

За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать всего 29 процентов избирателей - таков один из итогов опроса ARD-Deutschlandtrend.
Политика3 августа 2018 г.
Офис СДПГ в Эссене

Поддержка социал-демократов в ФРГ упала до рекордного уровня

Поддержка социал-демократов в ФРГ упала до рекордного уровня

Лидер СДПГ Мартин Шульц оказался на девятом месте в топ-10 немецких политиков.
Политика2 февраля 2018 г.