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Война в Украине: хроника
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Оружие для Украины
Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
ARD-Deutschlandtrend
Публикации по теме
Один из важнейших ежемесячных соцопросов на темы политики в Германии.
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Новости
1 ч. назад
1 ч. назад
Опрос: Немцы довольны курсом Берлина в поддержку Украины
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Контекст
Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину
Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину
Что немцы думают о войне, ее последствиях и поддержке Украины - в мартовском соцопросе Deutschlandtrend.
Конфликты
02.03.2023
2 марта 2023 г.
Большинство немцев продолжают поддерживать санкции против РФ
Большинство немцев продолжают поддерживать санкции против РФ
Жители Германии готовы к тому, что санкции против РФ приведут к трудностям в энергоснабжении и подорожанию жизни.
Общество
07.07.2022
7 июля 2022 г.
В ФРГ стало больше сторонников ужесточения мер против России
В ФРГ стало больше сторонников ужесточения мер против России
В Германии выросло число тех, кто считает реакцию Берлина на войну России против Украины недостаточно жесткой.
Общество
07.04.2022
7 апреля 2022 г.
Более половины немцев - за отставку Меркель
Более половины немцев - за отставку Меркель
Почти каждый второй немец выступает за проведение новых выборов в Германии.
Политика
21.09.2018
21 сентября 2018 г.
Рейтинг партии Меркель упал до антирекордного уровня
Рейтинг партии Меркель упал до антирекордного уровня
За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать всего 29 процентов избирателей - таков один из итогов опроса ARD-Deutschlandtrend.
Политика
03.08.2018
3 августа 2018 г.
Поддержка социал-демократов в ФРГ упала до рекордного уровня
Поддержка социал-демократов в ФРГ упала до рекордного уровня
Лидер СДПГ Мартин Шульц оказался на девятом месте в топ-10 немецких политиков.
Политика
02.02.2018
2 февраля 2018 г.
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