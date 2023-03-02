Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину

Немцы считают недостаточными дипломатические усилия по завершению войны в Украине, опасаются того, что в нее будет вовлечена ФРГ, и обеспокоены последствиями. Таковы результаты соцопроса Deutschlandtrend.

Социологический институт Infratest dimap регулярно проводит опросы общественного мнения в Германии по заказу первого канала телевидения ФРГ (ARD). Последний репрезентативный опрос общественного мнения Deutschlandtrend, результаты которого были опубликованы 2 марта 2023 года, посвящен тому, как немцы относятся к мерам правительства по поддержке Украины, одобряют ли поставки оружия Киеву, согласны ли с размером дипломатических усилий для достижения мира, какие страны считают надежными внешнеполитическим партнерами, а также вопросам внутренней политики.

Поддержка Украины Германией

В обществе Германии спустя год после российского вторжения в Украину наблюдается жесткое эмоциональное противостояние между теми, кто поддерживает поставки оружия Украине, и теми, кто требует переговоров о завершении войны в ближайшее время. Но это четкое разделение не нашло отражения в результатах опроса, говорится во вступительной части опубликованных результатов исследования.

Согласно ему, 49 процентов респондентов в западных федеральных землях Германии и 40 процентов в восточных считают соразмерными поставки оружия Украине, 17 процентов на западе и 11 процентов на востоке страны называют их недостаточными. 28 процентов на западе ФРГ и 40 процентов в восточных землях выразили мнение, что Германия слишком сильно поддерживает Украину оружием.

В целом по Германии 45 процентов опрошенных считают поставки оружия Украине соразмерными, 12 процентов полагают, что они недостаточны. Одновременно с этим преобладает мнение, что Берлин прилагает недостаточно дипломатических усилий для окончания войны - так считают 53 процента респондентов. 33 процента немцев называют различные шаги Германии в ответ на российское вторжение в Украину достаточными. Те, кто убежден, что дипломатических усилий недостаточно (12 процентов), и те, кто оценивают их как "соразмерные" (45 процентов), в совокупности составляют 57 процентов жителей ФРГ.

Что касается возможных переговоров о мире, то 73 процента опрошенных граждан Германии считают, что решение о том, когда их следует начинать, должна в первую очередь принимать сама Украина; 21 процент не склонны разделять это мнение. 35 процентов респондентов полагают, что для завершения войны будет необходимо, чтобы Украина отдала России некоторые свои территории. Более половины - 54 процента придерживаются скорее другого мнения.

Недоверие к Китаю такое же сильное, как и к России

В качестве возможных посредников в войне России против Украины рассматривались Китай и Индия. Как показали результаты соцопроса Deutschlandtrend, большинство немцев однако не считают обе эти страны надежными внешнеполитическими партнерами Германии. Так, к Китаю немцы относятся с таким же недоверием, как и к России. На вопрос, является ли страна партнером Германии, которому можно доверять, только 8 процентов респондентов ответили утвердительно относительно Китая, 83 процента при этом так не считают.

Лишь 7 процентов респондентов, считают, что России как партнеру ФРГ можно доверять; 88 процентов выразили противоположное мнение. При этом санкции против России считают соразмерными 32 процента респондентов на западе Германии и 34 - на востоке страны.

Индию в качестве надежного партнера ФРГ видят 33 процента участников опроса. Но к узкому кругу надежных внешнеполитических партнеров немцы эту страну не относят.

Что касается США, отношения с которыми существенно испортились во время президентства Дональда Трампа, то с приходом к власти Джо Байдена немцы вновь называют Соединенные Штаты надежным партнером: 59 процентов опрошенных придерживаются такого мнения, и с началом войны в Украине оно не изменилось. Почти каждый второй опрошенный - 47 процентов - считает надежным партнером подвергшуюся нападению со стороны России Украину. С этим не согласны 39 процентов респондентов.

Немцы опасаются последствий войны

Позиция немцев по отношению к курсу, проводимому федеральным правительством Германии в отношении Украины, определяется возможными рисками и последствиями войны. Очень большие опасения, что Германия может оказаться втянутой в войну, испытывают 6 из 10 опрошенных - 58 процентов (по состоянию на 1 февраля 2023 года). Еще большую тревогу у немцев вызывают экономические последствия войны для Германии. Об этом заявили 69 процентов участников исследования; 28 процентов таких опасений не испытывают. Страхи по поводу возможного дефицита газа и электроэнергии снизились, но не исчезли. Соответствующие опасения в марте 2022 года имели две трети немцев - 66 процентов, сейчас число таковых составляет 53 процента.

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