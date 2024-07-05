Проект госбюджета спас правительство Олафа Шольца. На время

Партнеры по правящей в ФРГ коалиции с трудом договорились о проекте бюджета на 2025 год. Политический кризис преодолен или только отложен?

До пяти утра в эту пятницу, 5 июля, горел свет в окнах ведомства федерального канцлера. Три партнера по немецкой правительственной коалиции - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), его "зеленый" заместитель, министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) и глава Минфина либерал Кристиан Линднер (Christian Lindner) мучительно искали и в конце концов нашли общий знаменатель по проекту госбюджета на 2025 год.

Таким образом Шольц сдержал обещание, данное в бундестаге два дня назад: согласовать проект бюджета еще до начала парламентских каникул, на которые бундестаг разойдется уже сегодня вечером. Но многие в Берлине считают, что тем самым в самый последний момент ему удалось предотвратить развал его правительства. Уж очень непримиримыми были бюджетные позиции участников правящей коалиции и острыми публичные споры между ними.

Либерал на страже бюджетной дисциплины

Главная линия противостояния проходила между министром финансов, представляющим либеральную СвДП, - с одной, и двумя другими партнерами, с другой стороны.

Кристиан Линднер удержал "долговой тормоз" Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance/dpa

Но в том, что касается бюджетной дисциплины, главный казначей Германии отнюдь не либерал. Кристиан Линднер упорно настаивал на сохранении в силе укорененного в немецкой конституции так называемого "долгового тормоза", препятствующего запредельному росту государственной задолженности. Отпускать его допускается только в исключительных случаях, каким была, например, пандемия коронавируса.

Социал-демократы и "зеленые", со своей стороны, уверяли, что, в частности, из-за полномасштабной войны России против Украины, необходимости помогать Киеву деньгами и оружием, а также повышать расходы на обеспечение безопасности страны Германия и сейчас находится в ситуации финансового форс-мажора.

Министерствам прописана экономия

Линдер, однако, стоял как скала и в конце концов добился согласия партнеров на сбалансированный проект госбюджета на 2025 год, без отмены "долгового тормоза".

Повышение же расходов на государственные инвестиции в развитие инфраструктуры и некоторые социальные цели будет достигнуто за счет экономии средств, прописанной практически всем министерствам. "Мы обходимся теми деньгами, которые предоставляют в наше распоряжение граждане и гражданки", - отметил в этой связи глава фракции либералов в бундестаге Кристин Дюрр (Christian Dürr), имея в виду налоговые поступления в бюджет.

Правда, верстая проект бюджета на будущий год, участники правящей коалиции пошли на одну уловку. За основу взят более оптимистичный, чем прежде, прогноз экономического роста в Германии и, соответственно, налоговых поступлений.

Разочарованный министр обороны

Меньше, чем на то рассчитывал, получит средств министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius). Его бюджет, составляющий в текущем году 52 млрд евро, возрастет только на 1,2 млрд.

Борис Писториус рассчитывал на больше денег для бундесвера Фото: Sepp Spiegl/IMAGO

Между тем не далее, как в мае, он говорил, что на 2025 год на нужды бундесвера абсолютно необходимо дополнительно от 6,5 до 7 млрд евро. Деньги же из дополнительного спецфонда в 100 млрд евро, созданного после начала открытой агрессии России против Украины, уже в конце этого года будут все потрачены или расписаны под уже заключенные соглашения и выданные госзаказы.

Тем не менее, как заверил сам Шольц на пресс-конференции в Берлине, на которой он вместе с Хабеком и Линднером представлял проект бюджета, и в 2025-м, и в последующие годы, включая 2028-й, Германия будет перевыполнять принятую в НАТО норму о выделении на оборонные цели сумму не менее, чем в 2% ВВП. То есть, пояснил он, бюджет Минобороны Германии, начиная с 2028 года будет увеличен до 80 млрд евро.

Украине же, говорится в правительственном пресс-релизе, "будет и далее вместе с европейскими и международными партнерами оказываться помощь на высоком уровне так долго, сколько это будет необходимо".

Помощь Украине не в ущерб социальной сфере

Председатель фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) заявил, что продолжение обширной помощи Украине благодаря его партии удалось обеспечить без ущерба для немецких трудящихся.

Так, правительственный проект госбюджета предусматривает некоторое снижение налогового бремени, повышение на пять евро до 255 в месяц пособия на детей, выделение по миллиарду евро на помощь родителям с маленькой зарплатой и школам с высокой долей учеников из социально слабых семей, два миллиарда на развитие инфраструктуры детских садов, 20 млрд на строительство социального жилья.

Угроза развала правящей коалиции сохраняется

Согласовав проект госбюджета, участники правящей коалиции хоть и предотвратили ее развал в данный момент, но угроза политического кризиса в Германии сохраняется. Тот же Мютцених напомнил о том, что бюджет на будущий год еще предстоит обсудить и утвердить в бундестаге, и не исключил, что парламентарии все-таки решат объявить в стране чрезвычайное финансовое положения и отпустят "долговой тормоз". Острых споров по правительственному проекту ожидают также депутаты из фракции также правящих "зеленых".

Позиции правительства канцлера Олафа Шольца ослабляет и крайняя непопулярность и его самого, и правящей коалиции. Согласно данным опубликованного накануне репрезентативного опроса Deutschlandtrend, негативно ее работу оценивают 79% опрошенных. А рейтинг самого канцлера - 21%. В случае досрочных выборов у правящих в Германии партий не было бы шансов остаться у власти.