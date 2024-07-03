Олаф Шольц: ФРГ не станет участницей войны России в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжил традицию и отчитался в бундестаге в формате ответов главы правительства на вопросы депутатов, гарантировав неучастие ФРГ в качестве одной из сторон войны РФ против Украины.

"Да, я даю такую гарантию. Слово канцлера". Так Олаф Шольц (Olaf Scholz) ответил на вопрос депутата бундестага из парламентской группы посткоммунистической Левой партии. А спрашивала Гезине Лётч (Gesine Lötzsch) о том, может ли глава немецкого правительства, разрешив украинцам наносить удары немецким оружием и по целям на территории самой России, дать жителям ФРГ гарантию, что Германия не станет одной из участниц войны.

В среду, 3 июля, за пару дней до начала парламентских каникул, Олаф Шольц отвечал на вопросы депутатов бундестага. Такой формат ввела еще предшественница Шольца на посту канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее преемник не только сохранил традицию, но и удвоил число таких отчетов перед парламентариями с двух до четырех раз в год.

Как канцлер оценивает мирное предложение Путина

Тема широкомасштабной российской агрессии против Украины была не доминирующей в этот раз, но так или иначе затрагивалась депутатами в их вопросах - и в ответах канцлера. В своем коротком вступительном слове он назвал эту войну - наряду с пандемией коронавируса, миграционным кризисом и инфляцией - одним из главных вызовов для Германии в последнее время.

Гезине Лётч Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Гезине Лётч, в частности, спросила Шольца и о том, допускает ли он возможность перемирия в качестве первого шага на пути к прекращению войны в Украине. "С моей точки зрения, - ответил канцлер, - перемирие, подразумевающее капитуляцию Украины, это вариант, который Германия ни в коем случае на поддержит".

Причем, добавил Шольц, это не абстрактный вопрос, что видно по предложению, недавно озвученному президентом Путиным: "Он сказал, что готов на перемирие в том случае, если Украина добровольно согласится на дальнейшую аннексию своих территорий. Это показывает, насколько цинично мыслят в Москве, а также то, что российский президент вовсе не намеревается прекращать свою агрессивную войну, а только разглагольствует, чтобы ее продолжать. Мы этого не потерпим".

Почему задерживается "экономическое чудо" в Германии

Упоминалась тема войны России против Украины и в другом контексте. Так, депутаты от оппозиционных консерваторов, в частности зампредседателя фракции ХДС/ХСС Маттиас Миддельберг (Mathias Middelberg) резко критиковал правительство Шольца за его экономическую политику и риторически спросил, когда же начнется обещанное канцлером в одном из интервью "экономическое чудо" и закончится экономический застой.

Маттиас Миддельберг Фото: Reuhl /Fotostand/IMAGO

Среди главных причин экономических проблем Германии Шольц назвал развязанную Россией войну с тяжелыми последствиями для снабжения Германии энергоносителями. "Германия чуть было не утратила способность обеспечивать свою энергетическую безопасность, поскольку, например, перестала получать 50 процентов прежних объемов газа, - указал канцлер. - Но мы справились с этим, мы спасли нашу экономику, сохранили наши рабочие места". На прежний уровень вернулись и цены на энергоносители, остановлена инфляция, добавил он.

Тем не менее, тема обеспечения безопасности остается центральной не только для Германии, но и для всего Европейского Союза. "Мы живем на континенте, - говорил Шольц, отвечая на вопрос другого депутата о повестке нового состава Еврокомиссии, - на котором самая большая страна этого континента, Россия, напала на вторую по величине - Украину. И это в значительной мере будет определять повестку как будущей Еврокомиссии, так и всего ЕС: мы будем продолжать поддерживать Украину".

Беженцы - любимый "конек" "Альтернативы для Германии"

Любимый "конек" немецких правых популистов - нелегальная иммиграция и беженцы в Германии. Не стали исключением и вопросы, которые в среду задавали канцлеру из фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ).

"Огромное большинство немцев испытывают страх, они чувствуют себя чужими в своей стране из-за растущих параллельных обществ с другими культурными традициями, которые изолируют целые городские районы, провозглашают халифат, создают кланы, празднуют убийства, совершаемые ХАМАС, - говорил управляющий делами фракции АдГ Бернд Бауман (Bernd Baumann). - При этом речь идет не об иностранцах вообще, а об определенных мигрантах из стран арабского востока и Африки - с другими представлениями о женщинах и мужчинах, большей склонностью к насилию".

На демонстрации в Гамбурге с призывом к созданию халифата в Германии, апрель 2024 года Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Бауман привел два примера. Выходцы из этих стран совершили, по его словам, с 2017 года 52 тысячи сексуальных преступлений в Германии, а доля преступников афганского происхождения в коллективных изнасилованиях в 15 раз выше, чем доля афганцев в населении Германии.

Канцлер не стал оспаривать приведенные депутатом цифры, но заметил, что ни одна культура в мире не считает допустимым насилие в отношение женщин или изнасилования. Тот, кто совершает такого рода преступления в Германии, пообещал Шольц, должен считаться со всей строгостью закона и депортацией из страны при отсутствии гражданства Германии. "Ссылка на происхождение из иного культурного круга ни при каких обстоятельствах не может служить оправданием", - констатировал канцлер.