В ФРГ выросла преступность. Беженцы виноваты?

В 2023 году в ФРГ был достигнут рекорд по количеству преступлений. Данные статистики свидетельствуют о том, что выросло число правонарушений, в том числе с применением насилия, совершаемых молодежью и иностранцами.

"Германия остается одной из самых безопасных стран мира, мы сильное правовое государство, у которого отличная полиция и на федеральном уровне, и в каждой из 16 федеральных земель". Это была, пожалуй, единственная оптимистичная фраза, прозвучавшая 9 апреля на пресс-конференции в Берлине, на которой была представлена немецкая криминальная статистика за 2023 год. Произнесла эту фразу министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в самом начале. Сама же статистика повода для оптимизма не дает.

Больше насилия, больше юных и иностранных преступников

В прошлом году в Германии немецкая полиция зарегистрировала более 5,94 млн преступлений, что на 5,5 процентов больше, чем в предыдущем году. Это рекорд за последние 8 лет. А число преступлений, совершенных с применением насилия, увеличилось даже на 8,6 процентов.

Нэнси Фезер на пресс-конференции в Берлине, 9 апреля 2024 года Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

"Стало больше преступности с применением насилия, стало больше молодежной преступности и преступлений, совершаемых иностранцами", - констатировала Фезер. В отличие от предыдущих лет, когда высокую долю преступлений иностранцев объясняли нарушениями визового режима или правил пребывания в ФРГ, которые сами немцы по определению совершать не могут, криминальная статистика за 2023 год выглядит более откровенной.

В ней приводятся данные как с учетом таких "специфических" правонарушений, так и без них. Общее число подозреваемых в совершении преступлений составило в том году 2 246 767 человек. Среди них лиц, не имеющих гражданства Германии, было 923 269 - то есть, более 40 процентов. Но если исключить правонарушения, которые могут совершить только иностранцы, ситуация выглядит не менее тревожной: из 2 017 552 подозреваемых одна часть - 1 322 571 граждане ФРГ, а другая - 694 981 - иностранные граждане, в том числе мигранты, беженцы, а также те, кто не живет в Германии.

Доля иностранцев среди преступников непропорционально высока

"Доля иностранцев в населении Германии составляет 15 процентов, и если вычесть нарушения, которые могут совершить только они - нелегальное пересечение границы или нелегальное пребывание в стране, - указал глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), - то сейчас доля иностранцев среди всех правонарушителей повысилась до 37 процентов, то есть она более чем в два раза превышает их долю в населении Германии". Правда, добавил он, следует учитывать, что среди этих совершающих преступления в Германии иностранцев есть и такие, которые не живут здесь постоянно - туристы и "гастролеры".

Министра внутренних дел Нэнси Фезер, однако, явно тревожит тот факт, что по сравнению с 2022 годом число иностранцев, совершающих в Германии преступления с применением насилия, увеличилось на 14,5 процента. Министр пообещала не только нетерпимо относиться к таким людям, но и быстрее выдворять их из страны.

Германия достигла лимита интеграции

"Мы в Германии должны наконец честно признать, что у наших усилий по интеграции мигрантов есть пределы, - заявил в этой связи министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen). - Лучшее средство против преступности среди мигрантов - успешная интеграция, поэтому мы не можем и далее оставлять на волю случая число прибывающих к нам людей. Германия после нескольких лет очень сильного притока мигрантов достигла лимита их интеграции".

Хольгер Мюнх, Михаэль Штюбген и Нэнси Фезер на пресс-конференции в Берлине, 9 апреля Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Необходимо, добавил он, существенно ограничить неуправляемую нелегальную миграцию и с этой целью вернуться к обсуждению предложения о введении предельного числа лиц, ищущих в Германии убежища, которых страна способна ежегодно принимать и интегрировать.

К числу факторов, повышающих склонность мигрантов и беженцев к совершению преступлений, Хольгер Мюнх отнес низкий уровень образования, неблагополучное экономическое положение и прежний опыт применения насилия. Это, однако, не означает, что выходцы из других стран априори более криминальны, чем немцы, добавил он, это не так.

Какое место в статистике занимают украинцы

В настоящее время самая многочисленная группа мигрантов в Германии - украинские беженцы. Их число превышает миллион человек. Много ли среди украинцев в Германии людей, совершающих преступления или работающих здесь "по-черному", то есть нелегально?

Что касается работы "по-черному", ответил Хольгер Мюнх на вопрос корреспондента DW, то таких данных у него нет. Но вот общая доля граждан и гражданок Украины среди всех иностранцев в криминальной статистике BKA за 2023 год составляет, по его данным, около пяти процентов: "То есть, их немного меньше, чем доля приехавших в Германию украинцев в общем количестве мигрантов".

Меньшее количество правонарушений среди украинских беженцев связано с более щедрой их поддержкой со стороны государства Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Мюнх объясняет это тем фактом, что 60 процентов украинских беженцев - женщины. Молодых мужчин, которые чаще других вступают в конфликт с законом, среди них мало. Но вот среди украинских детей и подростков, добавил он, наблюдаются те же эффекты, как и в целом у молодежи из других стран - сильный рост числа краж, прежде всего магазинных, и нанесения легких телесных повреждений.

Сравнительно низкую долю украинцев среди иностранных правонарушителей в Германии Хольгер Мюнх объясняет также тем обстоятельством, что многие из них нашли кров у частных лиц и поддержку немецкого государства они получают более щедрую, чем другие категории беженцев, живущих в переполненных общежитиях.

Отвечая на вопрос, среди мигрантов из каких стран, наоборот, непропорционально много лиц, совершающих в Германии преступления, глава BKA назвал граждан Грузии. Причина тому, сказал Мюнх, организованные преступные группировки, которые специально отправляют в Германию людей совершать грабежи. Высока доля преступников, в том числе рецидивистов, также среди мигрантов из стран Магриба и - в меньшей степени - из государств Центральной Африки.

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