Преступность в Германии достигла максимума с 2016 года

В 2023 году полиция ФРГ зарегистрировала 5,94 миллиона преступлений. Это самый высокий показатель за восемь лет.

Тенденция к росту преступности в Германии, наметившаяся еще в 2022 году, укрепилась. В прошлом году число зарегистрированных по всей стране преступлений выросло на 5,5 процента и составило почти шесть миллионов. Об этом пишет в субботу, 6 апреля, издание Welt am Sonntag со ссылкой на полицейскую криминальную статистику, которую на следующей неделе должна официально представить министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Согласно этим данным, всего в 2023 году в полицию поступило 5,94 миллиона заявлений о правонарушениях. В последний раз такое количество случаев было зафиксировано в 2016 году. Однако раскрываемость преступлений также немного повысилась по сравнению с предыдущим годом, составив 58,4 процента.

Насильственная преступность - максимум за 15 лет

Число случаев насильственных преступлений между тем достигло самого высокого показателя за последние 15 лет, свидетельствует криминальная статистика. В прошлом году в Германии было зафиксировано 214 099 таких правонарушений, что на 8,6 процента больше, чем в 2022 году.

В частности, число "опасных и тяжких телесных повреждений" увеличилось на 6,8 процента и составило 154 541 случай. Это рекордный показатель. Число "умышленных легких телесных повреждений" выросло на 7,4 процента, до 429 157 случаев. Предыдущий пик был зафиксирован в 2016 году - 406 038 случаев.

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