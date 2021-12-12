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Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
Нэнси Фезер
Нэнси Фезер (Nancy Faeser, СДПГ) - министр внутренних дел Германии в кабинете Олафа Шольца.
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Новости
12.07.2024
12 июля 2024 г.
МВД ФРГ ответило на новость о планах убить главу Rheinmetall
09.07.2024
9 июля 2024 г.
Фезер: Удар по клинике "Охматдет" - военное преступление РФ
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Контекст
Германия усложняет грузинам путь к получению убежища
Германия усложняет грузинам путь к получению убежища
Через 7 лет после введения безвизового режима для граждан Грузии власти ФРГ взялись за ограничение притока мигрантов.
Правосудие и закон
19.12.2023
19 декабря 2023 г.
Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго
Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго
Почти 170 тысяч проживающих в ФРГ иностранцев получили в 2022 году немецкий паспорт.
Политика
04.06.2023
4 июня 2023 г.
Уклонистам из РФ надо дать убежище в ФРГ. Хоть скрепя сердце
Уклонистам из РФ надо дать убежище в ФРГ. Хоть скрепя сердце
Берлин хочет выглядеть гуманным, но не брать на себя ответственность за уклонистов из России, считает Никита Жолквер.
Никита Жолквер
Комментарий
Политика
23.12.2022
23 декабря 2022 г.
Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады
Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады
Фезер перед ЧМ-2022 по футболу раскритиковала ситуацию с правами человека в Катаре. Доха и ее соседи резко ответили.
Политика
31.10.2022
31 октября 2022 г.
Как война в Украине изменит конституцию Германии
Как война в Украине изменит конституцию Германии
На ведущей в ФРГ конференции, посвященной информатизации, обсуждали первые для этой сферы уроки войны в Украине.
Цифровые технологии
09.06.2022
9 июня 2022 г.
МВД ФРГ впервые возглавила женщина: что о ней стоит знать
МВД ФРГ впервые возглавила женщина: что о ней стоит знать
Главной задачей для себя на посту главы МВД Германии Нэнси Фезер видит борьбу с расизмом и правым экстремизмом.
Политика
12.12.2021
12 декабря 2021 г.
Всего публикаций: 70
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