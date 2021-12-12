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Нэнси Фезер
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture allianceФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Нэнси Фезер

Нэнси Фезер (Nancy Faeser, СДПГ) - министр внутренних дел Германии в кабинете Олафа Шольца.

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Новости

12 июля 2024 г.

МВД ФРГ ответило на новость о планах убить главу Rheinmetall

9 июля 2024 г.

Фезер: Удар по клинике "Охматдет" - военное преступление РФ

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Контекст

Министры внутренних дел Германии и Грузии Нэнси Фезер и Вахтанг Гомелаури в Тбилиси, 19 декабря 2023 года

Германия усложняет грузинам путь к получению убежища

Германия усложняет грузинам путь к получению убежища

Через 7 лет после введения безвизового режима для граждан Грузии власти ФРГ взялись за ограничение притока мигрантов.
Правосудие и закон19 декабря 2023 г.
Семья из Ирака получила немецкие паспорта

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Почти 170 тысяч проживающих в ФРГ иностранцев получили в 2022 году немецкий паспорт.
Политика4 июня 2023 г.
На акции протеста против мобилизации в Москве, 21 сентября 2022 года

Уклонистам из РФ надо дать убежище в ФРГ. Хоть скрепя сердце

Уклонистам из РФ надо дать убежище в ФРГ. Хоть скрепя сердце

Берлин хочет выглядеть гуманным, но не брать на себя ответственность за уклонистов из России, считает Никита Жолквер.
Никита Жолквер, берлинский корреспондент, выпускающий редактор DW
Никита Жолквер
Комментарий
Политика23 декабря 2022 г.
Прохожие фотографируют логотип чемпионата мира по футболу в Катаре

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Фезер перед ЧМ-2022 по футболу раскритиковала ситуацию с правами человека в Катаре. Доха и ее соседи резко ответили.
Политика31 октября 2022 г.
Нэнси Фезер

Как война в Украине изменит конституцию Германии

Как война в Украине изменит конституцию Германии

На ведущей в ФРГ конференции, посвященной информатизации, обсуждали первые для этой сферы уроки войны в Украине.
Цифровые технологии9 июня 2022 г.
Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

МВД ФРГ впервые возглавила женщина: что о ней стоит знать

МВД ФРГ впервые возглавила женщина: что о ней стоит знать

Главной задачей для себя на посту главы МВД Германии Нэнси Фезер видит борьбу с расизмом и правым экстремизмом.
Политика12 декабря 2021 г.
Всего публикаций: 70