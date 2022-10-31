Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

После того как Нэнси Фезер накануне ЧМ-2022 по футболу раскритиковала ситуацию с правами человека в Катаре, Доха и ее соседи призвали Берлин не вмешиваться в их внутренние дела. Подробности - у DW.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) 31 октября отправилась с двухдневным визитом в Катар, где 20 ноября должен открыться чемпионат мира по футболу. Фезер намерена лично получить представление о ситуации с соблюдением прав человека в эмирате. Однако, судя по всему, ей вряд ли стоит ожидать там теплого приема.

Доха недовольна высказываниями Фезер

Не далее как 28 октября МИД Катара вызвал посла Германии в стране Клаудиуса Фишбаха (Claudius Fischbach), чтобы, как написали немецкие СМИ, вручить ноту протеста в связи с недавними высказываниями Нэнси Фезер по поводу того, справедливым ли было решение ФИФА предоставить эмирату право на проведение мирового футбольного первенства.

Нэнси Фезер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Катар выразил "разочарование" заявлением немецкого министра и заявил о "полном неприятии" ее позиции. Доха расценила высказывания Фезер как "нарушение дипломатических норм и традиций, особенно в свете уважительных отношений между Катаром и ФРГ во всех областях", сообщило тогда агентство AP. Со своей стороны, в министерстве иностранных дел Германии подтвердили, что посла ФРГ в Катаре "пригласили на беседу", однако подробностей не рассказали.

Между тем Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), в который наряду с Катаром входят также Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ, сделал заявление, в котором отверг критику Фезер и предостерег Берлин от вмешательства во внутренние дела стран региона.

Критика Катара со стороны главы МВД ФРГ

27 октября, всего за несколько недель до начала ЧМ-2022, Нэнси Фезер, в обязанности которой, помимо прочего, входит содействие развитию спорта в Германии, в эфире общественно-правового телеканала ARD критически отозвалась о решении провести футбольное первенство мира в Катаре. "Мы, как правительство Германии, считаем предоставление такого права исключительно трудным вопросом", - сказала министр, выступая в передаче ARD-Magazin Monitor.

Решение о проведении ЧМ-2022 в Катаре было принято исполкомом ФИФА в 2010 году Фото: picture alliance/Frank Rumpenhorst

Правительство Германии убеждено, что право проводить крупные спортивные соревнования должно быть связано с выполнением определенных критериев, продолжила Фезер: "А именно: соблюдение прав человека и принципов устойчивого развития". Отвечая на уточняющий вопрос модератора о проведении ЧМ-2022 именно в Катаре, Фезер подчеркнула: "Существует критерии, которых нужно придерживаться, и было бы лучше, если бы право (проводить крупные спортивные соревнования. - Ред.) таким государствам не предоставляли".

За что правозащитники критикуют Катар

Жесткая критика в адрес FIFA и самого эмирата не перестает звучать с момента принятия решения, позволившего Катару стать страной-хозяйкой ЧМ-2022.

Правозащитники критикуют Катар за нарушение прав женщин Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP

При этом правозащитники из Amnesty International и других организаций указывают, прежде всего, на плохие условия труда в процессе строительства стадионов и других спортивных объектов для ЧМ, а также связанные с ними вероятные смерти около 6,5 тысяч гастарбайтеров.

Сам Катар подобные обвинения категорически отвергает, утверждая, что при возведении объектов для ЧМ-2022 погибли "лишь" 50 человек - в результате несчастных случаев. Другие темы, которые поднимают противники проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, - нарушение прав женщин и гомосексуалов в эмирате, а также систематическая эксплуатация труда мигрантов.

Что думает Шольц о правах человека в Катаре

В конце сентября турне по странам Персидского залива с посещением Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара совершил и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Эта поездка была особенно важна для главы правительства Германии на фоне необходимости искать новых поставщиков энергоресурсов взамен России.

Однако поскольку Катар заинтересован в долгосрочных контрактах на поставку СПГ, а Берлин ищет лишь возможность обеспечить надежное энергоснабжение своей экономики на период ее окончательного перевода на "зеленые" рельсы, существенных результатов сторонам пока достигнуть не удалось.

Что касается ситуации с правами человека в Катаре, то, как пояснил Шольц по возвращении на родину, там заметен "прогресс", хотя "развитие и близко не соответствует нашим собственным представлениям". Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg), которая также намеревалась посетить Катар, 30 октября объявила, что откладывает поездку. По ее словам, развитие ситуации отчетливо показало ей, "как трудно в сложившемся положении перед ЧМ-2022 вести с правительством Катара запланированные открытые и критические беседы о правах человека".

Что думают в бундестаге о высказываниях Фезер по поводу ЧМ-2022 в Катаре

В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является Нэнси Фезер, главу МВД ФРГ поддержали. "Тому, кто не готов говорить с другими, стоит перестать заниматься политикой, - полагает секретарь фракции социал-демократов в бундестаге Катя Маст (Katja Mast). - Фрезер не просто публикует твиты со стороны, но и ведет на месте беседы, которые необходимо вести".

Похожим образом высказалась и глава комитета бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt) из оппозиционной Свободной демократической партии. Члены бундестага должны постоянно выступать за права человека в двусторонних беседах, указала она, добавив: "Чемпионат мира по футболу - отличная возможность для этого, и ею следует воспользоваться".

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