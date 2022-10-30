Омбудсмен ФРГ отложила визит в Катар

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека отложила визит в принимающий ЧМ-2022 по футболу Катар на фоне критики Берлина в адрес Дохи.

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) сообщила, что откладывает визит в Катар. С соответствующим заявлением Амтсберг выступила в воскресенье, 30 октября.

Министерство иностранных дел в Дохе 28 октября вызвало посла ФРГ Клаудиуса Р. Фишбаха (Claudius R. Fischbach) в связи с высказываниями главы МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Катар выразил "разочарование" и заявил о "полном неприятии" позиции германского министра. Доха расценила высказывания Фезер как "нарушение дипломатических норм и традиций, особенно в свете уважительных отношений между Катаром и ФРГ во всех областях".

Нэнси Фезер критически высказалась в адрес Катара, принимающего чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2022 года, из-за нарушений прав человека в этой стране. Речь идет, в частности, об обращении с рабочими-мигрантами и криминализации гомосексуальных отношений, напоминает агентство AP.

"События в эти выходные ясно показали мне, насколько трудно в нынешней ситуации в преддверии ЧМ по футболу вести открытый и критический разговор, который я планировала с правительством Катара", - отметила Луизе Амтсберг.

Амтсберг отложила визит, Фезер решила от поездки не отказываться

"С учетом признания растущей роли Катара как регионального и глобального игрока международное давление и наши усилия по защите прав человека все равно останутся в центре внимания и после чемпионата мира", - добавила омбудсмен.

Амтсберг должна была сопровождать Фезер во время визита, но в итоге решила перенести поездку на более поздний срок. Глава МВД Фезер посетит Катар с 31 октября по 1 ноября.

В ведении Фезер находятся Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) и Федеральная полиция. В обязанности главы МВД входят обеспечение внутренней безопасности, гражданская оборона, вопросы интеграции иммигрантов, а также содействие развитию спорта.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В октябре 2021 года Германия первой в Европе вышла на ЧМ-2022 по футболу.

Смотрите также: