Катар заключил еще один контракт с французской TotalEnergies

Катар заключил еще один контракт с TotalEnergies для расширения производства сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщается в пресс-релизе французской энергетической компании , опубликованном в субботу, 24 сентября, TotalEnergies станет первым международным партнером QatarEnergy в проекте южной части Северного месторождения North Field South (NFS) в Персидском заливе.

В соответствии с соглашением, TotalEnergies получит долю в 9,375% в этом проекте - из общей доли в 25%, доступной для международных партнеров, говорится в сообщении. Катарская государственная компания QatarEnergy будет владеть оставшимися 75%. Другие партнеры должны быть объявлены в ближайшие недели. Как указал глава TotalEnergies Патрик Пуянне, французская компания инвестирует в проект NFS 1,5 млрд долларов США.

В июне TotalEnergies была выбрана в качестве первого международного партнера в проекте восточной части Северного месторождения North Field East (NFE). С его помощью Катар рассчитывает увеличить производство СПГ более чем на 60 процентов к 2027 году. Ожидается, что производство сжиженного газа на Северном месторождении начнется в 2026 году.

Германия ищет энергоносители в странах Персидского залива

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 24 сентября прибыл в Саудовскую Аравию в рамках турне по странам Аравийского полуострова. В Джидде он проведет переговоры по вопросам поставок энергоносителей с главными представителями саудовской королевской семьи, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

На следующий день Шольц встретится с правителями Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Три государства Персидского залива являются крупнейшими в мире экспортерами нефти и газа. В ходе двухдневной поездки канцлера, сопровождаемого деловой делегацией из ведущих представителей немецкого бизнеса, Берлин надеется подписать конкретные соглашения в энергетической сфере.

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