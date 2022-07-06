Зависимость Германии от нефти и газа из России: так было не всегда

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В середине ХIХ века в Нижней Саксонии нашли крупные залежи нефти. Сейчас, когда ФРГ отказывается от энергоносителей из РФ из-за войны в Украине, встает вопрос, может ли страна обеспечить себя без их импорта?
Есть места, которые в буквальном смысле покрыты пылью прошлого. Штефан Лютгерт (Stephan Lütgert), директор Музея немецкой нефти, счищает краем ботинка клочок травы, чтобы показать металлическую трубу. В нескольких шагах от нее трава покрывает слой нефтяного песка, который давно превратился в черный, смолистый асфальт. "Наш музей находится в самом центре бывших залежей нефти", - гордо говорит Лютгерт.
По его словам, именно здесь, в неприметной с виду деревне Витце, расположенной в Нижней Саксонии недалеко от Ганновера, в 1858-59 годах были пробурены первые в мире нефтяные скважины - даже раньше, чем в Соединенных Штатах. Позже "черное золото" заставит маленькую, окруженную болотами деревушку пережить настоящую нефтяную лихорадку.
Сейчас импорт на 70% удовлетворяет энергетические потребности Германии. Добыча внутри страны покрывает лишь 2% общего потребления сырой нефти и 6% природного газа. На фоне быстрого истощения естественных ресурсов и отсутствия новых месторождений эта доля только снижается. Раньше все было иначе. Сейчас, с началом войны в Украине, директор музея с ностальгией вспоминает те времена, когда Германия хотя и зависела от импорта энергоносителей, но все же куда успешнее вела и собственную их добычу.
С конца февраля ФРГ существенно сократила потребление российских нефти и газа. Если ранее поставки нефти из РФ составляли треть потребляемого в Германии этого вида сырья, то теперь этот показатель упал до четверти. По утверждению немецкого правительства, уже к концу 2023 года Берлин сможет полностью отказаться от импорта российской нефти - при условии, что станет больше закупать ее в других странах.
Куда сложнее ему отказаться от российского газа. Сейчас его доля в Германии составляет 40% от потребляемого, хотя до войны в Украине она равнялась 55%. Тем не менее полный отказ от газа из РФ, по оценкам немецких властей, будет возможен не раньше 2024 года. И лишь в том случае, если Германия в целом станет потреблять меньше энергии. Способны ли немцы сами добывать больше нефти и газа? Когда-то это было возможно в Витце.
Началось все довольно обыденно. В 1858 году во время пробного бурения университетский профессор Георг Конрад Хунойс (Georg Konrad Hunäus) нашел в Витце нефть и не слишком-то обрадовался находке: он скорее надеялся на уголь. Нефтью в то время смазывали вагоны поездов и пользовались как лекарством - настоящую ценность она приобрела позже, как топливо для двигателей и масляных ламп. Но когда сорок лет спустя очередная скважина в Витце дала нефть, деревню охватила настоящая нефтяная лихорадка.
Директор музея Лютгерт забирается на 54-метровую металлическую вышку и указывает на луг перед собой, потом - на фермерские дома вдалеке. "Раньше здесь были буровые установки", - поясняет он. Вскоре после открытия месторождения в деревне появилось множество административных зданий, а также железнодорожная станция и нефтеперерабатывающий завод. Луга покрылись сетью труб, насосов и более чем 2 000 скважин, а по остальной местности раскинулась километровая паутина железнодорожных путей.
Примерно в то время, по утверждению Лютгерта, в Витце начала проникать атмосфера так называемого американского "дикого Запада": драки, поножовщина и перестрелки стали далеко не редким явлением. Но для ряда зажиточных фермеров, владевших подходящими участками земли, нефтяная лихорадка все равно стала благословением. Даже сегодня некоторые красочные усадьбы свидетельствуют о богатстве, которое нефть принесла в Витце.
Однако с началом двадцатого века большие нефтяные компании, привлеченные более крупными и богатыми месторождениями в других местах, начали покидать деревню. "Витце - хороший пример того, что запасы нефти конечны", - указывает Лютгерт.
После того как нефть перестала фонтанировать из скважин, добычу еще на несколько десятилетий перенесли под землю, где шахтеры извлекали из нее нефтяной песок в сети туннелей длиной почти 100 километров. Но к 1960-м годам, когда были отменены защитные тарифы, добыча нефти в Витце перестала быть экономически выгодной. Стало дешевле ее импортировать.
На пике нефтяного бума в 1909 году в Витце добывали 113 000 тонн сырой нефти - смехотворное количество по сравнению с нынешним объемом потребления. По данным Немецкой ассоциации природного газа, нефти и геотермальной энергии, в 2020 году Германия использовала около 95 миллионов тонн сырой нефти, лишь малая часть которой была добыта внутри страны. Что касается природного газа, то его потребление составило 87 миллиардов кубометров, 94% из них - импорт.
"Мы всегда были зависимы от импорта, по крайней мере начиная с послевоенного периода, - констатирует Андреас Зеелигер (Andreas Seeliger), профессор экономики энергетики в Университете прикладных наук Нидеррайн. Ни одна другая страна в Европе не потребляет столько нефти и газа, в особенности поступающих из России. Местные производители подчеркивают, что в такой стране, как Германия, с ограниченными природными ресурсами, дефицит энергоносителей не может быть полностью покрыт за счет внутренней добычи.
"Никто не ожидает, что местное производство сможет самостоятельно восполнить пробел, однако на счету все равно каждый баррель, каждая молекула", - констатирует Роберт Фримпонг (Robert Frimpong), управляющий директор компании Wintershall Dea Germany, крупнейшего производителя нефти в стране. Кстати, эта компания также участвовала в проекте "Северный поток-2", который в настоящее время заморожен.
Лучшим способом увеличения объемов добычи нефти и газа в краткосрочной перспективе является не разработка новых месторождений, а оптимизация уже существующих, считает Фримпонг.
Wintershall Dea Germany владеет различными объектами по добыче нефти и газа, включая крупнейшую буровую и добывающую платформу "Миттельплате" в Ваттовом море. "Миттельплате" - самое богатое нефтяное месторождение в Германии, на его долю приходится более половины годовой добычи нефти в стране. Wintershall Dea планирует расширить его южную часть. "Если мы сможем получить разрешение быстро, то добыча нефти может начаться уже в 2025 году", - заверил Фримпонг.
Вместе с тем в Германии вновь зазвучали предложения пересмотреть позицию по применению метода гидроразрыва пласта, или фрекинга. В апреле премьер-министр Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) предложил оценить возможность использования фрекинга в ФРГ, однако встретил отпор со стороны федерального министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck).
Фрекинг, или гидроразрыв пласта сланцевых, глинистых или угольных пород, запрещен в Германии с 2017 года из-за риска нанесения долгосрочного ущерба окружающей среде и загрязнения грунтовых вод. Он предусматривает закачку под землю смеси из песка, воды и частично ядовитых химикатов, которая применяется для разрыва твердых пород под гидравлическим давлением и на большой глубине. В итоге из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность.
Профессор Андреас Зелигер считает, что запасов сланцевого газа в ФРГ могло бы хватить на то, чтобы полностью заменить импортируемый на десятилетие - но только в долгосрочной перспективе, а не ближайшей зимой. По словам Зелигера, газ и нефть, полученные в результате гидроразрыва пласта, своей доступностью обеспечили бы Германии более надежную гарантию будущих поставок, снизили бы затраты на транспортировку газа и дали бы преимущество в будущих переговорах с поставщиками.
При этом он утверждает, что время таких споров прошло: большинство немцев выступают против фрекинга, по крайней мере на территории своей страны. Роберт Фримпонг из Wintershall Dea разделяет такую точку зрения: "Технически фрекинг осуществим, но политический и общественный дискурс настроены против него".
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