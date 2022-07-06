Зависимость Германии от нефти и газа из России: так было не всегда

Есть места, которые в буквальном смысле покрыты пылью прошлого. Штефан Лютгерт (Stephan Lütgert), директор Музея немецкой нефти, счищает краем ботинка клочок травы, чтобы показать металлическую трубу. В нескольких шагах от нее трава покрывает слой нефтяного песка, который давно превратился в черный, смолистый асфальт. "Наш музей находится в самом центре бывших залежей нефти", - гордо говорит Лютгерт.

По его словам, именно здесь, в неприметной с виду деревне Витце, расположенной в Нижней Саксонии недалеко от Ганновера, в 1858-59 годах были пробурены первые в мире нефтяные скважины - даже раньше, чем в Соединенных Штатах. Позже "черное золото" заставит маленькую, окруженную болотами деревушку пережить настоящую нефтяную лихорадку.

В прошлом ФРГ успешно вела собственную добычу энергоносителей

Сейчас импорт на 70% удовлетворяет энергетические потребности Германии. Добыча внутри страны покрывает лишь 2% общего потребления сырой нефти и 6% природного газа. На фоне быстрого истощения естественных ресурсов и отсутствия новых месторождений эта доля только снижается. Раньше все было иначе. Сейчас, с началом войны в Украине, директор музея с ностальгией вспоминает те времена, когда Германия хотя и зависела от импорта энергоносителей, но все же куда успешнее вела и собственную их добычу.

Сейчас в Витце Музей немецкой нефти

С конца февраля ФРГ существенно сократила потребление российских нефти и газа. Если ранее поставки нефти из РФ составляли треть потребляемого в Германии этого вида сырья, то теперь этот показатель упал до четверти. По утверждению немецкого правительства, уже к концу 2023 года Берлин сможет полностью отказаться от импорта российской нефти - при условии, что станет больше закупать ее в других странах.

Куда сложнее ему отказаться от российского газа. Сейчас его доля в Германии составляет 40% от потребляемого, хотя до войны в Украине она равнялась 55%. Тем не менее полный отказ от газа из РФ, по оценкам немецких властей, будет возможен не раньше 2024 года. И лишь в том случае, если Германия в целом станет потреблять меньше энергии. Способны ли немцы сами добывать больше нефти и газа? Когда-то это было возможно в Витце.

Нефтяная лихорадка в Витце

Началось все довольно обыденно. В 1858 году во время пробного бурения университетский профессор Георг Конрад Хунойс (Georg Konrad Hunäus) нашел в Витце нефть и не слишком-то обрадовался находке: он скорее надеялся на уголь. Нефтью в то время смазывали вагоны поездов и пользовались как лекарством - настоящую ценность она приобрела позже, как топливо для двигателей и масляных ламп. Но когда сорок лет спустя очередная скважина в Витце дала нефть, деревню охватила настоящая нефтяная лихорадка.

Витце называли "маленьким Техасом в вересковой пустоши" из-за добычи здесь нефти

Директор музея Лютгерт забирается на 54-метровую металлическую вышку и указывает на луг перед собой, потом - на фермерские дома вдалеке. "Раньше здесь были буровые установки", - поясняет он. Вскоре после открытия месторождения в деревне появилось множество административных зданий, а также железнодорожная станция и нефтеперерабатывающий завод. Луга покрылись сетью труб, насосов и более чем 2 000 скважин, а по остальной местности раскинулась километровая паутина железнодорожных путей.

Примерно в то время, по утверждению Лютгерта, в Витце начала проникать атмосфера так называемого американского "дикого Запада": драки, поножовщина и перестрелки стали далеко не редким явлением. Но для ряда зажиточных фермеров, владевших подходящими участками земли, нефтяная лихорадка все равно стала благословением. Даже сегодня некоторые красочные усадьбы свидетельствуют о богатстве, которое нефть принесла в Витце.

Штефан Лютгерт

Однако с началом двадцатого века большие нефтяные компании, привлеченные более крупными и богатыми месторождениями в других местах, начали покидать деревню. "Витце - хороший пример того, что запасы нефти конечны", - указывает Лютгерт.

После того как нефть перестала фонтанировать из скважин, добычу еще на несколько десятилетий перенесли под землю, где шахтеры извлекали из нее нефтяной песок в сети туннелей длиной почти 100 километров. Но к 1960-м годам, когда были отменены защитные тарифы, добыча нефти в Витце перестала быть экономически выгодной. Стало дешевле ее импортировать.

Зависимость ФРГ от импорта сырой нефти и природного газа

На пике нефтяного бума в 1909 году в Витце добывали 113 000 тонн сырой нефти - смехотворное количество по сравнению с нынешним объемом потребления. По данным Немецкой ассоциации природного газа, нефти и геотермальной энергии, в 2020 году Германия использовала около 95 миллионов тонн сырой нефти, лишь малая часть которой была добыта внутри страны. Что касается природного газа, то его потребление составило 87 миллиардов кубометров, 94% из них - импорт.

"Мы всегда были зависимы от импорта, по крайней мере начиная с послевоенного периода, - констатирует Андреас Зеелигер (Andreas Seeliger), профессор экономики энергетики в Университете прикладных наук Нидеррайн. Ни одна другая страна в Европе не потребляет столько нефти и газа, в особенности поступающих из России. Местные производители подчеркивают, что в такой стране, как Германия, с ограниченными природными ресурсами, дефицит энергоносителей не может быть полностью покрыт за счет внутренней добычи.

Увеличение добычи нефти и газа в Германии

"Никто не ожидает, что местное производство сможет самостоятельно восполнить пробел, однако на счету все равно каждый баррель, каждая молекула", - констатирует Роберт Фримпонг (Robert Frimpong), управляющий директор компании Wintershall Dea Germany, крупнейшего производителя нефти в стране. Кстати, эта компания также участвовала в проекте "Северный поток-2", который в настоящее время заморожен.

Лучшим способом увеличения объемов добычи нефти и газа в краткосрочной перспективе является не разработка новых месторождений, а оптимизация уже существующих, считает Фримпонг.

"Миттельплате" - самое богатое нефтяное месторождение в Германии

Wintershall Dea Germany владеет различными объектами по добыче нефти и газа, включая крупнейшую буровую и добывающую платформу "Миттельплате" в Ваттовом море. "Миттельплате" - самое богатое нефтяное месторождение в Германии, на его долю приходится более половины годовой добычи нефти в стране. Wintershall Dea планирует расширить его южную часть. "Если мы сможем получить разрешение быстро, то добыча нефти может начаться уже в 2025 году", - заверил Фримпонг.

Фрекинг в Германии: технически возможно, политически немыслимо

Вместе с тем в Германии вновь зазвучали предложения пересмотреть позицию по применению метода гидроразрыва пласта, или фрекинга. В апреле премьер-министр Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) предложил оценить возможность использования фрекинга в ФРГ, однако встретил отпор со стороны федерального министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck).

Роберт Хабек

Фрекинг, или гидроразрыв пласта сланцевых, глинистых или угольных пород, запрещен в Германии с 2017 года из-за риска нанесения долгосрочного ущерба окружающей среде и загрязнения грунтовых вод. Он предусматривает закачку под землю смеси из песка, воды и частично ядовитых химикатов, которая применяется для разрыва твердых пород под гидравлическим давлением и на большой глубине. В итоге из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность.

Профессор Андреас Зелигер считает, что запасов сланцевого газа в ФРГ могло бы хватить на то, чтобы полностью заменить импортируемый на десятилетие - но только в долгосрочной перспективе, а не ближайшей зимой. По словам Зелигера, газ и нефть, полученные в результате гидроразрыва пласта, своей доступностью обеспечили бы Германии более надежную гарантию будущих поставок, снизили бы затраты на транспортировку газа и дали бы преимущество в будущих переговорах с поставщиками.

При этом он утверждает, что время таких споров прошло: большинство немцев выступают против фрекинга, по крайней мере на территории своей страны. Роберт Фримпонг из Wintershall Dea разделяет такую точку зрения: "Технически фрекинг осуществим, но политический и общественный дискурс настроены против него".

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