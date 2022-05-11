Казахстанская нефть заменит поставки из РФ и спасет завод "Роснефти" в ФРГ?

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Российская госкомпания предлагает в условиях нефтяного эмбарго ЕС снабжать НПЗ в Шведте сырьем из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Но правительство Германии не реагирует.
Крупнейшим совладельцем нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt в бывшей ГДР пока является "Роснефть"
Через полгода вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, и единственным немецким нефтеперерабатывающим заводом, которому после этого грозит резкое сокращение производства и персонала, является PCK Schwedt в восточногерманском Шведте. В такой ситуации российская государственная компания "Роснефть" готова снабжать этот НПЗ по нефтепроводу "Дружба" сырьем из Казахстана. Свое предложение она направила правительству ФРГ и властям федеральной земли Бранденбург.
Причем произошло это еще месяц назад, однако соответствующее письмо оказалось в распоряжении редакции региональной газеты Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) лишь сейчас, и она рассказала о нем 30 июня. Письмо подписал Йорг Тумат (Jörg Tumat), новый, назначенный лишь в конце мая исполнительный директор фирмы Rosneft Deutschland - немецкой дочерней компании "Роснефти". Опытный менеджер, работавший с 1998 года с Россией в газовой сфере и входивший одно время в правление компании E.on Russia, явно получил из Москвы мандат активно взяться за поиск взаимоприемлемого решения проблемы PCK Schwedt.
Суть проблемы в том, что Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России из-за ее нападения на Украину объявил эмбарго на российскую сырую нефть, а основным собственником НПЗ в Шведте в бывшей ГДР, десятилетиями получавшего по "Дружбе" только нефть из СССР и РФ, является российская госкомпания "Роснефть", от которой трудно ожидать поддержки санкционного режима ЕС.
В этой связи в Берлине начали рассматривать сценарии перехода завода под временный контроль государства или его национализации, поскольку предприятие играет жизненно важную роль при снабжении бензином, авиационным керосином и другими нефтепродуктами всего столичного региона. К тому же его остановка недопустима и с политической точки зрения, поскольку PCK Schwedt является ключевым работодателем в экономически слабом регионе в бывшей ГДР, где и так сильны позиции правых и левых популистов.
И вот теперь Rosneft Deutschland предлагает вариант с казахстанской нефтью. Из этого следуют два основных вывода: материнская компания, "Роснефть", готова подчиниться санкциям ЕС, другими словами - перестать перерабатывать в Шведте свою собственную, добываемую в России нефть, поскольку, во-вторых, заинтересована сохранить свои позиции на немецком рынке и хотела бы остаться основным собственником НПЗ.
Тем самым "Роснефть" разительно отличается от другой российской госкомпании, "Газпрома", которая целым рядом своих действий на немецком и в целом на европейском рынке (бойкотируя спотовый рынок, не закачивая газ в пустые газохранилища, неожиданно пытаясь избавиться от своих активов в Германии, навязывая схему рублевых расчетов, отключая газ давним партнерам, резко сокращая объемы поставок) всячески подрывает основы для дальнейшего сотрудничества. Иначе говоря: "Роснефть", в отличие от "Газпрома", мало или никак не используется Кремлем в качестве политического оружия.
Шведт, 29 июня. Митинг работников НПЗ и жителей города за сохранение рабочих мест на этом предприятии
Но можно ли вообще доверять теперь Москве? Этим вопросом задается и комментатор Märkische Allgemeine Zeitung: "А не токсичное ли это предложение, нет ли тут мошеннической попытки продолжить торговлю нефтью, просто сменив этикетку?". Со скепсисом отреагировала 1 июля и другая региональная газета - Märkische Oderzeitung: "Это гениальный ход или тактика проволочек?".
Тем не менее оба издания считают, что правительству Германии следует внимательно изучить поступившее предложение. И оба издания цитируют депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке (Christian Görke), возмущающегося: "Для меня загадка, чего ждет федеральное правительство, почему оно до сих пор не взялось серьезно за претворение в жизнь этого предложения, никак не нарушающего санкции".
Однако министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Rovert Habeck), выступая вечером 29 июня на митинге в Шведте перед работниками НПЗ и жителями города, ни словом не упомянул поступившее еще месяц назад предложение перерабатывать на PCK Schwedt казахстанскую нефть.
Вместо этого он много говорил о мерах по модернизации и повышению пропускной способности нефтепровода, идущего из немецкого порта Росток в Шведт, а также о готовности Польши перекачивать сюда по "Дружбе" часть той нефти, которую доставляют танкерами в порт Гданьска. Однако у Варшавы, отметил министр, есть четкое условие: на этом не должна наживаться "Роснефть". Это означает, что польская схема поставок сырья заработает только в том случае, если российская госкомпания перестанет быть совладельцем PCK Schwedt.
На запрос газеты Märkische Oderzeitung министерство экономики и защиты климата ФРГ к моменту публикации статьи 1 июля не ответило. Обращает на себя внимание также недвусмысленное высказывание уполномоченного правительства ФРГ по Восточной Германии Карстена Шнайдера (Carsten Schneider), прозвучавшее 29 июня в интервью региональной радиостанции RBB Radio Eins: "Нет такой перспективы, что все останется как есть и что "Роснефть" будет одним из участников".
Так что проблема тут явно в России, а не в Казахстане, который, как отметил комментатор Märkische Allgemeine Zeitung, занял в прошлом году третье место после РФ и США в списке крупнейших поставщиков нефти в Германию.
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