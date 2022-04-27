Нефтяное эмбарго в отношении России: НПЗ в немецком Шведте пора закрывать?

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В Шведте-на-Одере обеспокоены судьбой местного нефтеперерабатывающего завода. Ведь он полностью зависит от российской нефти. Жители города не уверены, что ей быстро найдут замену.
Нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, расположенный примерно в 100 километрах к северо-востоку от Берлина, уже переживал трудные времена. С 1962 года он надежно снабжался нефтью по трубопроводу из Советского Союза, а затем из России. Но в 1990 году произошло воссоединение Германии, а вместе с ним пришла и неуверенность в том, что предприятие сможет выжить в новых экономических условиях.
Оно выжило, но только после глубокой реструктуризации и не в последнюю очередь благодаря поддержке тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl). Экономические трудности после воссоединения страны привели к тому, что уровень безработицы в Шведте в то время достигал 25%, что вызывало серьезные социальные проблемы.
Из-за войны в Украине неуверенность в завтрашнем дне здесь снова высока, поскольку над Шведтом нависла угроза эмбарго на поставки нефти из России. Пока еще ничего окончательно не решено, но Европейский Союз планирует "полный запрет на импорт всей российской нефти", заявила в среду, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В рамках соответствующего решения поставки российской сырой нефти могут быть прекращены в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - к концу года.
В последние недели Германия смогла снизить свою зависимость от российских энергоносителей. До войны в Украине из России поступало 35% потребляемой в ФРГ нефти, сейчас - только 12%. Однако нефтеперерабатывающий завод в Шведте на 100% зависит от нефтепровода "Дружба", по которому поставляется сырье из РФ. Теперь многие жители города опасаются, что прекращение его импорта может иметь для Шведта такие же последствия, как в свое время воссоединение Германии.
"Закрытие НПЗ станет ужасной новостью не только для людей, которые там работают, но и для всего города, - говорит владелица небольшого продуктового магазина в центре Шведта. - Речь идет о тысячах сотрудников завода и различных поставщиках, многие из них - мои постоянные клиенты. Если они уйдут и найдут работу в другом месте, я могу сразу закрыть свой магазин".
Со стороны федерального правительства ситуацию прокомментировал министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "зеленых". "Четкое заявление федерального правительства заключается в том, что производство должно быть сохранено, что мы хотим создать там ориентированную на будущее промышленность, что эмбарго на российскую нефть не приведет к запустению региона", - пообещал политик после выездного заседания правительства в Мезеберге 4 мая. И добавил, что правительство Германии обеспечит поставки в Шведт нефти из других стран.
Эксперты в области энергетики полагают, что полный отказ от российской нефти не обязательно приведет к закрытию НПЗ. По их мнению, завод можно было бы снабжать нефтью, доставляемой танкерами в балтийский порт Росток. Таким образом можно покрыть до 60% потребностей НПЗ, остальная часть будет поступать через польский порт Гданьск. Но поскольку альтернативные поставки могут означать работу с нефтью другого состава, технологический процесс на НПЗ должен быть соответствующим образом скорректирован, а это потребует затрат и времени.
"Довольно странно, что при обсуждении возможных изменений на заводе упоминаются только те виды нефти, которые не подходят для НПЗ в Шведте, например, из Венесуэлы или Саудовской Аравии", - отмечает в интервью DW Штеффен Букольд (Steffen Bukold) из исследовательского и консалтингового агентства EnergyComment. - Ведь во многих странах есть сорта нефти, которые подошли бы для завода".
Многие жители Шведта выражают скепсис, когда речь заходит об альтернативах российской нефти. "Это то, в чем хотят убедить нас политики, - указывает одна женщина. - Но найти такое количество танкеров и доставлять альтернативную нефть сюда вовремя и регулярно - трудная задача". Она опасается, что завод перестанет работать на полную мощность.
Такое развитие ситуации может иметь фатальные последствия для снабжение региона топливом. Ведь сегодня девять из десяти автомобилей в Берлине, Бранденбурге и Мекленбурге - Передней Померании работают на горючем с НПЗ в Шведте.
Использование нероссийской нефти, по всей вероятности, приведет к росту цен не только на заправках, считает Штеффен Букольд из EnergyComment. "Вполне вероятно, что потребительские цены на нефтезависимые продукты в результате изменений на рынке энергоносителей будут расти, когда придется искать другие источники на мировом рынке, - объясняет он. - Но речь идет не о 30-процентном или даже 50-процентном повышении цен, а о гораздо более умеренном".
При этом есть еще одна серьезная проблема, а именно: контрольный пакет акций завода находится в собственности российской государственной компании "Роснефть", которая вряд ли проявит большое желание перерабатывать нероссийскую нефть. Поэтому правительство Германии, вероятно, будет вынуждено прибегнуть к экспроприации собственности как последнему средству. В ФРГ недавно приняли закон, который значительно облегчает для государства получение контроля над активами и компаниями, считающимися критически важными для поставок энергоносителей.
Между тем среди опрошенных DW жителей Шведта не нашлось сторонников этой меры. "Нельзя реагировать на несправедливость другой несправедливостью, - подчеркивает владелец магазина, подразумевая войну России в Украине и возможную экспроприацию. - Мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то пришел и вот так просто конфисковал мою собственность".
Пока что Шведту придется какое-то время жить в условиях неопределенности. Мэр города Аннекатрин Хоппе (Annekathrin Hoppe) признается: "На данный момент у меня больше вопросов, чем ответов". Штеффен Букольд, напротив, полагает, что краткосрочная неопределенность не так уж и велика.
"Я не думаю, что PCK Schwedt окажется на грани закрытия в случае нефтяного эмбарго ЕС в отношении РФ, потому что этому есть множество альтернатив, - полагает он. - Но в целом НПЗ, перерабатывающие ископаемое топливо, все равно придется когда-то закрывать, если мы серьезно относимся к нашим целям по защите климата".
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