Глава "Нафтогаза Украины": Необходимо полное эмбарго на нефть и газ из России

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Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью DW рассказал о рисках повреждения украинской ГТС и необходимости ускорить темпы сокращения импорта российского газа Германией.
Российская армия целенаправленно уничтожает распределительную газовую инфраструктуру Украины, при этом внимательно следит за тем, чтобы не повредить ракетными ударами трубопровод, по которому осуществляется транзит газа по территории Украины в Европу, заявил в интервью DW глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Он также призвал Германию увеличить темпы сокращения импорта российского газа и объяснил, почему необходимо полное эмбарго на энергоносители из России.
DW: Какие повреждения газотранспортная система Украины получила в результате ударов российских войск?
Юрий Витренко: Есть много примеров, когда российская армия целенаправленно уничтожала инфраструктуру распределения газа, инфраструктуру центрального отопления - например, в Мариуполе, в Северодонецке, в Харькове. Даже недавно в Донецкой области мы должны были отключить 11 тысяч потребителей, потому что трое суток наши газовики, честно говоря, героически восстанавливали поврежденную инфраструктуру, но постоянные минометные обстрелы привели к тому, что на третий день ее уже невозможно было восстановить.
К примеру, мы не раз возобновляли работу предприятия "Теплокоммунэнерго" в Северодонецке, которое неоднократно бомбили, но в конце отопительного сезона нам пришлось преждевременно закончить работу именно из-за того, что этот объект был практически уничтожен российской армией.
- Введение эмбарго на российский газ, возможность которого обсуждают страны ЕС, нанесет ущерб экономике Украины и "Нафтогазу". Вы готовы к этим рискам?
- Полное эмбарго на российские нефть и газ необходимо для того, чтобы остановить Путина - хотя это очень болезненный шаг. Но это (экспорт энергоносителей. - Ред.) основной источник денег для кровавого режима Путина. Да, это приведет к тому, что, возможно, "Нафтогаз" будет получать меньше денег. Контракт у нас, в принципе, "качай или плати" - им придется платить, даже если не будет транзита газа.
Мы понимаем все риски, понимаем, что цена на газ может возрасти. Но ту цену, которую платит Украина, которую платит свободный мир за эту российскую агрессию, нельзя сравнить с увеличением цены на газ. Потому что сейчас мы расплачиваемся тысячами человеческих жизней, мы расплачиваемся повреждением инфраструктуры стоимостью в миллиарды долларов. Поэтому для нашей победы мы должны сделать все, чтобы Путин перестал получать деньги от экспорта российского газа и нефти.
- Германия сообщает о снижении доли импорта газа из России до 35 процентов. Как вы относитесь к этим темпам сокращения зависимости ФРГ от российских энергоносителей?
- Мы благодарны за те усилия по сокращению импорта российского газа и нефти, которые мы наблюдаем в настоящее время. Мы понимаем, что это непросто, потому что, к сожалению, Европа слишком зависима от российского газа и нефти. Но, по крайней мере, это происходит, и лучше поздно, чем никогда. Сейчас Европа - и, в частности, Германия, которая лидирует на этом пути внутри ЕС, - сокращают импорт российского газа и нефти, но, конечно, этого недостаточно.
Мы видим, что эта ужасная война продолжается, мирные жители гибнут - вот почему мы должны делать еще больше для того, чтобы режим Владимира Путина перестал получать деньги из Европы для финансирования своих вооруженных сил и в целом его режима.
- Несмотря на боевые действия в Украине, транзитная инфраструктура, по которой осуществляется доставка газа в Европу, остается неповрежденной. Россия и Украина как-то координируют свои действия, чтобы она не пострадала?
- Я бы не назвал это координацией, но в то же время мы видим, что они (российские войска. - Ред.) не целятся своими ракетами в транзитную инфраструктуру. Они разрушают нашу распределительную инфраструктуру, создавая гуманитарный кризис по всей Украине. Но они следят за тем, чтобы их ракеты не поражали транзитную инфраструктуру, потому что они хотят сохранить поток доходов для своего режима, который поступает от экспорта российского газа и нефти.
- В какой степени приостановка поставок российского газа в Польшу и, возможно, другие страны ЕС повлияет на реверсные его поставки в Украину?
- Прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию никак не влияют на обеспечение газом Украины. Во-первых, в данный момент мы вообще не импортируем газ, у нас достаточно газа в подземных хранилищах и собственной добычи. В следующем отопительном сезоне нам действительно нужно будет импортировать газ - и заблаговременно, чтобы накопить его в подземных хранилищах. Но у нас достаточно других возможностей для импорта.
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