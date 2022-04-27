"Сигнал Германии" и "акт отчаяния Путина": СМИ ФРГ об отключении газа

Решение России отключить газ Польше и Болгарии вызвало бурную реакцию в немецких СМИ, его активно комментирует как общенациональная, так и региональная пресса.

Tagesspiegel: "Русский медведь слабее, чем полагал Запад"

Так, берлинская газета Tagesspiegel расценивает случившееся как "акт отчаяния Путина", чья власть "начинает рассыпаться". "Когда в начале марта он пригрозил Европе отключением газа, он еще обладал большим потенциалом для шантажа. Он продемонстрировал тогда Германии и ее соседям, до какой опасной зависимости они довели себя за многие годы. Мерзнуть и терять тысячи рабочих мест, например, в химической промышленности? Такая цена солидарности с Украиной показалась все же слишком высокой, и требование о бойкоте российского газа быстро отвергли", - напоминает газета.

Газопровод "Ямал-Европа", компрессорная станция Мальнов на германо-польской границе

Но теперь ситуация изменилась, зима кончилась, Болгария и Польша на ближайшие месяцы обеспечены газом, а Европа быстро настраивается на жизнь без российских энергоносителей. Автор комментария рекомендует европейцам "не переоценивать силы русского медведя и не занижать оценку собственных сил".

"Вполне возможно, что меры против Болгарии и Польши призваны стать сигналом для Германии. И что "Газпром" вскоре протестирует реакцию Берлина на прекращение поставок. Это все еще был бы очень сильный удар по экономике, но она сегодня уже намного лучше подготовлена. А Путин куда острее нуждается в доходах, чем тогда. За прошедшие с начала войны 63 дня мнимый гигант Россия скукожился. Он намного слабее, чем полагал Запад и, видимо, сам Путин", - подчеркивает столичная газета Tagesspiegel.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Германия - более гибкая"

Общенациональная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung приходит к схожим выводам. В комментарии под заголовком ""Сигнал Германии" она пишет, что прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию "следует воспринимать главным образом как предупреждение и как тест - для Европы и особенно для Германии". В этой ситуации ФРГ, по мнению автора, следовало бы больше верить в свои силы: именно это и было бы правильным ответом Москве.

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"Германия на самом деле куда лучше и куда более гибкая, чем полагает часть ее политической и экономической элиты. Если сначала казалось, что добиться независимости от российской нефти можно будет лишь к концу года, то теперь удалось уже за короткое время значительно снизить эту зависимость. За это надо похвалить и политиков, и бизнес", - подчеркивает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"К сожалению, добиться независимости от российского газа столь же быстро не удастся, - предупреждает газета, - но сейчас бизнес распространяет уже куда меньше катастрофических сценариев на случай прекращения российских поставок, хотя отключение газа, несомненно, означало бы серьезное испытание".

Handelsblatt: "Лучше краткосрочный шок, чем победа Путина"

Никто не спорит с тем, что прекращение поставок российского газа обернулось бы для Германии большим экономическим ущербом, отмечает и газета деловых кругов ФРГ Handelsblatt. В то же время она критикует характер общественной дискуссии о возможном бойкоте поставок из России.

Российские танки в украинском Мариуполе

"Недооценка последствий была бы столь же легкомысленной, как и предположение, что Путин ради своих же интересов не станет перекрывать газовый вентиль. Однако эта экономическая дискуссия выглядит на фоне исторического размаха происходящего и российских военных преступлений какой-то мелочной, иногда даже самовлюбленной", - считает газета.

"Ведь в конечном счете встает вопрос, не окажется ли краткосрочный шок от внезапного отключения газа все же более безобидным, чем долгосрочные последствия успеха имперской политики Путина. Его победа, как бы она ни выглядела, стала бы сигналом для автократов всего мира: вести захватнические войны вновь стало выгодным. Тогда безвозвратно кончились бы десятилетия относительного мира после Второй мировой войны", - предупреждает экономическая газета Handelsblatt.

Stuttgarter Zeitung: "Хозяин Кремля разыгрывает свои последние карты"

Газета Stuttgarter Zeitung, выходящая в Штутгарте, столице федеральной земли Баден-Вюртемберг, где сосредоточено большое число промышленных предприятий, приходит к следующим выводам:

"Путин взялся за Польшу и Болгарию, но на прицеле у него Германия, крупнейшее народное хозяйство континента. Согласно серьезным предупреждениям, немецкая экономика без поставок российского газа провалится в рецессию. Путин дает понять, что прекращение поставок возможно в любой момент, в том числе в Германию. Хозяин Кремля разыгрывает последние оставшиеся у него карты. Но он вряд ли добьется успеха", считает Stuttgarter Zeitung.

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