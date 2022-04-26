Комментарий: Вот и началась большая битва из-за газа

Итак, началось: "Газпром" отключил газ. Пока только Польше и Болгарии, отказавшимся платить за российское топливо в рублях, как этого требует указ Владимира Путина. Это первые "боестолкновения" в большой битве вокруг места и роли российского газа на европейском рынке.

"Газпром" должен быть заинтересован в сохранении главного рынка сбыта

Задача России в этой битве: доказать странам Евросоюза, что им не прожить без газпромовской трубопроводной продукции, а потому следовало бы идти на политические уступки. Хотя бы символические. Например, подчиниться указанию из Кремля и, вопреки действующим контрактам, покорно принять навязываемую им схему оплаты поставок через "Газпромбанк". Российской публике это можно было бы представить как большую победу Путина, а ему в нынешней ситуации любые победы очень нужны.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Задача Евросоюза: не поддаться на демонстративный шантаж из Москвы, но и не нанести чрезмерного ущерба европейской экономике, особенно тем странам, где в газе особенно нуждается промышленность. И убедительно показать России, ведущей дорогостоящую войну в Украине и остро нуждающейся в валюте, что именно она, при всей взаимозависимости, все же больше заинтересована в сохранении главного для "Газпрома" экспортного рынка, чем европейцы в голубом топливе из Западной Сибири.

Ведь часто забывают, что СССР, а затем Россия, на протяжении полувека строили все новые и новые трубопроводы от западносибирских газовых месторождений исключительно в западном направлении, в Европу (и Турцию), и если "Газпром" в одночасье останется теперь без европейских покупателей, ему уже этой осенью придется резко снижать добычу и даже консервировать скважины, поскольку газ просто некуда будет девать (на газификацию самой РФ и на переориентацию в сторону Китая потребуются годы и огромные инвестиции).

Польша уже успела подготовиться к жизни без российского газа

Исход разворачивающейся теперь битвы далеко не предрешен, и главными "театрами военных действий" будут вовсе не Польша и Болгария, а основные рынки сбыта "Газпрома" - Германия, Италия и Австрия. Тем не менее начавшаяся "разведка боем" может дать немало ценной информации о расстановке сил. При этом польское "направление удара" представляется более проблематичным для Москвы, чем болгарское, хотя и там возможно болезненное для поставщика сопротивление.

Дело в том, что Польша и так уже давно и твердо решила не продлевать истекающий в конце 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". Через пять месяцев, в октябре, намечено ввести в строй трубопровод Baltic Pipe, по которому планируется ежегодно импортировать из Норвегии 10 млрд кубометров газа в год - ровно столько, сколько до сих пор поступало из России. Самая сложная часть работ, подводная прокладка труб в Северном и Балтийском морях, завершена еще в прошлом году.

Так что как раз к началу отопительного сезона у Польши будет альтернативный источник газа необходимой мощности, а продержаться в летние месяцы можно будет с помощью действующего СПГ-терминала в Свиноуйсьце, уже идущих по газопроводу "Ямал-Европа" реверсных поставок из Германии и запасов в газохранилищах. К тому же летом войдет в строй трубопровод-интерконнектор GIPL между Польшей и Литвой, который создаст дополнительные возможности для переброски топлива с одного национального рынка на другой.

Болгария может ответить перекрытием "Балканского потока"

Болгарии будет значительно труднее держать удар. Правда, к началу отопительного сезона она тоже рассчитывает наконец-то завершить затянувшееся не только из-за пандемии строительство интерконнектора IGB, который соединит болгарскую газотранспортную систему с греческой и тем самым с трубопроводом TAP. А по нему в Европу через Турцию идет азербайджанский газ. Но ожидаемые отсюда объемы не позволят сразу полностью заменить российский газ, так что Болгарии понадобится помощь от других стран ЕС. Греция уже сигнализировала готовность поделиться запасами из своих газохранилищ.

Однако обращает на себя внимание реакция болгарского премьер-министра Кирила Петкова, который заявил, что София может пересмотреть все свои контракты с "Газпромом", в том числе на транзит российского газа в Сербию и Венгрию. Иными словами, ответ Болгарии на действия Москвы может состоять в том, что она, в свою очередь, перекроет вентиль на трубопроводе "Балканский поток" - это продолжение той ветки "Турецкого потока", которая предназначена для снабжения Юго-Восточной Европы в обход Украины.

В таком случае "Газпрому" придется вновь обслуживать этих клиентов с помощью украинской газотранспортной системы, чего в Москве вообще-то стремились избежать. Тем более, что нарастающие российские ракетные удары по украинской территории рано или поздно могут серьезно повредить транзитные газопроводы, прежде всего - наземные компрессорные станции.

Часть импортеров газа согласится на оплату через "Газпромбанк"

Как бы то ни было, блицкрига, немедленной победы одной из сторон в этой большой газовой битве явно не получится. Скорее всего предстоит довольно долгая позиционная война. В ней одни страны, как Польша, Литва и, видимо, Болгария, полностью прекратят получать газ из России, а "Газпром", соответственно, лишится этих рынков сбыта и тем самым продолжит сдавать позиции в Европе (тут достаточно вспомнить фактический отказ от компании Gazprom Germania).

В то же время другие страны, как, скажем, Венгрия, будут переводить евро в "Газпромбанк" - и в России это назовут оплатой в рублях. Тем более, что Еврокомиссия ранее не исключила возможность использования такой схемы без нарушения санкционного режима ЕС.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому", утверждает, что десять европейских импортеров якобы уже открыли такие счета. Как в такой ситуации поступят немецкие компании, пока неясно. Так, Uniper в начале недели заявила, что надеется найти приемлемое решение. Не исключено, что в вопросе закупок российского газа Германия вновь, как и в вопросе поставок Украине тяжелых вооружений, сначала окажется под огнем международной критики, а затем, шаг за шагом, будет менять свою позицию.

Евросоюз может ускорить введение эмбарго на нефть из России

В любом случае отключение газа Польше и Болгарии - это та канонада, при звуках которой страны ЕС окончательно поймут, что настал момент всеми силами форсировать снижение зависимости от "Газпрома", поскольку Москва в любой момент может перекрыть вентиль всем остальным.

Европа пока не готова к тому, чтобы со своей стороны немедленно и полностью отказаться от российского газа, но после 27 апреля 2022 года она будет усиленно готовиться к прекращению поставок со стороны России. А побочным эффектом начавшейся битвы из-за газа вполне может стать ускоренное введение эмбарго на российскую нефть. Это был бы яркий ассиметричный ответ Европы на российское "нападение" на Польшу и Болгарию.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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