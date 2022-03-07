Почему нефтяное эмбарго ЕС ударит по России сильнее, чем газовое

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В ЕС уже на этой неделе могут принять шестой пакет санкций против РФ, включающий в себя нефтяное эмбарго. Эксперты, впрочем, по-разному оценивают эффект от этого решения.
Хотя Европейский Союз уже ввел в отношении России беспрецедентное количество санкций за войну против Украины, экономический эффект большинства из них станет заметен только с течением времени. В Брюсселе считают, что быстро подорвать возможность РФ финансировать войну практически невозможно без ограничений импорта нефти и газа.
Потому в Еврокомиссии и заявляют, что работают над включением нефти в шестой пакет санкций. Речь идет пока только о нефти, ведь заместить ее Евросоюзу легче, чем газ. Открытым остается вопрос, будет ли эмбарго полным, коснется ли только отдельных категорий нефти и нефтепродуктов или же только одного способа транспортировки, а именно танкерами.
Главная причина того, что эмбарго формально пока не предложили - отсутствие консенсуса. Поскольку для санкций нужно единогласие, то Еврокомиссия не хочет вносить предложений, которые провалятся. До сих пор прежде всего Германия и Венгрия не соглашались на эмбарго, говоря, что санкции не должны навредить Европе больше, чем РФ. В правительстве ФРГ хотят отказаться от нефти из России, но добавляют, что полностью это возможно только до конца года.
Хотя к российскому газу всегда приковано больше внимания, нефть более важна для доходов Москвы. По данным Евростата, в прошлом году ЕС импортировал из РФ сырой нефти и нефтепродуктов на 71 млрд евро, а газа - на 18 млрд. Цифры меняются, но и в предыдущие годы нефть давала РФ существенно больше европейских денег, чем газ.
Впрочем, эксперты отмечают, что из-за изменений цен газ начал играть большую роль. "Доходы (России. - Ред.) от газа в этом году могут приблизиться к доходам от нефти", - отмечает эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра CEPS Кристиан Эгенхофер (Christian Egenhofer). Другой аналитический центр из Брюсселя - Bruegel - оценивает, что ЕС каждый день платит России 700 млн долларов за нефть и нефтепродукты и 400 млн - за газ. "Этот важный источник доходов для российского государства позволяет Кремлю финансировать войну", - добавляет директор Bruegel Гунтрам Вольфф (Guntram Wolff).
Все до сих пор введенные торговые санкции покрывают только до 19% импорта из РФ в Евросоюз. Для сравнения, доля нефти и газа в последние годы была около 50-60% всего российского импорта в ЕС.
Россия - главный поставщик ископаемых энергоносителей в ЕС. Когда речь идет о газе, то доля РФ многие годы превышала здесь 40% всего импорта, хотя она и снизилась в конце прошлого и в начале этого года. По нефти доля России меньше - около 25%. А вот для РФ рынок Евросоюза является ключевым - туда идет больше половины ее нефтяного экспорта.
Терминалы для сжиженного газа и трубопроводы из других стран позволят заместить в этом году только чуть больше трети российского газа. Российскую нефть заменить существенно легче - ее транспорт может быть проблемой разве что для отдельных регионов.
Как и ЕС, Россия тоже столкнется с проблемой транспорта. Она физически не сможет поставить в Азию весь газ, который она продает ЕС, говорит эксперт по энергетике Bruegel Симоне Тальяпьетра в интервью DW. Для нефти найти альтернативных покупателей легче, но и там, по его словам, у России будут трудности - как из-за недостаточной инфраструктуры, так и поскольку многие покупатели сейчас не хотят иметь дело с энергоносителями из РФ.
Другая проблема - марка нефти. Ведь часть нефтеперерабатывающих заводов в ЕС приспособлена к российской Urals, более тяжелой и содержащей больше серы, чем сорта Brent или WTI. Лондонское ценовое агентство Argus пояснило, что альтернативой Urals могла бы стать нефть из Северного моря и из Ирака, но предостерегает, что их не хватит, чтобы полностью перекрыть российские поставки в случае полного эмбарго.
Поэтому Тальяпьетра говорит, что одного замещения недостаточно для компенсации отказа от российских энергоносителей. "Нам нужно будет работать над спросом. Сейчас очень важно снизить наше потребление нефти и газа, и в этом каждый из нас может сыграть роль", - подчеркивает он и призывает снизить температуру отопления зимой, меньше пользоваться кондиционерами летом и ездить на общественном транспорте вместо авто. Пока же правительства стран ЕС слишком сдержанно призывали своих граждан потреблять меньше, отмечает Тальяпьетра.
После начала войны в Украине некоторые покупатели стали отказываться от российской нефти. Из-за этого РФ пришлось предоставлять скидку на свое "черное золото". В итоге разрыв между ценами на европейскую и российскую нефть с 20-х чисел февраля постоянно рос. По состоянию на 22 апреля, Brent из Северного моря торговался по 107 долларов за баррель, а Urals - по 71 доллару.
Если ЕС введет эмбарго на российскую нефть, то Эгенхофер ожидает двух краткосрочных последствий: "На глобальном уровне цена на нефть повысится, и в то же время российский дисконт тоже вырастет. В итоге это может не иметь значения (для доходов России. - Ред.)". Окажется ли после этого баррель российской нефти дороже или дешевле, чем сейчас, эксперт не берется прогнозировать.
В Еврокомиссии это понимают. Ее председатель Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала "уменьшение доходов Путина" главной целью санкций. Она хочет избежать ситуации, чтобы Россия на других рынках получила больше денег за свою нефть, чем в ЕС. "Поэтому мы разрабатываем умные механизмы, чтобы следующим шагом в санкции можно было внести и нефть", - заявила фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild.
Эксперты называют две альтернативы полному эмбарго. Речь идет о пороге цен на российские нефть и газ либо же о введении высоких пошлин на них. Первую идею активно отстаивает премьер Италии Марио Драги.
Тальяпьетра считает, что обе идеи лучше, чем полное эмбарго: "Это позволит сократить большой поток денег, идущий каждый день из ЕС в Россию за импорт нефти и газа, но в то же время минимизирует экономические последствия для европейских стран". Эксперт уверяет, что ни порог, ни пошлины не противоречат действующим контрактам. А если Путин в ответ решит прекратить поставки нефти или газа - это будет его политическое решение, которое он и так может принять в любое время, добавляет Тальяпьетра.
А вот Эгенхофер уверен, что для достижения полного эффекта недостаточно просто меньше платить России или же вводить эмбарго только на нефть или только газ: "Если цель - остановить войну, лишив Россию очень важных доходов, то единственный ответ - остановить закупки газа и нефти одновременно".
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