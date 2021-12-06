Останется ли ФРГ без света, если не будет ни АЭС, ни угля и газа из РФ

Германия отказывается от атомной энергии, приступила к поэтапному отключению угольных электростанций, поддерживает эмбарго на импорт российского угля и допускает возможность прекращения поставок газа из России, будь то в результате эмбарго ЕС или решения Москвы перекрыть кран. Но как в такой ситуации крупнейшая экономика Европы с населением в 83 млн человек собирается обеспечивать себя электроэнергией? Нет ли опасности, что самое позднее следующей зимой немцы вдруг окажутся без света?

Институт DIW изучил возможности немецкой электроэнергетики

Нет, утверждают ученые Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, такой опасности не будет ни в 2023 году, ни в последующий период. Коллектив из девяти специалистов под руководством профессора Клаудии Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющей отдел энергетики, транспорта и экологии, представил исследование с математическими моделями развития ситуации в электроэнергетике ФРГ.

Профессор Клаудия Кемферт - один из самых известных в Германии специалистов по энергетике

Подчеркнем: потребности обрабатывающей промышленности в природном газе как энергоносителе и сырье, а также вопросы отопления жилья, в данной работе не рассматривались. Речь идет исключительно об электричестве, о генерации электроэнергии.

Исследование содержит два ключевых тезиса. Первый: нет никакой необходимости отказываться от отключения к концу 2022 года последних трех действующих энергоблоков атомных электростанций (АЭС). Второй: правительству ФРГ не придется пересматривать свой план досрочного закрытия всех угольных электростанций уже в 2030 году вместо намеченного ранее 2038 года. Однако в следующем году надо быть готовым к существенному увеличению угольной генерации электроэнергии.

Атомная энергетика ФРГ тоже сильно зависит от России

Тезис про отключение АЭС является реакцией на предложения временно отложить окончательный отказ Германии от атомной энергетики, намеченный на конец этого года. С такой идеей некоторые немецкие политики и СМИ начали выступать еще прошлой осенью в обстановке резкого удорожания природного газа. На фоне войны России против Украины и дискуссий о необходимости ввести эмбарго ЕС на импорт российских энергоносителей призывы пересмотреть решение, принятое в 2011 году под впечатлением аварии на японской АЭС "Фукусима", стали звучать более настойчиво.

Атомная электростанция Isar 2 в Баварии - одна из последних трех действующих немецких АЭС

Так, в начале апреля Маркус Зёдер (Markus Söder), премьер-министр Баварии и лидер консервативной партии ХСС (блок ХДС/ХСС на федеральном уровне находится в оппозиции), предложил до тех пор, пока Германия не обеспечит себе замену газа из России, "как минимум на пять лет" продлить срок действия не только трех оставшихся энергоблоков АЭС, но еще и двух из тех трех, что были отключены в декабре 2021 года.

Это предложение, как и следовало ожидать, резко раскритиковали некоторые немецкие экологические организации, в том числе BUND и Greenpeace. Однако упор они сделали при этом не на экологию, а на чрезвычайно актуальную сейчас тему снижения зависимости от поставок российских энергоносителей. Они напомнили, что примерно 40% европейского импорта урана приходятся на Россию и Казахстан и что оставшиеся энергоблоки немецких АЭС также в значительной мере работают на российском ядерном топливе.

Германия обойдется без трех АЭС и половины газовой генерации

В свою очередь, ученые DIW (являющиеся сторонниками отказа от атомной энергии) подошли к проблеме с чисто количественной точки зрения: в основу своего анализа они положили мощность имеющихся электростанций и объемы производимой ими электроэнергии.

При этом они опирались на данные за 2020 год, когда из-за пандемии потребление электричества снизилось в ФРГ по сравнению с предшествующим годом на 3,5%. Авторы исследования считают, что и в нынешнем году, и в следующем спрос на электроэнергию со стороны промышленных потребителей окажется примерно таким же низким из-за чрезвычайной дороговизны энергии, заставляющей снижать объемы производства, и других кризисных явлений (например, перебоев в логистических цепочках и вынужденных простоев на предприятиях).

Одна из самых современных газовых электростанций Irsching 5 уже сейчас работает только как резервная

Так вот, после отключения трех оставшихся энергоблоков АЭС производство электроэнергии в Германии сократится в 2023 году на 64 тераватт-часа (ТВтч). Еще 43 ТВтч будет недополучено в случае сокращения на 45% генерации на газовых электростанциях: в 2020 году они выработали рекордные за целое десятилетие 95 ТВтч. Таким образом, ученые DIW исходят из того, что даже в случае полного прекращения поставок газа из России придется отключать не все, а приблизительно только половину немецких газовых электростанций, а остальные смогут и дальше работать благодаря импорту из других стран.

Что же касается задачи компенсировать потерю более чем ста тераватт-часов электроэнергии, то с ней, согласно расчетам авторов исследования, вполне справится возобновляемая энергетика (ветряные генераторы, солнечные батареи, биогазовые установки, гидроэлектростанции) при гибком увеличении в необходимых объемах производства на угольных электростанциях.

ВИЭ уже производят в Германии половину электричества

Тем, кто мало знаком с современной немецкой электроэнергетикой, подобный план может показаться иллюзорным, однако напомним, что еще в 1-м полугодии 2020 года немецкая электроэнергетика впервые выработала с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) свыше половины электричества - 50,2%. В 2021 году этот показатель снизился до 42,2%, а в 1-м квартале нынешнего года вновь превысил 50%.

Ветропарк в Эмдене на берегу Северного моря на северо-западе ФРГ

Прекрасно понимая, насколько большую роль в работе ВИЭ играет погода, ученые DIW вывели на основе метеорологических данных за период с 1980 по 2019 год средние величины вероятного количества ветра и солнца. После этого они подсчитали уже имеющийся потенциал ветряной и солнечной энергетики и приплюсовали те мощности, которые, согласно имеющимся планам, еще войдут в строй к лету 2023 года.

В результате получилось, что производство с помощью только этих двух основных типов ВИЭ может вырасти с 153 ТВтч в 2020 году до примерно 184 ТВтч в следующем. В зависимости от погоды и других факторов данный показатель может оказаться на 15 ТВтч ниже или на 17 ТВтч выше, отмечается в исследовании.

Резкое увеличение выработки на угольных электростанциях продлится всего год

Недостающие объемы электроэнергии вполне смогут произвести угольные электростанции. В 2015 году они обеспечили 270 ТВтч, а к 2020 году их выработка снизилась до 130 ТВтч, указывают ученые DIW.

Однако сами мощности в большинстве случаев еще остались работоспособными, они частично переведены в резерв либо законсервированы, так что в 2023 году производство на немецких угольных электростанциях вполне можно было бы вновь довести до 207 ТВтч и при необходимости даже до 2020 ТВтч. В исследовании конкретно указывается, какие именно электростанции можно будет вывести из резерва, а какие следовало бы расконсервировать и привести в состояние готовности.

Электростанцию на буром угле Jänschwalde на востоке Германии планируется закрыть в 2028 году

При этом речь идет об электростанциях, работающих как на буром угле, который в достаточном количестве имеется в Германии, так и на импортном каменном угле. После вступления в силу в августе этого года эмбарго ЕС на российский каменный уголь, обеспечивавший в последние несколько лет до 60% потребностей ФРГ, поставки из России можно будет "сравнительно легко" заменить импортом из США и Колумбии, а также из Южной Африки, Казахстана, Индонезии и Австралии. Это традиционные поставщики угля в ЕС, указывается в исследовании.

Уже в 2024 году, согласно подсчетам ученых DIW, временное вынужденное расширение производства электроэнергии с помощью бурого и каменного угля закончится и объемы выработки вновь начнут быстро падать, прежде всего из-за форсированного развития возобновляемой энергетики, предусмотренного опубликованной в апреле специальной программой правительства ФРГ. Поэтому его планы в рамках защиты глобального климата досрочно прекратить угольную генерацию электроэнергии в Германии уже в 2030 году остаются осуществимыми, убеждены авторы исследования.

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