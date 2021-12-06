Останется ли ФРГ без света, если не будет ни АЭС, ни угля и газа из РФ

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Как обеспечить электричеством страну, которая отказывается от атомной энергии и одновременно сокращает импорт российских энергоносителей? Институт DIW представил подробные расчеты.
Германия отказывается от атомной энергии, приступила к поэтапному отключению угольных электростанций, поддерживает эмбарго на импорт российского угля и допускает возможность прекращения поставок газа из России, будь то в результате эмбарго ЕС или решения Москвы перекрыть кран. Но как в такой ситуации крупнейшая экономика Европы с населением в 83 млн человек собирается обеспечивать себя электроэнергией? Нет ли опасности, что самое позднее следующей зимой немцы вдруг окажутся без света?
Нет, утверждают ученые Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, такой опасности не будет ни в 2023 году, ни в последующий период. Коллектив из девяти специалистов под руководством профессора Клаудии Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющей отдел энергетики, транспорта и экологии, представил исследование с математическими моделями развития ситуации в электроэнергетике ФРГ.
Подчеркнем: потребности обрабатывающей промышленности в природном газе как энергоносителе и сырье, а также вопросы отопления жилья, в данной работе не рассматривались. Речь идет исключительно об электричестве, о генерации электроэнергии.
Исследование содержит два ключевых тезиса. Первый: нет никакой необходимости отказываться от отключения к концу 2022 года последних трех действующих энергоблоков атомных электростанций (АЭС). Второй: правительству ФРГ не придется пересматривать свой план досрочного закрытия всех угольных электростанций уже в 2030 году вместо намеченного ранее 2038 года. Однако в следующем году надо быть готовым к существенному увеличению угольной генерации электроэнергии.
Тезис про отключение АЭС является реакцией на предложения временно отложить окончательный отказ Германии от атомной энергетики, намеченный на конец этого года. С такой идеей некоторые немецкие политики и СМИ начали выступать еще прошлой осенью в обстановке резкого удорожания природного газа. На фоне войны России против Украины и дискуссий о необходимости ввести эмбарго ЕС на импорт российских энергоносителей призывы пересмотреть решение, принятое в 2011 году под впечатлением аварии на японской АЭС "Фукусима", стали звучать более настойчиво.
Так, в начале апреля Маркус Зёдер (Markus Söder), премьер-министр Баварии и лидер консервативной партии ХСС (блок ХДС/ХСС на федеральном уровне находится в оппозиции), предложил до тех пор, пока Германия не обеспечит себе замену газа из России, "как минимум на пять лет" продлить срок действия не только трех оставшихся энергоблоков АЭС, но еще и двух из тех трех, что были отключены в декабре 2021 года.
Это предложение, как и следовало ожидать, резко раскритиковали некоторые немецкие экологические организации, в том числе BUND и Greenpeace. Однако упор они сделали при этом не на экологию, а на чрезвычайно актуальную сейчас тему снижения зависимости от поставок российских энергоносителей. Они напомнили, что примерно 40% европейского импорта урана приходятся на Россию и Казахстан и что оставшиеся энергоблоки немецких АЭС также в значительной мере работают на российском ядерном топливе.
В свою очередь, ученые DIW (являющиеся сторонниками отказа от атомной энергии) подошли к проблеме с чисто количественной точки зрения: в основу своего анализа они положили мощность имеющихся электростанций и объемы производимой ими электроэнергии.
При этом они опирались на данные за 2020 год, когда из-за пандемии потребление электричества снизилось в ФРГ по сравнению с предшествующим годом на 3,5%. Авторы исследования считают, что и в нынешнем году, и в следующем спрос на электроэнергию со стороны промышленных потребителей окажется примерно таким же низким из-за чрезвычайной дороговизны энергии, заставляющей снижать объемы производства, и других кризисных явлений (например, перебоев в логистических цепочках и вынужденных простоев на предприятиях).
Одна из самых современных газовых электростанций Irsching 5 уже сейчас работает только как резервная
Так вот, после отключения трех оставшихся энергоблоков АЭС производство электроэнергии в Германии сократится в 2023 году на 64 тераватт-часа (ТВтч). Еще 43 ТВтч будет недополучено в случае сокращения на 45% генерации на газовых электростанциях: в 2020 году они выработали рекордные за целое десятилетие 95 ТВтч. Таким образом, ученые DIW исходят из того, что даже в случае полного прекращения поставок газа из России придется отключать не все, а приблизительно только половину немецких газовых электростанций, а остальные смогут и дальше работать благодаря импорту из других стран.
Что же касается задачи компенсировать потерю более чем ста тераватт-часов электроэнергии, то с ней, согласно расчетам авторов исследования, вполне справится возобновляемая энергетика (ветряные генераторы, солнечные батареи, биогазовые установки, гидроэлектростанции) при гибком увеличении в необходимых объемах производства на угольных электростанциях.
Тем, кто мало знаком с современной немецкой электроэнергетикой, подобный план может показаться иллюзорным, однако напомним, что еще в 1-м полугодии 2020 года немецкая электроэнергетика впервые выработала с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) свыше половины электричества - 50,2%. В 2021 году этот показатель снизился до 42,2%, а в 1-м квартале нынешнего года вновь превысил 50%.
Прекрасно понимая, насколько большую роль в работе ВИЭ играет погода, ученые DIW вывели на основе метеорологических данных за период с 1980 по 2019 год средние величины вероятного количества ветра и солнца. После этого они подсчитали уже имеющийся потенциал ветряной и солнечной энергетики и приплюсовали те мощности, которые, согласно имеющимся планам, еще войдут в строй к лету 2023 года.
В результате получилось, что производство с помощью только этих двух основных типов ВИЭ может вырасти с 153 ТВтч в 2020 году до примерно 184 ТВтч в следующем. В зависимости от погоды и других факторов данный показатель может оказаться на 15 ТВтч ниже или на 17 ТВтч выше, отмечается в исследовании.
Недостающие объемы электроэнергии вполне смогут произвести угольные электростанции. В 2015 году они обеспечили 270 ТВтч, а к 2020 году их выработка снизилась до 130 ТВтч, указывают ученые DIW.
Однако сами мощности в большинстве случаев еще остались работоспособными, они частично переведены в резерв либо законсервированы, так что в 2023 году производство на немецких угольных электростанциях вполне можно было бы вновь довести до 207 ТВтч и при необходимости даже до 2020 ТВтч. В исследовании конкретно указывается, какие именно электростанции можно будет вывести из резерва, а какие следовало бы расконсервировать и привести в состояние готовности.
При этом речь идет об электростанциях, работающих как на буром угле, который в достаточном количестве имеется в Германии, так и на импортном каменном угле. После вступления в силу в августе этого года эмбарго ЕС на российский каменный уголь, обеспечивавший в последние несколько лет до 60% потребностей ФРГ, поставки из России можно будет "сравнительно легко" заменить импортом из США и Колумбии, а также из Южной Африки, Казахстана, Индонезии и Австралии. Это традиционные поставщики угля в ЕС, указывается в исследовании.
Уже в 2024 году, согласно подсчетам ученых DIW, временное вынужденное расширение производства электроэнергии с помощью бурого и каменного угля закончится и объемы выработки вновь начнут быстро падать, прежде всего из-за форсированного развития возобновляемой энергетики, предусмотренного опубликованной в апреле специальной программой правительства ФРГ. Поэтому его планы в рамках защиты глобального климата досрочно прекратить угольную генерацию электроэнергии в Германии уже в 2030 году остаются осуществимыми, убеждены авторы исследования.
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