Ветер и солнце вновь обеспечивают свыше 50% электроэнергии в Германии

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вернули себе роль важнейшего производителя электричества в Германии. В завершающемся 1-м квартале они выработали, по предварительным оценкам, около 74,5 млрд киловатт-часов (кВт∙ч) электроэнергии. Это примерно на 25% больше, чем в аналогичный период 2021 года. За первые два месяца года ВИЭ обеспечили в среднем 54% потребления электроэнергии в ФРГ: 47% в январе и 62% в феврале.

Сильные ветра в январе-феврале и яркое солнце в марте

Такие данные опубликовали 28 марта Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) и Центр исследований солнечной и водородной энергии федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW).

В первые два месяца 2022 года резкий рост производства "зеленого" электричества произошел благодаря сильным ветрам и особенно из-за обрушившихся на территорию Германии трех ураганов. В результате в феврале немецкая ветряная энергетика установила рекорд, впервые в своей истории выработав за месяц 20,6 млрд кВт∙ч.

Солнечные батареи на крыше нового здания ратуши в городе Фрайбурге на юго-западе ФРГ

А во второй половине марта длительный блокирующий антициклон вызвал многодневную безоблачную погоду. Она, в свою очередь, обеспечила значительный рост выработки энергии солнечными электростанциями, а также бесчисленными солнечными панелями на крышах жилых домов, офисных зданий и хозяйственных построек.

Таким образом, немецкие возобновляемые источники энергии (помимо ветра и солнца это биомасса и немного гидроэнергетики) вновь вырвались вперед в соревновании с традиционной электроэнергетикой (местный бурый и импортный каменный уголь, остатки атомной энергетики и в незначительной мере нефть).

Почему доля ВИЭ в электроэнергетике ФРГ снизилась в 2021 году

В 2021 году доля ВИЭ в производстве электроэнергии снизилась, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), до 42,4%. До этого, в 2020 году, этот показатель достиг небывалых 47,1%. Тогда, в первой половине позапрошлого года, возобновляемая энергетика впервые обеспечила свыше половины всего выработанного в Германии электричества: 50,2%. И вот теперь, два года спустя, она вновь выходит в лидеры - благодаря подходящей погоде и росту числа работающих на ВИЭ установок.

Ветропарк в федеральной земле Бранденбург на северо-востоке ФРГ

Прошлогоднее снижение доли ВИЭ было вызвано главным образом падением выработки ветровой электроэнергии весной 2021 года. Относительно безветренная погода привела к более активному потреблению электростанциями угля и природного газа, что, наряду с затянувшимся отопительным сезоном из-за непривычно холодной погоды в апреле, вызвало падение запасов в немецких подземных хранилищах газа (ПХГ) до многолетнего минимума. Это считается одной из причин последовавшего затем взлета цен на голубое топливо.

Соответственно, в этом году ситуация обратная: широкомасштабная генерация "зеленого" электричества позволила сократить использование угля и резко затормозила дальнейшее снижение уровня заполнения немецких газохранилищ. Он оказался прошлой осенью необычно низким, а зимой быстро падал, что в значительной мере было связано с целенаправленной политикой "Газпрома", державшим практически пустым крупнейшее в Германии ПХГ Rehden.

Цель: независимость от ископаемых энергоносителей и импорта из России

В 2020 году возобновляемая энергетика ФРГ, согласно Destatis, произвела 237,6 млрд кВт ч "зеленого" электричества. За первые три месяца 2022 года генерация с помощью ВИЭ уже составила 74,5 млрд кВт ч. Тем самым создан серьезный задел для нового рекорда по итогам всего нынешнего года, хотя объемы получаемого с помощью ветра и солнца электричества пока, до создания разнообразных промышленных систем накопления энергии, подвержены сильным колебаниям.

Угольный карьер Гарцвайлер на западе ФРГ: ветрогенераторы постепенно заменяют бурый уголь

Однако "высокая доля возобновляемой энергии в первые месяцы этого года не должна ввозить нас в заблуждение: развитие ВИЭ идет слишком медленно". Так прокомментировала полученные данные генеральный директор BDEW Керстин Андреэ (Kerstin Andreae). По ее словам, "война в Украине и связанные с ней опасения по поводу энергоснабжения Европы весьма наглядно показывают, насколько важно побыстрее обрести независимость от ископаемых энергоносителей и тем самым также от импортных поставок из России".

Смотрите также:

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Электростанция из аккумуляторов Как хранить в промышленных масштабах излишки электроэнергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями? Соединить как можно больше аккумуляторов! В Германии эту технологию с 2014 года отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге (фото). По соседству, в Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт.

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Большие батареи на маленьком острове Крупнейшие аккумуляторные электростанции действуют в США и странах Азии. А на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские Антилы) с помощью этой технологии резко снизили завоз топлива для дизельных электрогенераторов. Днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает солнечная электростанция, а вечером и ночью - ее аккумуляторы, установленные фирмой из ФРГ.

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Главное - хорошие насосы Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Место хранения - норвежские фьорды Оптимальные природные условия для ГАЭС - в норвежских фьордах. Поэтому по такому кабелю с 2020 года подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там они будут храниться до востребования.

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Электроэнергия превращается в газ Избытки электроэнергии можно хранить в виде газа. Методом электролиза из обычной воды выделяется водород, который с помощью СО2 превращается в метан. Его закачивают в газохранилища или на месте используют для заправки автомобилей. Идея технологии Power-to-Gas родилась в 2008 году в ФРГ, сейчас здесь около 30 опытно-промышленных установок. На снимке - пилотный проект в Рапперсвиле (Швейцария).

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Водород в сжиженном виде Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников В чем тут соль? Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Каверна в роли подземной батарейки На северо-западе Германии много каверн - пещер в соляных пластах. Одну из них энергетическая компания EWE и ученые университета Йены превратили в полигон для испытания технологии хранения электроэнергии в соляном растворе, обогащенном особыми полимерами, которые значительно повышают эффективность химических процессов. По сути дела, речь идет о попытке создать гигантскую подземную батарейку.

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Крупнейший "кипятильник" Европы Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего "кипятильника" Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.

Технологии хранения энергии из возобновляемых источников Накопители энергии на четырех колесах Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае). Автор: Андрей Гурков

