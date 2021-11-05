 Ветер и солнце вновь обеспечивают свыше 50% электроэнергии в Германии | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 28.03.2022

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Экономика

Ветер и солнце вновь обеспечивают свыше 50% электроэнергии в Германии

Возобновляемая энергетика ФРГ: новые рекорды при производстве электричества с помощью ВИЭ способствуют снижению зависимости от энергоносителей из России.

Солнечные батареи на фоне ветрогенераторов

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вернули себе роль важнейшего производителя электричества в Германии. В завершающемся 1-м квартале они выработали, по предварительным оценкам, около 74,5 млрд киловатт-часов (кВт∙ч) электроэнергии. Это примерно на 25% больше, чем в аналогичный период 2021 года. За первые два месяца года ВИЭ обеспечили в среднем 54% потребления электроэнергии в ФРГ: 47% в январе и 62% в феврале. 

Сильные ветра в январе-феврале и яркое солнце в марте

Такие данные опубликовали 28 марта Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) и Центр исследований солнечной и водородной энергии федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW).

В первые два месяца 2022 года резкий рост производства "зеленого" электричества произошел благодаря сильным ветрам и особенно из-за обрушившихся на территорию Германии трех ураганов. В результате в феврале немецкая ветряная энергетика установила рекорд, впервые в своей истории выработав за месяц 20,6 млрд кВт∙ч.

Солнечные батареи на крыше нового здания ратуши в городе Фрайбурге на юго-западе ФРГ

Солнечные батареи на крыше нового здания ратуши в городе Фрайбурге на юго-западе ФРГ

А во второй половине марта длительный блокирующий антициклон вызвал многодневную безоблачную погоду. Она, в свою очередь, обеспечила значительный рост выработки энергии солнечными электростанциями, а также бесчисленными солнечными панелями на крышах жилых домов, офисных зданий и хозяйственных построек.

Таким образом, немецкие возобновляемые источники энергии (помимо ветра и солнца это биомасса и немного гидроэнергетики) вновь вырвались вперед в соревновании с традиционной электроэнергетикой (местный бурый и импортный каменный уголь, остатки атомной энергетики и в незначительной мере нефть).

Почему доля ВИЭ в электроэнергетике ФРГ снизилась в 2021 году

В 2021 году доля ВИЭ в производстве электроэнергии снизилась, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), до 42,4%. До этого, в 2020 году, этот показатель достиг небывалых 47,1%. Тогда, в первой половине позапрошлого года, возобновляемая энергетика впервые обеспечила свыше половины всего выработанного в Германии электричества: 50,2%. И вот теперь, два года спустя, она вновь выходит в лидеры - благодаря подходящей погоде и росту числа работающих на ВИЭ установок. 

Ветропарк в федеральной земле Бранденбург на северо-востоке ФРГ

Ветропарк в федеральной земле Бранденбург на северо-востоке ФРГ

Прошлогоднее снижение доли ВИЭ было вызвано главным образом падением выработки ветровой электроэнергии весной 2021 года. Относительно безветренная погода привела к более активному потреблению электростанциями угля и природного газа, что, наряду с затянувшимся отопительным сезоном из-за непривычно холодной погоды в апреле, вызвало падение запасов в немецких подземных хранилищах газа (ПХГ) до многолетнего минимума. Это считается одной из причин последовавшего затем взлета цен на голубое топливо.

Соответственно, в этом году ситуация обратная: широкомасштабная генерация "зеленого" электричества позволила сократить использование угля и резко затормозила дальнейшее снижение уровня заполнения немецких газохранилищ. Он оказался прошлой осенью необычно низким, а зимой быстро падал, что в значительной мере было связано с целенаправленной политикой "Газпрома", державшим практически пустым крупнейшее в Германии ПХГ Rehden

Цель: независимость от ископаемых энергоносителей и импорта из России   

В 2020 году возобновляемая энергетика ФРГ, согласно Destatis, произвела 237,6 млрд кВт ч "зеленого" электричества. За первые три месяца 2022 года генерация с помощью ВИЭ уже составила 74,5 млрд кВт ч. Тем самым создан серьезный задел для нового рекорда по итогам всего нынешнего года, хотя объемы получаемого с помощью ветра и солнца электричества пока, до создания разнообразных промышленных систем накопления энергии, подвержены сильным колебаниям.

Угольный карьер Гарцвайлер на западе ФРГ с ветрогенераторами

Угольный карьер Гарцвайлер на западе ФРГ: ветрогенераторы постепенно заменяют бурый уголь

Однако "высокая доля возобновляемой энергии в первые месяцы этого года не должна ввозить нас в заблуждение: развитие ВИЭ идет слишком медленно". Так прокомментировала полученные данные генеральный директор BDEW Керстин Андреэ (Kerstin Andreae). По ее словам, "война в Украине и связанные с ней опасения по поводу энергоснабжения Европы весьма наглядно показывают, насколько важно побыстрее обрести независимость от ископаемых энергоносителей и тем самым также от импортных поставок из России".  

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    Автор: Андрей Гурков


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