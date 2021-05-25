 Подводный кабель NordLink соединил ветропарки Германии и ГЭС Норвегии | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 28.05.2021

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Экономика

Подводный кабель NordLink соединил ветропарки Германии и ГЭС Норвегии

Зеленой энергетике нужно решить проблему хранения избыточной электроэнергии. Линия электропередачи в Северном море поможет выравнивать графики нагрузки энергосистем двух стран.

Доставка кабельного барабана для прокладки NordLink

Электрические кабели для NordLink доставлялись на таких кабельных барабанах

Германия и Норвегия отныне будут совместно использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), помогая друг другу на коммерческой основе выравнивать графики нагрузки своих энергосистем. Именно в этом состоит суть инфраструктурного проекта NordLink - прокладки по дну Северного моря силового кабеля общей протяженностью 623 километра.

"Аккумуляторная батарея" для немецких ВИЭ

Эта подводная высоковольтная линия электропередачи постоянного тока мощностью 1400 мегаватт (МВт) соединила ветряные и солнечные электростанции на севере Германии с норвежскими гидроэлектростанциями (ГЭС). Ее сооружение потребовало пяти лет и порядка 2 млрд евро инвестиций. Зато теперь, по образному выражению журналистов, немецкие ВИЭ подключены к большой "аккумуляторной батарее". 

Видеоконференция глав правительств Норвегии и ФРГ, Сульберг и Меркель, по случаю старта NordLink

27 мая 2021. Видеоконференция лидеров Норвегии и ФРГ, Сульберг и Меркель, по случаю старта NordLink

Прокладка подводного кабеля, одного из самых протяженных в мире, была завершена еще осенью 2020 года, затем несколько месяцев продолжались технические испытания и работа линии в пробном режиме, после чего в апреле началось ее коммерческое использование. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг непременно хотели принять участие в официальной церемонии сдачи в эксплуатацию NordLink, чтобы тем самым подчеркнуть большое значение проекта для развития зеленой энергетики в своих странах и в целом для энергетического перехода в Европе.

Торжественное мероприятие состоялось 27 мая в виртуальном формате. В нем участвовали министры экономики двух стран, а также руководители компаний-инвесторов. Это государственные операторы электрических сетей Statnett из Норвегии и Tennet из Нидерландов (активно работающий в Германии через дочернюю компанию), а также государственный банк ФРГ KfW.  

Ключевая проблема ветряной и солнечной энергетики и вариант ее решения

Инфографика Подводный силовой кабель NordLink

Задача NordLink - внести вклад в решение ключевой проблемы ветряной и солнечной энергетики, которая состоит в высокой зависимости от погодных условий. Ветер дует и солнце светит далеко не всегда именно в тот момент, когда электроэнергия особенно востребована. В результате, ветрогенераторы и солнечные панели то не в состоянии удовлетворить подскочивший спрос, то работают впустую. Необходимы технологии, способные временно аккумулировать избытки зеленого электричества и тем самым выравнивать графики нагрузки энергосистемы. Иными словами, нужны накопители энергии.

Идея NordLink состоит в том, чтобы фактически превратить в такие накопители норвежские гидроэлектростанции. Норвегия - крупнейший в Европе, наряду с Россией, производитель гидроэнергии, которая обеспечивает свыше 90% потребляемого в стране электричества и его экспортные поставки. Большинство ГЭС расположены на юге страны.

А на северо-западе Германии, где почти неустанно дуют ветры Атлантики, на суше и все чаще на море действует растущее число ветропарков, к тому же весьма широко используются солнечные батареи. При сильном ветре, ярком солнце и временно низком спросе эти ВИЭ производят избыточную электроэнергию.

Норвежское судно-кабелеукладчик Nexans Skagerrak во время работы во фьорде

Норвежское судно-кабелеукладчик Nexans Skagerrak во время работы во фьорде

Отныне крайне дешевое в такие моменты зеленое электричество будут перебрасывать по NordLink в Норвегию и там использовать в местных сетях, что позволит гидроэлектростанциям останавливать турбины и накапливать воду в водохранилищах. Это особенно важно в сухие и тем более засушливые летние месяцы, которые в условиях изменения климата становятся все более вероятными.

В свою очередь, в периоды высокого спроса на северо-западе ФРГ норвежские ГЭС будут "возвращать" туда зеленую электроэнергию и при необходимости "добавлять свою". По данным компании Tennet, новый подводный силовой кабель способен обеспечить снабжение свыше 3,6 млн домашних хозяйств. Это не решает полностью проблему выравнивания производства на установках ВИЭ в регионе, но это часть решения. 

Новая бизнес-модель для Норвегии вместо экспорта нефти и газа

А Норвегия, крупный поставщик нефти и газа в Германию и другие страны Евросоюза (в который сама она не входит), благодаря этому проекту расширяет свои возможности для экспорта зеленого электричества в ЕС. Что, несомненно, облегчит ей постепенный отказ от добычи ископаемых энергоносителей на пути к климатической нейтральности.

Так, норвежская и нидерландская энергосистемы уже с 2008 года соединены подводным силовым кабелем NorNet, который проложили все те же компании Statnett и Tennet. Огромный опыт накоплен при эксплуатации подводной ЛЭП между Норвегией и Данией Cross-Skagerrak, вошедшей в строй еще в 1977 году. По суше можно поставлять электроэнергию в соседнюю Швецию, которая по дну Балтийского моря соединена с целым рядом других стран ЕС.

Подводный силовой кабель в разрезе

Так в разрезе выглядят подводные силовые кабели

К тому же еще в этом году ожидается завершение прокладки самого длинного в мире подводного силового кабеля North Sea Network Link протяженностью свыше 720 километров, который соединит Норвегию с Англией и будет действовать по тому же принципу, что и новая ЛЭП с Германией. Так что "брать на хранение" зеленое электричество европейских стран явно становится для Норвегии новой и перспективной бизнес-моделью. 

Весьма символическая деталь. В Германии NordLink заканчивается в городке Вильстер в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн примерно в 10 километрах от АЭС Brokdorf, которая в рамках немецкой программы отказа от атомной энергетики будет отключена самое позднее в конце 2021 года. Оба энергетических объекта обладают фактически одинаковой мощностью: 1400 МВт.

Смотрите также:

  • Экспериментальная аккумуляторная электростанция в Магдебурге

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электростанция из аккумуляторов

    Как хранить в промышленных масштабах излишки электроэнергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями? Соединить как можно больше аккумуляторов! В Германии эту технологию с 2014 года отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге (фото). По соседству, в Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт.

  • Солнечная и аккумуляторная электростанция на острове Синт-Эстатиус

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Большие батареи на маленьком острове

    Крупнейшие аккумуляторные электростанции действуют в США и странах Азии. А на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские Антилы) с помощью этой технологии резко снизили завоз топлива для дизельных электрогенераторов. Днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает солнечная электростанция, а вечером и ночью - ее аккумуляторы, установленные фирмой из ФРГ.

  • Гидроаккумулирующая электростанция в Хердеке

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Главное - хорошие насосы

    Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.

  • Кабель ЛЭП NordLink

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Место хранения - норвежские фьорды

    Оптимальные природные условия для ГАЭС - в норвежских фьордах. Поэтому по такому кабелю с 2020 года подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там они будут храниться до востребования.

  • Пилотный проект Power-to-Gas в Рапперсвиле (Швейцария).

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электроэнергия превращается в газ

    Избытки электроэнергии можно хранить в виде газа. Методом электролиза из обычной воды выделяется водород, который с помощью СО2 превращается в метан. Его закачивают в газохранилища или на месте используют для заправки автомобилей. Идея технологии Power-to-Gas родилась в 2008 году в ФРГ, сейчас здесь около 30 опытно-промышленных установок. На снимке - пилотный проект в Рапперсвиле (Швейцария).

  • Цистерна с органической жидкостью для перевозки водорода.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Водород в сжиженном виде

    Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.

  • Солнечная электростанция близ города Уарзазат в Марокко.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    В чем тут соль?

    Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.

  • Ученые университета Йены представляют проект Brine4power

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Каверна в роли подземной батарейки

    На северо-западе Германии много каверн - пещер в соляных пластах. Одну из них энергетическая компания EWE и ученые университета Йены превратили в полигон для испытания технологии хранения электроэнергии в соляном растворе, обогащенном особыми полимерами, которые значительно повышают эффективность химических процессов. По сути дела, речь идет о попытке создать гигантскую подземную батарейку.

  • Проект Power-to-Heat в Берлине.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Крупнейший "кипятильник" Европы

    Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего "кипятильника" Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.

  • Зарядная станция для электромобилей в Китае.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Накопители энергии на четырех колесах

    Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае).

    Автор: Андрей Гурков


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