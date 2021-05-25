Подводный кабель NordLink соединил ветропарки Германии и ГЭС Норвегии

Германия и Норвегия отныне будут совместно использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), помогая друг другу на коммерческой основе выравнивать графики нагрузки своих энергосистем. Именно в этом состоит суть инфраструктурного проекта NordLink - прокладки по дну Северного моря силового кабеля общей протяженностью 623 километра.

"Аккумуляторная батарея" для немецких ВИЭ

Эта подводная высоковольтная линия электропередачи постоянного тока мощностью 1400 мегаватт (МВт) соединила ветряные и солнечные электростанции на севере Германии с норвежскими гидроэлектростанциями (ГЭС). Ее сооружение потребовало пяти лет и порядка 2 млрд евро инвестиций. Зато теперь, по образному выражению журналистов, немецкие ВИЭ подключены к большой "аккумуляторной батарее".

27 мая 2021. Видеоконференция лидеров Норвегии и ФРГ, Сульберг и Меркель, по случаю старта NordLink

Прокладка подводного кабеля, одного из самых протяженных в мире, была завершена еще осенью 2020 года, затем несколько месяцев продолжались технические испытания и работа линии в пробном режиме, после чего в апреле началось ее коммерческое использование. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг непременно хотели принять участие в официальной церемонии сдачи в эксплуатацию NordLink, чтобы тем самым подчеркнуть большое значение проекта для развития зеленой энергетики в своих странах и в целом для энергетического перехода в Европе.

Торжественное мероприятие состоялось 27 мая в виртуальном формате. В нем участвовали министры экономики двух стран, а также руководители компаний-инвесторов. Это государственные операторы электрических сетей Statnett из Норвегии и Tennet из Нидерландов (активно работающий в Германии через дочернюю компанию), а также государственный банк ФРГ KfW.

Ключевая проблема ветряной и солнечной энергетики и вариант ее решения

Задача NordLink - внести вклад в решение ключевой проблемы ветряной и солнечной энергетики, которая состоит в высокой зависимости от погодных условий. Ветер дует и солнце светит далеко не всегда именно в тот момент, когда электроэнергия особенно востребована. В результате, ветрогенераторы и солнечные панели то не в состоянии удовлетворить подскочивший спрос, то работают впустую. Необходимы технологии, способные временно аккумулировать избытки зеленого электричества и тем самым выравнивать графики нагрузки энергосистемы. Иными словами, нужны накопители энергии.

Идея NordLink состоит в том, чтобы фактически превратить в такие накопители норвежские гидроэлектростанции. Норвегия - крупнейший в Европе, наряду с Россией, производитель гидроэнергии, которая обеспечивает свыше 90% потребляемого в стране электричества и его экспортные поставки. Большинство ГЭС расположены на юге страны.

А на северо-западе Германии, где почти неустанно дуют ветры Атлантики, на суше и все чаще на море действует растущее число ветропарков, к тому же весьма широко используются солнечные батареи. При сильном ветре, ярком солнце и временно низком спросе эти ВИЭ производят избыточную электроэнергию.

Норвежское судно-кабелеукладчик Nexans Skagerrak во время работы во фьорде

Отныне крайне дешевое в такие моменты зеленое электричество будут перебрасывать по NordLink в Норвегию и там использовать в местных сетях, что позволит гидроэлектростанциям останавливать турбины и накапливать воду в водохранилищах. Это особенно важно в сухие и тем более засушливые летние месяцы, которые в условиях изменения климата становятся все более вероятными.

В свою очередь, в периоды высокого спроса на северо-западе ФРГ норвежские ГЭС будут "возвращать" туда зеленую электроэнергию и при необходимости "добавлять свою". По данным компании Tennet, новый подводный силовой кабель способен обеспечить снабжение свыше 3,6 млн домашних хозяйств. Это не решает полностью проблему выравнивания производства на установках ВИЭ в регионе, но это часть решения.

Новая бизнес-модель для Норвегии вместо экспорта нефти и газа

А Норвегия, крупный поставщик нефти и газа в Германию и другие страны Евросоюза (в который сама она не входит), благодаря этому проекту расширяет свои возможности для экспорта зеленого электричества в ЕС. Что, несомненно, облегчит ей постепенный отказ от добычи ископаемых энергоносителей на пути к климатической нейтральности.

Так, норвежская и нидерландская энергосистемы уже с 2008 года соединены подводным силовым кабелем NorNet, который проложили все те же компании Statnett и Tennet. Огромный опыт накоплен при эксплуатации подводной ЛЭП между Норвегией и Данией Cross-Skagerrak, вошедшей в строй еще в 1977 году. По суше можно поставлять электроэнергию в соседнюю Швецию, которая по дну Балтийского моря соединена с целым рядом других стран ЕС.

Так в разрезе выглядят подводные силовые кабели

К тому же еще в этом году ожидается завершение прокладки самого длинного в мире подводного силового кабеля North Sea Network Link протяженностью свыше 720 километров, который соединит Норвегию с Англией и будет действовать по тому же принципу, что и новая ЛЭП с Германией. Так что "брать на хранение" зеленое электричество европейских стран явно становится для Норвегии новой и перспективной бизнес-моделью.

Весьма символическая деталь. В Германии NordLink заканчивается в городке Вильстер в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн примерно в 10 километрах от АЭС Brokdorf, которая в рамках немецкой программы отказа от атомной энергетики будет отключена самое позднее в конце 2021 года. Оба энергетических объекта обладают фактически одинаковой мощностью: 1400 МВт.

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