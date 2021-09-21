Дефицит газа в Европе: когда немцы начнут мерзнуть и сколько переплатят?

Будут ли европейцы мерзнуть этой зимой? И как много им придется платить за тепло и свет? В России, на родине "Газпрома", СМИ уже не первый день широко освещают возникший в Европе дефицит природного газа, а в русскоязычных соцсетях весьма популярен образ "замерзающей Германии".

Теперь и в немецких СМИ, долго не замечавших проблему рекордного взлета цен на голубое топливо и необычайно низкого уровня заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ), буквально лавинообразно нарастает количество сообщений и статей на эту тему. При этом публикуется все больше цифр и фактов, позволяющих судить о реальных масштабах нехватки топлива и возможных последствиях. Так что же на самом деле грозит - или не грозит - предстоящей зимой домашним хозяйствам в странах Евросоюза и, в частности, в Германии?

ПХГ в Европе: несколько пусты газохранилища в преддверии зимы?

Начнем с ПХГ: с какими запасами Евросоюз подходит к отопительному сезону 2021/2022? Газохранилища ЕС заполнены примерно на 71%, сообщило 20 сентября французское информационное агентство AFP со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) в Брюсселе. Это существенно меньше, чем в прошлые годы, когда уровень заполнения обычно достигал или превышал 90%, но показывает, что публицистические формулировки в некоторых СМИ о "полупустых" и тем более "пустых газохранилищах" в целом довольно далеки от действительности.

В Германии, а она потребляет, импортирует и хранит самые большие объемы природного газа в ЕС, ПХГ заполнены в среднем на 64% (при суммарной мощности в 24 млрд кубометров). При этом у компании Uniper этот показатель составляет 88%, сообщило 21 сентября немецкое информационное агентство dpa.

Крупнейшее в ЕС газохранилище Rheden на северо-западе ФРГ с 2014 года принадлежит "Газпрому"

А вот в крупнейшем в ФРГ и во всем ЕС газохранилище Rehden осталось менее 5%, рассказал в тот же день телерадиокомпании NDR Себастьян Блешке (Sebastian Bleschke), исполнительный директор немецкой ассоциации операторов ПХГ Initiative Erdgasspeicher (INES). Ровно год назад, указал он, это хранилище было заполнено на 87%.

Газохранилище Rehden принадлежит "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, тоже подконтрольным российской компании. Так что это ПХГ практически напрямую снабжается газом из России. Тем не менее к началу отопительного сезона оно оказалось, по сути дела, пустым. А скорость его наполнения, по данным AFP, составляет сейчас всего лишь 0,06% в сутки.

Все это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами все лето целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать нажим на Берлин и Брюссель с целью получить скорейшее и безоговорочное разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока - 2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС. Однако данная статья посвящена не причинам, а последствиям сложившейся теперь ситуации.

Германия может ощутить нехватку газа в январе-феврале 2022 года

Для европейских домохозяйств наихудшим последствием стала бы ощутимая нехватка газа для отопления жилья. Глава отраслевого объединения INES Себастьян Блешке уверен, что в первой половине зимы энергетическая безопасность Германии обеспечена, но не исключает, что во второй половине "могут возникнуть проблемы" в моменты пиковых нагрузок. Таким образом, если немцы и "начнут мерзнуть", как предсказывают - или предвкушают - в российских СМИ и соцсетях, то в январе-феврале 2022 года.

Но теоретически запасов в европейских ПХГ на уровне 70% может хватить до конца зимы, если морозы окажутся не очень сильными и продолжительными.

Ведь "Газпром", даже если и впредь не будет бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу, продолжит хотя бы по минимуму выполнять свои договорные обязательства. Норвегия после длительной профилактики и ремонта своей трубопроводной системы может нарастить поставки. Удовлетворению спроса в Италии, Греции и Болгарии будет способствовать трубопровод TAP с азербайджанским газом. Алжир продолжит снабжать трубопроводным газом Италию и Испанию.

К тому же могут значительно возрасти поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и ряда африканских стран, которые летом шли преимущественно в Азию, но при нынешних очень высоких ценах в Европе могут быть перенаправлены в ЕС. Предложение СПГ возрастет также благодаря российской компании "Новатэк", которой из-за замерзания Северного морского пути придется направлять свои танкеры с Ямальского полуострова преимущественно в Европу, а не в Азию.

Во второй половине зимы может также завершиться рассчитанная на несколько месяцев сертификация "Северного потока - 2", после чего "Газпром" предположительно получит разрешение начать эксплуатацию одной из его ниток. Если, конечно, Евросоюз и новое правительство Германии под впечатлением нынешнего газового кризиса не ужесточат свое отношение к этому проекту, сочтя, что Россия злоупотребила высокой зависимостью ЕС от российского газа.

Насколько уже выросли розничные цены на газ в ФРГ?

Если перспектива "замерзания" европейцев пока остается гипотетической, то другое прямое следствие беспрецедентного подорожания голубого топлива - рост тарифов на газ и электричество для домашних хозяйств - уже стало реальностью. Однако о каких, собственно, суммах идет речь конкретно в Германии?

В Германии практически все радиаторы отопления оснащены терморегуляторами

По подсчетам сайта сравнения цен Check24, 50 региональных и местных компаний (всего их в ФРГ порядка 900), снабжающих газом конечных потребителей по среднесрочным контрактам (год, два и более), уже подняли цены или объявили об их предстоящем повышении. Увеличение составляет в среднем 11,5%, так что для среднестатистического домохозяйства с годовым потреблением в 20 000 киловатт-часов, которое пока платит 1516 евро в год, это означает дополнительную финансовую нагрузку в 172 евро в год.

Несколько иные, но схожие цифры, у сайта сравнения цен Verivox. Он насчитал 38 энергетических компаний, анонсировавших на сентябрь, октябрь и ноябрь повышение цен на газ в среднем на 13%. Для все того же среднестатистического домохозяйства это означает увеличение расходов на 191 евро в год. Или на 16 евро в месяц. Таким образом, речь идет о чувствительном, но все же не разорительном подорожании отопления. Тем более, что многие немцы готовы ради защиты климата зимой экономно расходовать топливо.

Правительство ФРГ может снизить налоги на электроэнергию

Правда, на удорожание газа может наложиться еще и рост цен на (и так уже весьма дорогое по меркам ЕС) электричество, хотя доля природного газа в немецкой электроэнергетике сравнительно невелика (сейчас приблизительно 15%). Однако вслед за газом неминуемо пойдут вверх (и уже пошли) цены на другие энергоносители - уголь и нефтепродукты.

По данным Verivox на начало сентября, электроэнергия подорожала в Германии за последние 12 месяцев в среднем на 5,7%, так что расходы домашнего хозяйства с годовым потреблением 4 000 киловатт-часов выросли с 1150 евро до 1216 евро.

Электричество в Германии дорогое, но домохозяйства имеют возможность менять поставщика

Следует, однако, учитывать, что в Германии домашние хозяйства могут свободно менять своего поставщика электроэнергии и газа, так что острая конкуренция между компаниями будет сдерживать чрезмерный рост цен в этой сфере.

К тому же в Германии розничная цена электроэнергии для домашних хозяйств более чем на 50% состоит из всевозможных налогов и отчислений. Так что в экстренной ситуации правительство ФРГ всегда сможет оперативно резко удешевить электричество, отказавшись, пусть даже временно, от тех или иных налогов, как это уже сделало, например, правительство Испании. Во время пандемии коронавируса Берлин прибегал к такой антикризисной мере, снизив на полгода НДС на все товары и услуги.

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