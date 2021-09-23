Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" обвинила РФ в манипулировании ценами на газ

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко раскритиковала Россию и ее президента Владимира Путина, связав значительный рост цен на газ с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2". "Россия сдерживает поставки природного газа в Европу. Причины этого очевидны: режим Путина стремится усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока - 2" и ввести его в эксплуатацию", - заявила Бербок в интервью изданиям немецкой редакционной сети RND, опубликованным в четверг, 23 сентября.
Она призвала правительство ФРГ принять решительные меры, призвав РФ выполнять свои обязательства и поставлять достаточные объемы газа по существующим газопроводам. "Федеральное правительство продвигало строительство газопровода вопреки всем сомнениям, предупреждениям и опасениям и теперь расплачивается за это, поскольку Германия сейчасоказалась в ситуации шантажа, о котором часто предостерегали", - подчеркнула Анналена Бербок.
По словам лидера "зеленых", приоритетом нового правительства Германии должен стать быстрый переход на использование возобновляемых источников энергии, а также создание национальных газовых резервов.
"Газпром" распродавал запасы из европейских газохранилищ
Подозрения в злоумышленных действиях "Газпрома" связаны с тем, что в течение последних нескольких месяцев российский газовый монополист распродавал запасы из своих европейских газохранилищ, одновременно отказываясь от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину и Польшу сверх тех объемов, которые прописаны в долгосрочных контрактах.
В результате незадолго до начала отопительного сезона уровень заполнения газохранилищ в странах ЕС оказался на небывало низком уровне, а оптовые цены на газ на европейских торговых площадках подскочили до рекордного уровня. Этому способствовал дефицит сжиженного газа, поскольку СПГ все лето шел в основном в Азию, где цены на голубое топливо оказались еще выше.
В Европарламенте подозревают "Газпром" в манипуляции рынка
На фоне резкого роста цен на энергоносители сразу несколько десятков депутатов Европарламента заподозрили "Газпром" в манипуляции рынком. Отказ "Газпрома" поставлять сырье по существующим трубопроводам, а также ограничения добычи позволяют предположить, что рекордный рост цен на природный газ в Европе в последние несколько недель может быть прямым результатом умышленного манипулирования рынком, заявили они.
Администрация США выразила намерение вместе с европейскими партнерами отслуживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ. "Рост цен на газ вызвал серьезные опасения и вопросы по поводу надежности существующих поставок и по энергетической безопасности в Европе", - отметила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Между тем правительство в Берлине заявило об отсутствии оснований обвинять Россию в росте цен на газ в Германии. Представитель Минэкономики ФРГ подчеркнула, что Россия соблюдает действующие договоры, и указала на целый ряд причин, по которым цены на газ сейчас растут - к примеру, это "экономическая ситуация в Азии, суровая зима и пожары в Сибири". "В настоящее время мы не видим необходимости вмешательства государства. О сознательном манипулировании нам ничего не известно", - заявила она.
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Автор: Андрей Гурков