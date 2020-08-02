 Евродепутат: ″России рано кричать ″ура″ по поводу ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 18.09.2021

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Европа

Евродепутат: "России рано кричать "ура" по поводу "Северного потока-2"

Новый газопровод еще может стать инвестиционной руиной, полагает Райнхард Бютикофер. В отношении "Северного потока-2" еще не урегулированы многие вопросы, пояснил он.

Укадка последней трубы газопровода СП-2

Укадка последней трубы газопровода СП-2

Спорный германо-российский газопровод "Северный поток-2" (СП-2) еще может стать инвестиционной руиной, российские крики "ура" по поводу завершения этого проекта преждевременны, заявил депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 18 сентября.

Строительство нового трубопровода было завершено 10 сентября. Согласно планам, по нему должно ежегодно поставляться 55 млрд кубометров газа из России в Германию.

Против "Северного потока - 2", выступают США и ряд стран ЕС, в частности республики Балтии и Польша, а также Украина, которая не хочет терять транзит российского газа через свою территорию. Серьезное противодействие этому проекту оказывают и в Европейском парламенте. Кроме того, против запуска нового газопровода протестуют немецкие экологи, а некоторые политические партии в ФРГ требуют заморозить этот проект.   

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вопрос о том, является ли завершение строительства СП-2 большим триумфом для российского президента Владимира Путина, ответил: "Когда Северный поток-2" будет запущен, то в выгоде окажутся и поставщики энергии, и потребители. То есть все".

Неурегулированные вопросы

Райнхард Бютикофер, однако, напомнил, что эксплуатация СП-2 должна отвечать требованиям европейского законодательства. Так, к примеру, в рамках антимонопольных правил должен быть обеспечен анбандлинг - отделение деятельности оператора ГТС от добычи и поставки газа. Российский концерн "Газпром" до сих пор не обеспечил этого в случае с новым трубопроводом, констатировал евродепутат.

Бютикофер также указал, что, согласно европейским нормам, на закачку газа в трубопровод должны иметь право и третьи стороны, но "Газпром" пока не нашел решения и в этом вопросе. Наконец, для запуска СП-2 требуется сертификация от властей ФРГ, и когда она будет получена, тоже неизвестно.

Даже если Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск СП-2, данный проект еще может быть остановлен Еврокомиссией. Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что позитивное решение федерального агентство по СП-2 противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод еще может превратиться в "инвестиционную руину", полагает Райнхард Бютикофер.

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    Автор: Андрей Гурков


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