 Комментарий: ″Северный поток-2″ - вред, который нанесла Меркель | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.07.2021

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Мнения

Комментарий: "Северный поток-2" - вред, который нанесла Меркель

Заняв известную позицию по "Северному потоку-2", Берлин расписался в несостоятельности своей внешней политики. Она расколола Запад. Теперь ФРГ обязана вернуть доверие и помочь Украине, считает Франк Хофман.

Экологические активисты протестуют против завершения строительства Северного потока-2 (фото из архива)

Экологические активисты протестуют против завершения строительства "Северного потока-2" (фото из архива)

Что ж, ставки сделаны: путинский режим против немецкой и европейской политики в области климата. И судьба этого противостояния в руках потребителей и будущего федерального правительства: поддадимся ли мы искушению сладким ядом дешевого газа из России или Германия продолжит стремительно наращивать мощности возобновляемой энергетики.

Берлин распрощался с двумя константами германской внешней политики

Также и нанесенный внешнеполитический ущерб можно исправить только придерживаясь столь же четкой линии. Строительство этого российско-германского трубопровода, за которым стоит московская денежная машина "Газпром",  раскололо Европу и Запад.

Франк Хофман

Франк Хофман

Канцлер Германии с ее давними рассуждениями о том, что это чисто экономический проект, несет ответственность за ущерб внешней и европейской политике: реализация проекта продолжается против воли Европарламента, вопреки уговорам ближайших друзей - Франции, скандинавских стран, прибалтийских государств и прежде всего Польши. И, наконец, против воли Конгресса США.

В этом смысле Берлин распрощался с двумя константами германской внешней политики: будь то внешнеполитические ястребы или голуби во главе ее, Германия изначально стояла на стороне своих ближайших друзей и партнеров и, отталкиваясь от этого, проводила политику отстаивания своих интересов. Так было даже тогда, когда Великобритания и Франция ставили под сомнение идею воссоединения Германии. Но в конечном счете тогда сначала убедили Париж, а потом все пришло к договору в формате "два плюс четыре".

Лавирующая Меркель

С другой стороны, действия Ангелы Меркель (Angela Merkel) в связи с этим российским газопроводом можно оценить только как отчаянное лавирование, попытку найти выход из неразрешимой ситуации. Путин и его приближенные используют строительство газопроводов как инструмент геополитики, а также шантажа Украины.

Германия и уходящий канцлер ФРГ могут быть рады, что сейчас, после темных лет президентства Дональда Трампа, внешнеполитические профессионалы в Вашингтоне указали путь выхода из этой передряги. Даже вопреки двухпартийному консенсусу на этот счет в Конгрессе США.

Можно считать, что Меркель, безусловно, помог в этом ее большой авторитет в высших политических кругах американской столицы. И то, что она своей работой в рамках Минского процесса спасла множество человеческих жизней на востоке Украины, сохраняет хотя бы остаточное доверие к ней в Киеве. Но не более того.

Германии предстоит оправдать ожидания

В будущем Германии предстоит оправдать ожидания и вернуться к своей основательной и доверительной внешней политике. Разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" может быть предоставлено только при наличии не вызывающего сомнений договора, который гарантирует, что Россия не сможет оказывать финансового давления на Украину как страну-транзитера газа и после истечения срока действия нынешних российско-украинских соглашений, которые завершаются в конце 2024 года.

Прежде всего, Берлин должен распрощаться с геополитической наивностью последних нескольких лет и вместе с нашими друзьями в Париже представлять общие интересы Европы. Теперь это также означает: использовать в полной мере газораспределительный центр в немецком Любмине, где "Северный поток-2" выходит на берег. Это не просто какой-то технический объект в цепочке чисто экономического проекта, а геополитический инструмент. И он может работать в двух направлениях: как на открытие трубы, так и на закрытие.

В этом смысле ничего не изменилось с 1970-х годов, со времен первых контрактов в рамках сделки "газ-трубы", когда западногерманская компания Mannesmаnn поставляла Москве трубы большого диаметра для строительства газопровода в Западную Европу с оплатой за них газом. Те соглашения дополняли внешнеполитическое кредо Вилли Брандта (Willy Brandt) "изменения через сближение" - и были одним из структурных элементов, которые в конечном счете дали восточным немцам возможность освободиться от режима СЕПГ.

То, что Меркель не замечала это с самого начала, вызывает тревогу.

Автор: Франк Хофман, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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