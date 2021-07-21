 Киев и Варшава: Соглашение по ″Северному потоку - 2″ создает новые угрозы | Новости из Германии о Европе | DW | 21.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Киев и Варшава: Соглашение по "Северному потоку - 2" создает новые угрозы

Главы МИД Украины и Польши выпустили совместное и критическое по отношению к Германии и США заявление. Сделка по "Северному потоку - 2" увеличивает возможности России по деструктивному влиянию, считают они.

Польский и украинский флаги

Решение отказаться от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток - 2", о котором договорились США и Германия, "создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы". Об этом говорится в заявлении глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау, которое было опубликовано вечером в среду, 21 июля, на сайте министерства иностранных дел Украины.

Это решение "увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе", а также "углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", говорится в заявлении. В то же время попытки Вашингтона и Берлина устранить образующийся "дефицит безопасности" "не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток - 2", считают министры. 

США и Германия урегулировали конфликт вокруг проекта Nord Stream 2

Ранее в тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия и США урегулировали продолжавшийся несколько лет конфликт вокруг строительства "Северного потока - 2". Страны заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины, заявила она в комитете по иностранным делам Сената.

Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Кроме того, США и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет, указала далее Нуланд. Обе страны будут также стремиться сократить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:23

Соглашение по "Северному потоку 2": победа Меркель или Байдена? (21.07.2021)

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Путин победил? Немецкие эксперты о сделке с США по "Северному потоку-2"

В споре о газопроводе "Северный поток-2" Германия и США на пороге договоренности. Последнее слово еще не сказано, но и Берлин, и Москва могут считать себя победителями, говорят эксперты.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Наземное продолжение "Северного потока-2": как аукнулись санкции США для EUGAL? (20.07.2021)  

Сделка США и Германии по "Северному потоку-2": в чем суть? (21.07.2021)  

Также по теме

Jan 2021****Schlepper ziehen das russische Rohr-Verlegeschiff «Fortuna» aus dem Hafen auf die Ostsee. Das Spezialschiff wird für Bauarbeiten an der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt. Medien berichteten unter Berufung auf Behörden in Dänemark, dass Mitte Januar 2021 die Verlegearbeiten in dänischen Gewässern beginnen sollten. Das russische Verlegeschiff «Fortuna» soll dabei zum Einsatz kommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Путин победил? Немецкие эксперты о сделке с США по "Северному потоку-2" 21.07.2021

В споре о газопроводе "Северный поток-2" Германия и США на пороге договоренности. Последнее слово еще не сказано, но и Берлин, и Москва могут считать себя победителями, говорят эксперты.

Sergey Elkin. Thema: Trump ist gegen Nord Stream 2. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Nord Stream 2, Trump, Russland Bildbeschreibung: Karikatur - Donald Trump zeigt Stopp Wladimir Putin, der auf seinen Schultern ein Rohr mit der Schrift Nord Stream 2 tragt und darauf Du auch sagt.

США вновь тормозят "Северный поток - 2" - почему? 28.05.2020

Вашингтон грозит новыми санкциями российскому трубопроводу. У Соединенных Штатов несколько причин мешать "Северному потоку - 2".

U.S. President Donald Trump listens to Poland's President Andrzej Duda answer a question about the status of Democracy in Poland during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., June 12, 2019. REUTERS/Leah Millis

Отмена визита Трампа в Варшаву - удар для польских властей 31.08.2019

Из-за урагана "Дориан" президент США не приедет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Решение Трампа вызвало в Варшаве сильное разочарование.

Реклама

Самые читаемые

Наводнение в Германии: почему вода разрушила целые города?  

Во сколько России обходится поддержка Беларуси  

Bloomberg: США и ФРГ готовят ответные меры по "Северному потоку - 2"  