 Германия обещает помощь украинской энергетике в рамках соглашения с США | Новости из Германии о Европе | DW | 21.07.2021

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Европа

Германия обещает помощь украинской энергетике в рамках соглашения с США

Германия предоставит Киеву более 200 млн евро в качестве дополнительной финансовой помощи, 70 млн пойдут на развитие зеленой энергетики в Украине. ФРГ и США достигли соглашения по "Северному потоку - 2".

Карта на стене здания - Северный поток 2

В рамках соглашения с США об урегулировании конфликта вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" Германия обязуется предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Об этом говорится в совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном вечером в среду, 21 июня.

Около 70 миллионов евро ФРГ направит на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики, в особенности в развитие в Украине возобновляемых источников энергии и увеличение энергетической эффективности, указывается далее.

Инвестиционный фонд для энергетического сектора Украины

Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Первый взнос в фонд в размере 175 миллионов долларов (в пересчете почти 150 миллионов евро) внесет Германия. Конкретные временные рамки предоставления этих средств Киеву не называются. Кроме того, правительство ФРГ в ближайшие годы будет работать над расширением данной помощи, говорится в заявлении.

Одновременно Берлин обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года, указывается далее.

Берлин обязуется соблюдать требования Третьего энергетического пакета ЕС

Кроме того, в рамках соглашения, достигнутого с США, власти ФРГ обязуются, что будут в полной мере соблюдать параметры Третьего энергетического пакета ЕС в ситуации с "Северным потоком 2". "Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС. Они касаются диверсификации и безопасности поставок", - говорится в совместном заявлении обеих стран. "ФРГ подчеркивает, что будет соблюдать "букву и дух" Третьего энергетического пакета в том, что касается части "Северного потока", находящегося под юрисдикцией Берлина. Это касается анбандлинга и доступа третьих сторон.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал принятие "конструктивного решения" по урегулированию конфликта с США. По его словам, тем самым Берлин и Вашингтон поддержат развитие зеленой энергетики в Украине и обеспечат газовый транзит через ее территорию на следующие 10 лет. 

США и Германия урегулировали конфликт вокруг проекта Nord Stream 2

Ранее в тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия и США урегулировали продолжавшийся несколько лет конфликту вокруг строительства "Северного потока - 2". Страны заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины, заявила она в комитете по иностранным делам Сената.

Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Кроме того, США и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет, указала далее Нуланд. Обе страны будут также стремиться сократить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа.

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    Автор: Андрей Гурков


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