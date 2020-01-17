Если "Северный поток-2" остановят: какие будут последствия?

Перспективы завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2" значительно ухудшились. После отравления в России оппозиционного политика Алексея Навального боевым химическим веществом "Новичок", в чем правительство ФРГ больше не сомневается, в странах Евросоюза и в самой Германии раздаются многочисленные призывы остановить этот и без того спорный проект.

Правда, канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) пока продолжает его поддерживать, в том числе и потому, что не может позволить себе поддаться давлению из США. В то же время она требует от российских властей объяснений в деле Навального. Так что теперь многое будет зависеть от реакции Москвы. Однако решающую роль может сыграть дальнейшее развитие событий в Беларуси. В случае прямого вмешательства России и/или широкомасштабного насилия против белорусского населения трудно представить себе согласие Германии и Евросоюза на сдачу газопровода в эксплуатацию.

Главная задача проекта - положить конец украинскому транзиту

Чтобы спрогнозировать вероятные последствия возможной окончательной остановки строительства "Северного потока-2", следует вернуться к истокам этого проекта. Идею второго мощного газопровода на Балтике российская сторона стала лоббировать еще в 2011-2012 годах параллельно с завершением сооружения "Северного потока" - первой подводной газотранспортной магистрали, напрямую соединившей Россию и Германию.

Компрессорная станция под Киевом. Украина была и остается крупнейшим транзитером российского газа

Однако формальный старт проекту "Северный поток-2" был дан лишь в сентябре 2015 года на фоне резкого обострения российско-украинских отношений из-за аннексии Крыма Россией и попытки Кремля создать на территории Украины сепаратистскую "Новороссию". В то время в Москве прямо говорили о том, что задача второго газопровода на Балтике и сооружаемого параллельно "Турецкого потока" состоит в прекращении транзита российского газа через Украину. Именно поэтому оба проекта первоначально планировалось завершить в декабре 2019 года. К этому моменту истекал десятилетний договор между Москвой и Киевом о газовом транзите.

Так что изначально перед "Северным потоком-2" стояла политическая задача, хотя затем российская сторона и участвующие в проекте европейские фирмы стали настойчиво повторять, что это экономический проект, и со временем Ангела Меркель переняла эту аргументацию.

Ангела Меркель опасается ухудшения отношений с Россией

Но суть "Северного потока-2" от этого не меняется. А раз это в первую очередь политический проект, то и последствия его остановки будут носить главным образом политический характер. Поскольку новый газопровод на Балтике стал для Владимира Путина своего рода любимым детищем, окончательная остановка строительства и связанные с этим имиджевые потери для российского президента могут вызвать в Кремле весьма болезненную реакцию и привести к дальнейшему ухудшению российско-германских и в целом российско-европейских отношений, и так уже сильно испорченных.

Карикатура Сергея Елкина

Именно этого Ангела Меркель, судя по всему, и опасается. Эти опасения, возможно, чрезмерные, если посмотреть на судьбу другого любимого газотранспортного детища Владимира Путина - "Турецкого потока". В декабре 2014 года президент России лично договаривался с президентом Турции о сооружении этого газопровода, после чего Реджеп Тайип Эрдоган сначала сократил четыре оговоренные нитки до двух, потом выторговал скидки за российский газ, а теперь вообще до минимума сократил его импорт, так что торжественно введенная в строй в начале года труба в данный момент просто пустует. Однако столь пренебрежительное отношение к этому проекту значительного ухудшения отношений между Москвой и Анкарой, вроде бы, не вызвало.

Поэтому не исключено, что в случае отказа Евросоюза от "Северного потока-2" Москва тоже не станет резко рвать политико-экономические связи с главным рынком сбыта своих энергоносителей и источником валюты, особенно сейчас, когда на западном направлении Турция как крупный покупатель газа отпала, а на восточном направлении надежды "Газпрома" на Китай даже близко не оправдываются.

Для снабжения Германии газ "Северного потока-2" не нужен

Что же касается возможных экономических последствий отказа ЕС от нового газопровода, то следует прежде всего иметь в виду, что он строится вовсе не для того, чтобы снабжать Германию. Она и так полностью обеспечена транспортными мощностями для импорта газа, в том числе российского.

Любмин, Германия, ноябрь 2011. Ввод в строй первой нитки "Северного потока"

По данным "Газпрома", концерн поставил в прошлом году в ФРГ 44,9 млрд кубометров газа. В то же время мощность одного только "Северного потока" составляет 55 млрд кубометров в год. А ведь Германия снабжается российским газом еще и по газопроводу "Ямал-Европа" (33 млрд куб. м) через Беларусь и Польшу, и по газопроводу Megal (22 млрд куб. м), в который голубое топливо из России поступает через Австрию и Чехию.

Так что конечным покупателем газа из "Северного потока-2" стала бы не Германия. Поэтому весьма популярные в российских соцсетях рассуждения о том, что "немцы замерзнут" без нового газопровода, являются всего лишь растиражированным мифом. Тем более, что ФРГ импортирует природный газ из целого ряда других стран, прежде всего - из Норвегии, и он поступает по трубопроводам из Нидерландов и Бельгии.

По трубопроводу Eugal газ шел бы в австрийский Баумгартен

Об истинном предназначении "Северного потока-2" (55 млрд куб. м) говорит тот факт, что его продолжение на территории Германии, достраиваемый сейчас газопровод Eugal, идущий от побережья Балтики на юг к чешской границе, рассчитан на 51 млрд куб. м в год, причем его мощности на длительную перспективу полностью забронированы "Газпромом".

Таким образом, почти 90% газа из будущего трубопровода шли бы всего лишь транзитом через ФРГ в Чехию и затем в Австрию. Там, в Баумгартене, находится традиционный пункт передачи российского газа европейским покупателям, в том числе итальянским. Иначе говоря, "Северный поток-2" в значительной мере строят для того, что снабжать Италию, второго по величине клиента "Газпрома" в ЕС. Но почему для этого надо качать газ через Балтику? А для того, чтобы не качать его через Украину! Это же, повторим, изначальная цель всего проекта.

В случае отказа ЕС от "Северного потока-2" ни Италия, ни другие клиенты "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе в проигрыше не окажутся, поскольку просто продолжат, как раньше, забирать газ в Баумгартене, куда он и впредь будет поступать через Украину. Ведь в декабре 2019 года Москве, не сумевшей достроить ни газопровод на Балтике, ни вторую нитку "Турецкого потока", пришлось заключить с Киевом договор на 5 лет о продолжении украинского транзита.

Если строительство "Северного потока-2" окончательно остановят, то в выигрыше окажется именно Украина, поскольку "Газпрому" придется и дальше качать газ по ее территории, в случае роста спроса в Европе бронировать дополнительные мощности и уже через четыре года продлевать договор.

"Газпром" и пять европейских компаний потеряют инвестиции

Главным проигравшим срыва проекта "Северный поток-2" с экономической точки зрения окажется, естественно, российский государственный концерн "Газпром", у которого на дно Балтийского моря мертвым грузом лягут порядка 10 миллиардов евро инвестиций. Правда, чуть ли не половину этих денег вложили европейские частные энергетические компании - финансовые инвесторы проекта: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea. Каждая из них может понести убытки в пределах 950 миллионов евро.

Париж, 2017 год. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) содействовал присоединению к "Северному потоку-2" фирмы Engie

Когда Uniper недавно предупреждала своих акционеров, что в случае срыва проекта "Северный поток-2" ей придется списать убытки, она ни словом не обмолвилась о намерении попытаться потребовать компенсаций. Тем не менее, если ЕС или Германия заблокируют строительство, судебные иски против них не исключены, но оценить их юридические шансы на успех пока крайне трудно.

А вот участники проекта Eugal, в том числе Wintershall Dea, даже в случае остановки "Северного потока-2" смогут заработать. Мощности этого транзитного газопровода на территории Германии "Газпром", как уже отмечалось, полностью забронировал на длительную перспективу и будет платить за них независимо от того, идет ли по двум ниткам газ или нет. Собственно, именно из-за таких необычайно льготных условий, которые российский государственный концерн предложил западным партнерам, они и участвуют столь охотно в этом проекте.

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