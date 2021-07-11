 Немецкие экологи примут новые меры против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.07.2021

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Германия

Немецкие экологи примут новые меры против "Северного потока - 2"

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода фонд земли Мекленбург - Передняя Померания не соответствует заявленному статусу.

Офис организации Deutsche Umwelthilfe

Офис организации Deutsche Umwelthilfe

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода "Северный поток - 2" фонд в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания не соответствует заявленному статусу.

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH)  намерена предпринять дальнейшие юридические шаги  в отношении Фонда по защите климата и окружающей среды земли Мекленбург - Передняя Померания, который связан со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом представитель DUH заявил в четверг, 15 июля, после того как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации. В иске оспаривался статус общественной пользы фонда. Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов.

Следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) заявила, что речь идет о "фейковом фонде", который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата. На деле, по ее словам, фонд занимается "проталкиванием во что бы то ни стало крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии".

Фонд в поддержку  "Северного потока - 2"

Фонд по защите климата и окружающей среды был создан в марте правительством земли Мекленбург - Передняя Померания, которое внесло в его уставной капитал 200 тысяч евро. Еще 10 млн добавил в него консорциум Nord Stream 2. По планам земельных властей, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", а также передавать их на реализацию проекта, тем самым выводя из-под угрозы санкций фирмы-поставщики и подрядчики.

Заявленная цель фонда - завершение строительства газопровода и поддержка энергетической реформы в Германии, в рамках которой природный газ играет роль "переходного энергоносителя" в период, когда мощностей из возобновляемых источников недостаточно, чтобы компенсировать недостаток энергоснабжения при одновременном отказе от атомных и угольных электростанций.

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    Автор: Андрей Гурков


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