Немецкие экологи обратились в суд против "Северного потока-2"

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток -2". В заявлении, опубликованном на сайте организации в среду, 5 августа, указывается, что DUH добивается повторного рассмотрения заявки на ввод газопровода в эксплуатацию со стороны Горного управления города Штральзунд. Именно это управление отвечает в ФРГ за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию нового газопровода.

Утечки метана оказались опаснее, чем предполагалось

Экологи считают, что при первоначальном изучении заявкине были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа". И при оценке экологической безопасности проекта в 2018 году упор был сделан только на возможности утечек метана исключительно в море из самого трубопровода. Однако такой подход является неполным, так как не учитывается возможность утечек при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Согласно новым научным данным, эмиссия метана, который в 86 раз вреднее для климата, чем CO2, при добыче газа гораздо выше, чем считалось ранее.

По мнению руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера (Constantin Zerger), несмотря на прогрессирующий климатический кризис, газопровод цементирует на десятилетия импорт в Германию вредного для климата природного газа. "Мы уверены, что "Северный поток- 2" на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен", - заявил он.

Эксперт отметил, что сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат". В жалобе DUH также призывает рассмотреть этот вопрос в Европейском суде.

"Фортуна" не будет достраивать газопровод

Накануне стало известно, что арендатор одного из судов-трубоукладчиков, которое могло быть задействовано в строительстве трубопровода, отказался от участия в реализации проекта. Российский "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) не предоставит баржу "Фортуну" для строительства "Северного потока - 2", заявил представитель компании.

Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. 15 июля глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока - 2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года.

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